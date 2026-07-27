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Cynthia Klitbo se enoja por los baños sucios: comienzan los problemas en La Casa de los Famosos 2026

Con pocas horas de encierro ya salió el primer descontento dentro de La Casa de los Famosos México 4

El video documenta la despedida de la actriz Cynthia Klitbo del programa La Casa de los Famosos México. Las imágenes muestran a Klitbo, vestida de negro, interactuando con una mujer en rojo y un hombre en traje. Una secuencia de video incluye un abrazo entre Klitbo y el hombre. También se visualiza el logotipo del programa 'La Casa de los Famosos México' en una pantalla. Este contenido representa la cobertura de la salida de una participante de un reality show televisivo.

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El pasado domingo 26 de julio comenzó oficialmente la temporada de La Casa de los Famosos México 2026, y los habitantes ya conviven dentro del encierro en las primeras horas en las que generalmente se respira un ambiente de armonía y tranquilidad, antes de iniciar las competencias y que se pongan en marcha las estrategias.

Sin embargo, en las primeras horas del lunes ya salió a la luz el primer problema entre los habitantes, luego de que la actriz Cinthya Klitbo mostrara su molestia por los baños sucios, ya que su equipo tenía poco de lavarlos.

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Después del desayuno, los habitantes se pusieron de acuerdo con el rol de actividades dentro de la casa: quiénes harían la limpieza general, quiénes harían la cocina y los encargados de lavar los baños, esto último le tocó al equipo de Klitbo.

Cynthia Klitbo ya había advertido sobre la limpieza

Mujer con cabello castaño y vestido blanco de lentejuelas. Detrás, un letrero de neón azul que dice "La Casa de los Famosos México".
Cynthia Klitbo aparece en un vestido de lentejuelas blanco frente al icónico letrero de neón azul del programa "La Casa de los Famosos México". (Imagen Ilustrativa Infobae)

Previo a su ingreso, la actriz mexicana dio una entrevista durante una entrevista con Vaya Vaya TV, en donde señaló que el tema de la limpieza y la organización era clave para ella, y no toleraría ningún tipo de holgazanería o personas sin compromiso por mantener todo limpio, incluso asegurando que ese perfil sería al que nominaría en la primer semana.

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Esto quedó claro en las primeras horas del reality de Televisa, ya que Cynthia Klitbo se mostró molesta porque algún habitante dejó el baño sucio justo después de que ella y su equipo lo había lavado.

La Casa de los Famosos 2026: El primer enojo de Cynthia Klitbo por los baños sucios

En redes sociales circula el video donde la actriz se molesta por la acción de uno de las habitantes, quien habría entrado al baño justo después de que los limpiara, y lo dejaría sucio después de utilizarlo, provocando el enojo de Klitbo.

Cynthia Klitbo molesta por los baños sucios en La Casa de los Famosos México 2026 (Captura de pantalla)
Cynthia Klitbo molesta por los baños sucios en La Casa de los Famosos México 2026 (Captura de pantalla)

“Alguna puerca dejó ahí los meados, pero los acabamos de lavar”, le dijo molesta a Memo Schutz, quien se limitó a contestar: “Concuerdo totalmente contigo”.

En redes los fans comenzaron a especular de quién pudo haber sido la o el que dejó el baño sucio después de que los lavaran, algunos señalan a la influencer Flor Vigna, y otros que se trataba de uno de los retos de Fede Vigevani, quien está de infiltrado dentro de la casa cumpliendo los desafíos que le pone el público desde afuera.

Reacción de Cynthia Klitbo dividió opiniones en redes sociales

Como era de esperarse, las redes sociales reaccionaron a este arranque de enojo de la actriz mexicana de diferentes maneras, algunos justificaron su molestia por los baños sucios, asegurando que el orden y la limpieza deben respetarse desde las primeras horas del encierro.

“Le doy la razón a Cynthia porque hoy apenas habían terminado de desayunar habían dejado sus tazas regadas cuando apenas habían quedado de acuerdo de que cada uno lavaba lo que usaba apenas terminaba de usarlo”, señaló una usuaria de X.

(Foto: @laklitbocynthia/Instagram)
(Foto: @laklitbocynthia/Instagram)

Por otra parte, algunos consideran que fue exagerada la reacción de Cynthia Klitbo, y señalaron su carácter fuerte comparándolo con anteriores participantes del reality, como Dalilah Polanco o Barbara Torres.

“Cynthia siempre a tenido ese carácter, no se que les sorprende. Por eso dudo que dure mucho en la casa así como muchos piensan, tarde o temprano le van a terminar armando un cuatro para sacarla”, “Cynthia me da vibes de Dalilah”, “Cynthia es más como Barbara Torres”, fueron algunos de los comentarios en redes.

Ibiza, Malibú y Tulum: así se repartieron los 18 participantes

El formato partió a la casa en tres habitaciones con seis famosos cada una, con alineaciones que quedaron establecidas desde el inicio de la temporada.

El cuarto Ibiza quedó conformado por Aldo Rendón, Ese Pérez, Cynthia Klitbo, Yanet García, Ernesto Laguardia y Luis Chaparro.

En Malibú se agruparon Fede Vigevani, Massad, Gema, Ximena Herrera, Flor Vigna y Yahir.

El cuarto Tulum reunió a Karina Torres, Memo Schutz, Brianda, Arantza, Mariana Ochoa y Moisés.

Habitantes de La Casa de los Famosos México 4. (Captura de pantalla)
Habitantes de La Casa de los Famosos México 4. (Captura de pantalla)

Conductores y dinámica: la producción puso el foco en la convivencia por habitación

La temporada arrancó con una gala transmitida a las 20:30 horas con Galilea Montijo como conductora principal. En la conducción cotidiana, Odalys Ramírez y Diego de Erice encabezarán las galas diarias.

En los programas especiales, Wendy Guevara, Marie Claire Harp y Ricardo Margaleff participan como parte del equipo en pantalla.

La producción anticipó que la distribución de los cuartos será uno de los ejes del juego: la convivencia forzada dentro de cada habitación definirá pactos, fricciones y estrategias que los 18 participantes deberán gestionar a lo largo de toda la temporada.

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