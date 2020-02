Esto lo hacemos de forma inconsciente pero siguiendo ciertos patrones de selección de datos. Por ej. podemos tener la tendencia a seleccionar aquellos datos que confirmen que no somos valiosos o que no somos queridos o que aquello que hacemos no es suficiente. Tal vez estamos en el trabajo dando una presentación y nuestro jefe nos dice que fue muy fluida y clara pero que sería bueno reducir el tiempo. Si al tratar de entender el sentido de esta charla con nuestro jefe usamos la abstracción selectiva probablemente lleguemos a la conclusión de que no hemos hecho las cosas bien y que como el tiempo empleado fue más largo de lo deseable no satisficimos las expectativas de nuestro superior. Si esta forma de pensar la sostenemos en el tiempo vamos reforzando nuestras creencias negativas sobre nosotros mismos, sin darnos cuenta del error que estamos cometiendo.