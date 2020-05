¿Cuándo debo pagar una deuda en dólares? ¿Puedo cancelar la deuda pagando con pesos? ¿Es lo mismo deberle a una persona particular que a un banco? Son algunas de las consultas más frecuentes que recibimos aquellos abogados que abordamos esta problemática en ascenso. Y destaco “en ascenso” porque el tema está lejos de tocar fondo: la incertidumbre que genera el no saber cuándo culminará el aislamiento, los cruces en el plano laboral -empresas que no llegan a cubrir las cuentas y empleados que cobran salarios reducidos o en tramos- y la brecha entre el valor del “dólar blue” y el precio oficial de la divisa (cuya diferencia se amplía a pasos agigantados) forman un cóctel explosivo que algunos operadores jurídicos empiezan a advertir con preocupación. Esta “nueva normalidad” post coronavirus traerá aparejado nuevos debates en torno a los conflictos legales que desató la pandemia: la prevención, una vez más, se perfila como una llave necesaria.