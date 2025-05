Autoconocimiento personal y profesional: clave para enfrentar el estrés en el día a día logístico

Borja Vilaseca es escritor, emprendedor social, activista educativo y "agitador de consciencias" (Foto: Movant Connection)

En la actualidad, el hecho de priorizar la salud mental es esencial. No solo para mejorar la calidad de vida, sino también para mejorar el desempeño como profesionales. Según Borja, quienes priorizan su salud mental “se reinventan profesionalmente”. Una mente centrada abre miles de posibilidades, y la clave está en comenzar por el autoconocimiento.

¿Cómo influyó tu historia personal en el impulso que te moviliza día a día?

En mi caso, el sufrimiento fue un motor muy fuerte. Muy doloroso, pero determinante. Querer salir de ese lugar me llevó a comprometerme con la raíz de ese malestar. Empecé una búsqueda intensa, conocí a muchos autores y, cuanto más profundizaba, más me apasionaba. Veía el impacto que todo eso tenía en mí. Y en esa búsqueda sigo, porque nunca se termina.

¿Cuáles son, para vos, los mayores obstáculos que enfrenta la gente al iniciar el camino del autoconocimiento?

El principal es el autoengaño. Mirarse a uno mismo duele. Muchas veces justificamos una existencia sin sentido, llevamos vidas llenas de vacíos incómodos y los vamos parcheando. El otro gran obstáculo es el victimismo: cuando algo no funciona, buscamos culpables afuera. Autoengaño y victimismo son las grandes barreras en este camino.

¿Hay síntomas que sirvan como alerta para detectar que uno está cayendo en ese círculo?

Sí. El estrés crónico y la ansiedad son los más comunes. En etapas más intensas, puede aparecer la depresión o la falta de ganas de vivir. También esa sensación de estar siempre escapando de uno mismo, buscando algo afuera, sin poder estar en paz ni solo ni tranquilo. El problema es que hoy la disfunción se ha vuelto norma. Vivimos en una sociedad que parece un manicomio, donde la neurosis está socialmente aceptada. Pero se puede salir. Aunque hoy en día, hacerlo es ir contracorriente.

¿Cómo puede iniciar el proceso de autoconocimiento alguien que está en el sector logístico, atravesado por el estrés, la presión y el cambio constante?

Todo lo que comparto es aplicable a cualquier sector, incluyendo el de la logística. Todos los sectores tienen sus particularidades y pueden generar estrés crónico. Pero cuando dedicas un poco de tiempo al autoconocimiento, cuando aprendes a observar tu mente, a regular tus emociones, a cuestionar tus pensamientos, cambia la forma en que vives esas situaciones.

Puedo imaginar, por ejemplo, alguien que pasa horas manejando. ¿Qué haces durante todo ese tiempo? ¿Cómo puedes convertir ese espacio en algo nutritivo para tí? Yo escucharía meditaciones guiadas, afirmaciones positivas, algo que me conecte. Porque no es el sector el problema. Es la forma en que enfrentamos lo que nos toca. La prioridad tiene que ser el bienestar propio. Si no, nada tiene sentido.

Además, ¿qué ejemplo damos a las nuevas generaciones si no priorizamos nuestro propio bienestar? Al final, quien quiere encuentra el medio. Lo que no valen son las excusas, el autoengaño, el victimismo.

En estos últimos años la tecnología se aceleró a un ritmo increíble. ¿Qué valor cobra tu propuesta en este contexto tan vertiginoso?

Creo que estamos en una decadencia muy fuerte. Tocando fondo como sociedad. Cada vez hay más malestar, más enfermedades mentales, más desconexión espiritual. Y todo eso es reflejo del ego, del narcisismo, del egocentrismo. La presión del sistema crece y muchas personas ya no lo soportan. Para algunas, eso termina en suicidios, en medicación. Pero otras hacen una apuesta revolucionaria: parar y empezar a conocerse.

No hace falta salir del sistema. Se trata de aprender a gestionarse, de cultivar el amor propio, cuidar el cuerpo, la mente, el espíritu, el sistema nervioso. Y desde ahí, empezar a vivir de otra manera. Con criterio propio, con sentido común. Esa masa crítica que se anima a cambiarse a sí misma va a terminar transformando la sociedad.

Borja propone a los conductores profesionales algunas herramientas para introducirse en el autoconocimiento: "Yo escucharía meditaciones guiadas, afirmaciones positivas, algo que me conecte" (Foto: Shutterstock)

¿Y tu optimismo viene de ahí?

Sí, y también de mi experiencia. Yo soy muy utópico, muy idealista, pero no ingenuo. He visto transformaciones increíbles en mi vida y en la de miles de personas a las que he acompañado en estos 20 años. Antes ni siquiera existía la industria del desarrollo personal. Hoy hay millones de personas conectadas a estos temas. Es un movimiento que crece. Todavía minoritario, pero cada vez más grande.

Cada vez más adultos priorizan su salud mental. Y después de eso, se reinventan profesionalmente. Y ahí es donde aparece el tema de la educación. Esa es nuestra apuesta a largo plazo. Hemos creado una comunidad que ya tiene capital, estamos creando escuelas, universidades conscientes, y programas gratuitos para jóvenes en varios países. Es solo un granito de arena, pero no deja de crecer. Y hay muchas otras iniciativas en paralelo.

Yo pienso a 50 años, pero trabajo cada día con foco en lo inmediato. Estoy centrado en lo que depende de mí y eso me llena de energía. Ya no tengo tiempo para ver qué hacen los demás. Estoy enfocado en lo que quiero transformar. Por eso soy optimista. Porque hay personas, hay aliados, hay recursos. Y porque, como decía Martin Luther King, si supiera que mañana muero, igual seguiría plantando un árbol.

¿Querés dejar un mensaje final a quienes te están leyendo?

Sí. Primero, agradecer esta entrevista. Y agradecer también el viaje. En esta gira pasamos por Chile, Uruguay y Argentina, y la espiritualidad que se respira en esta tierra siempre me llega al corazón. La humildad, la amabilidad, el amor de la gente... es algo que me llevo conmigo. Gracias de verdad.