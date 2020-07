View this post on Instagram

PARA SALIR UNIDOS Y FORTALECIDOS DE ESTA PANDEMIA La pandemia nos limitó, nos quitó recursos y tuvimos que atravesar muchas pérdidas. Nos dejó sin besos y sin abrazos y así y todo le dimos batalla y hoy estamos más preparados, somos más fuertes y estamos más unidos que nunca. Todavía no hemos ganado. No bajemos los brazos, sigamos trabajando unidos dándole batalla al coronavirus. Sabemos del agotamiento pero sólo juntos lograremos salir de esta pandemia. Llegó el tiempo de la conciencia social y la responsabilidad ciudadana, sé que podemos hacerlo. #CuidémonosEntreTodos