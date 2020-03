-Optar por alimentos proteicos: no sólo de origen animal (carnes magras, huevos, leche, yogur quesos magros), también empezar a aumentar el consumo de legumbres (lentejas, porotos, garbanzos) y pseudocereales (quinoa, amaranto, mijo). Culturamente tenemos un consumo muy elevado de carne, la que viene acompañada de grasas saturadas, no saludables para nuestro corazón. Los alimentos de origen vegetal, aportan no sólo proteínas sino también un poco de energía y fibra, con un aporte de grasa casi nulo.