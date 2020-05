Sebastian Coe y Ximena Restrepo, presidente y vice presidenta de World Atheltics (ex IAAF) plantearon un futuro cercano incierto para el deporte. Lo único que dejaron claro es que las actividades no se reanudarán hasta no contar con un escenario seguro, y que esto no puede establecerse de forma global: dependerá de la situación puntual de la pandemia en cada país o región.