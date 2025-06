Desglosando la actividad logística y su relevancia en la sociedad

Nicolás Quinteros es gerente de logística en una empresa proveedora de insumos para la construcción (Foto: Movant Connection)

“La logística crece constantemente porque se abre a diferentes ramas”, afirma Nicolás. En esta nota, cuenta cómo la logística fue evolucionando y cómo los agentes del rubro fueron acompañando ese desarrollo. Desde implementaciones tecnológicas modernas hasta nuevas experiencias laborales, el rubro logístico presenta un gran abanico de oportunidades.

En base a tu experiencia en el sector, ¿cómo describirías la amplitud de tareas que caracterizan a la actividad logística?

Es todo. Yo siempre digo que la logística va desde una madre llevando a sus hijos al colegio hasta una empresa importando mercadería desde otro país. Está presente en todos los aspectos de la vida y hoy más que nunca cumple un rol clave, no solo en lo familiar o profesional, sino también en la calidad de vida.

Desde la pandemia, la logística cambió todo: desde una computadora que tenía que llegar a tu casa para poder trabajar hasta la compra del supermercado que se habilitó online. Modificó completamente la manera de vivir, trabajar y pensar. En el país, que venía bastante atrasado, tuvimos que pegar un salto muy grande.

Yo nunca pensé que iba a estar comprando el supermercado por internet o ropa en una plataforma extranjera, y hoy me parece lo más normal del mundo. Logística es eso: desde comprar algo y gestionar un movimiento, hasta levantarte, ver que el tráfico está trabado y buscar una alternativa para llegar a tiempo. Está en todo.

¿Qué habilidades profesionales considerás que son claves para poder ejercer un rol de operador logístico?

Lo más esencial es el sentido común. Es el atributo número uno. La logística se basa en eso. ¿Puedo entregar un camión con arena un día de lluvia? No, porque se lo va a llevar el agua. Todo se arma desde ahí. Después vienen las optimizaciones, que buscan hacerlo más efectivo, pero todo parte del sentido común. Pensarlo de la forma más lógica posible y, sobre esa base, trabajar.

¿Qué novedades tecnológicas creés que se pueden utilizar hoy en logística?

Yo trabajé bastante con tecnología. Implementé WMS, colectores de datos, y vi cómo la tecnología optimiza todos los procesos internos. Por ejemplo, evitar que un operario tenga que llevar un producto hasta cierto lugar para identificarlo, y que pueda hacerlo con un lector en el mismo sitio.

Un WMS también acomoda la mercadería según la rotación: si hay 35 productos que salen más, tienen que estar más cerca del lugar de embalaje.

También uso un TMS, que permite el traqueo y optimización de rutas, algo clave por cómo influye el tráfico en el servicio. Hoy, con la exigencia de la última milla, la inmediatez y promesas como “comprá antes de las 12 y recibís antes de las 21”, necesitás GPS y TMS. Eso permite armar rutas, cumplir con el nivel de servicio y dar una buena experiencia, que es la base de cualquier negocio.

¿Qué oportunidades ves hoy en el rubro logístico en cuanto a empleabilidad y áreas de trabajo?

La logística crece constantemente porque se abre a diferentes ramas. Antes era solo el camión que llevaba mercadería. Después se sumó el almacén y la rotación de stock. Hoy ya se habla de robótica en almacenes, con jóvenes trabajando en generar robots que hagan piques automáticos o sorters.

También se vincula con comercio exterior, por las aperturas que hay. Es necesario conocer los procesos para importar, buscar competencia, negociar precios, trabajar con distintos operadores y encontrar nichos.

A veces, incluso un despachante puede unir a dos clientes para armar un contenedor compartido y abaratar costos. Hoy la logística se expande desde la robótica hasta las relaciones públicas.

A fin de cuentas, logística tenés en todo: en tecnología, en consumo masivo, en todas las industrias. Y lo que hoy marca la diferencia son las relaciones interpersonales. Eso también te ayuda a optimizar, reducir costos y ser más eficiente para ganar más mercado. La logística hoy impacta en toda la empresa.

Para Nicolás, la inserción de nuevas generaciones a la logística "exige una adaptación en la forma de trabajar", ya que los jóvenes buscan desafíos (Foto: Shutterstock)

¿Cuáles creés que son las cuentas pendientes de la logística en Argentina? ¿Qué se podría mejorar?

Para mí hay algo que no se puede dejar de lado: la huella de carbono y avanzar hacia una logística más “ecofriendly”. Hoy hay muchos medios de transporte que contaminan, y una logística de consumo que lleva a la reposición constante y uso de embalajes plásticos.

Desde camiones que contaminan hasta seguir usando rollos de plástico para embalar, hay un largo camino por mejorar. Hay que empezar a usar embalajes reciclables, optar por combustibles no convencionales como el gas natural comprimido, o vehículos eléctricos, que ya se están usando en algunas empresas para distribución. Ese es el paso a seguir: armar una logística más sustentable.

¿Qué otras preocupaciones te despierta el sector?

Hace poco hablaba con algunos colegas sobre el impacto generacional, no solo en logística, sino a nivel empresarial. Hoy se nota mucho la diferencia entre franjas etarias. A mi generación, los millennials, nos toca estar en el medio entre los boomers y los centennials, y eso exige una adaptación en la forma de trabajar.

Me pasa mucho en logística: tenés jóvenes profesionales recién salidos de la universidad sin experiencia, que no se motivan igual que los boomers. Antes la motivación era plata. Hoy no.

En una experiencia que tuve, trabajé con un equipo de chicos de menos de 20 años y ninguno pedía plata. Lo que quieren son desafíos. Eso explica también la rotación: personas que están un año en una empresa y después se van, porque no se plantean desafíos.

Con mi equipo, lo primero que hice fue generar polivalencia. Un operador que hacía piqueo pasó a embalar, después a armar PC, después a manejar un Clark. Y eso les interesaba más que una buena campaña con bono incluido.

Hoy la juventud quiere desafíos. Y si seguimos manejando las cosas como antes, no te va a durar nadie más de un año. Estoy tratando de encarar un cambio cultural en la empresa y me cuesta mucho hacer entender esto a los mandos medios, pero para mi es la clave.