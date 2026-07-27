El traje de Memo Schutz en alusión a un balón y su paso por TDN que sorprendió en La Casa de los Famosos México

Las primeras imágenes de La Casa de los Famosos México sorprendieron a la audiencia con un detalle inesperado: Memo Schutz, reconocido por su trabajo como analista en TUDN, eligió presentarse ante las cámaras con un llamativo traje de balón de futbol. Esta entrada marcó uno de los momentos más comentados del inicio del famoso programa.
Junto a Memo, la actriz Gema Garoa protagonizó su propio ingreso a la competencia, compartiendo la atención del público en una noche cargada de expectativa. Ambos forman parte del grupo de 15 celebridades que aceptaron el desafío de convivir bajo el mismo techo, sometidos a la vigilancia constante de las cámaras durante semanas.
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Memo Schutz, una trayectoria forjada en el periodismo deportivo
Memo Schutz se consolidó como comentarista y conductor en TUDN, donde cubrió eventos internacionales como Copas del Mundo, Juegos Olímpicos y el Super Bowl. Schutz fue uno de los rostros familiares en las transmisiones deportivas mexicanas tras años de presencia en televisión y radio.
La llegada de Schutz a La Casa de los Famosos México 2026 marcó un giro en su carrera. El propio periodista se describió como un “deportista y programador frustrado”, ya que antes de dedicarse a los medios, sus intereses iban en otras direcciones. Durante su etapa universitaria, estudió Derecho, pero un casting para comentaristas lo llevó a los micrófonos de la televisión.
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Desde su infancia, Memo mantuvo una relación cercana con el deporte. Practicó varias disciplinas, con especial inclinación por el basquetbol, donde incluso obtuvo beca y soñó con llegar a la NBA. Finalmente, optó por el periodismo, combinando su pasión deportiva con la comunicación.
La incorporación de Schutz a la cuarta temporada del reality de Televisa sumó un perfil distinto al elenco, que incluyó actores, creadores de contenido y músicos. La producción destacó que aún reservó algunas sorpresas sobre los participantes. Mientras tanto, el periodista deportivo enfrentó el reto de cambiar los escenarios deportivos por estrategias y alianzas propias del formato.
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Memo Schutz y su advertencia antes de su ingreso a La Casa de los Famosos
Horas antes de entrar a La Casa de los Famosos México 2026, Memo Schutz publicó un mensaje en X que generó conversación en redes. El conductor de TUDN agradeció a quienes le desearon suerte, pero también señaló a quienes no le enviaron ni un saludo, lo que se interpretó como una indirecta dirigida a colegas o conocidos del medio.
En su publicación, Schutz escribió: “A todos los que se tomaron la molestia de comunicarse conmigo para desearme buena suerte se los agradezco infinitamente. No saben cuánto. Me hicieron olvidar a los pocos que sí esperaba enviaran al menos un mensaje de texto pero al final ni sus luces”.
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El mensaje de Schutz, citado por Infobae México, no tuvo destinatario explícito, lo que provocó especulaciones y reacciones entre periodistas deportivos.
Integrantes del gremio, como Enrique Bermúdez y Jorge Pietrasanta, expresaron públicamente sus buenos deseos para el comentarista, lo que descartó a varios nombres del medio como posibles aludidos. La publicación apareció justo antes de que Schutz ingresara a la casa, lo que intensificó la expectativa entre seguidores y generó debate sobre los vínculos y rivalidades dentro del entorno deportivo y televisivo.
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Participantes de la Casa de los Famosos
- Aldo Rendón
- Ese Pérez
- Cynthia Klitbo
- Yanet García
- Ernesto Laguardia
- Luis Chaparro
- Fede Vigevani
- Masad
- Gema
- Ximena Herrera
- Flor Vigna
- Yahir
- Karina Torres
- Memo Schutz
- Brianda
- Arantza
- Mariana Ochoa
- Moisés
El reality arrancó este 26 de julio de 2026 por Las Estrellas, con transmisión 24/7 en ViX. El elenco incluyó a quince habitantes confirmados y prometió nuevas dinámicas y sorpresas para la audiencia.
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