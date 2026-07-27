Congreso de la CDMX va contra los narcocorridos y plantea tipificar la apología del delito

La iniciativa propone penas de uno a cuatro años de prisión y de 100 a 300 días multa cuando la conducta no derive en la ejecución del ilícito. (Foto: Especial)

Guardar

La diputada de Morena, Elizabeth Mateos, planteó en el Congreso de la Ciudad de México reformar el Código Penal capitalino para tipificar la apología del delito y la provocación pública para cometer crímenes, con penas de uno a cuatro años de prisión y de 100 a 300 días de multa cuando la conducta no derive en la ejecución del ilícito.

Dicha propuesta crea el artículo 366 y lo incorpora como parte de un nuevo Título Vigésimo Octavo del Libro Segundo del Código Penal para el Distrito Federal, bajo la denominación de delitos contra la paz pública.

PUBLICIDAD

Si el delito sí se ejecuta, la iniciativa establece que a la persona provocadora se le impondrá la sanción correspondiente conforme a las reglas de autoría y participación previstas en ese ordenamiento. Aunque no se menciona explícitamente en el comunicado ni en la propuesta, esta reforma va dirigida a los llamados “narcocorridos”.

Según el comunicado del Congreso de la CDMX difundido este 27 de julio, la iniciativa se presentó con el argumento de que el Código Penal capitalino tiene un vacío normativo en materia de provocación pública para delinquir y apología del delito, pese a que ambas conductas ya aparecen en el artículo 208 del Código Penal Federal.

PUBLICIDAD

La iniciativa sustituye trabajo comunitario por prisión y multa

La diputada de Morena Elizabeth Mateos plantea en el Congreso de la Ciudad de México reformar el Código Penal capitalino para tipificar la apología del delito y la provocación pública para cometer delitos. Crédito: Congreso de la Ciudad de México

Mateos sostuvo que la sanción federal vigente resulta insuficiente cuando el delito no llega a consumarse, porque prevé jornadas de trabajo en favor de la comunidad. Su propuesta cambia ese esquema por una pena privativa de la libertad y una multa, con el objetivo de que la respuesta penal sea proporcional a la trascendencia de esas conductas.

La diputada señaló que la apología del delito deja de ubicarse en el terreno de la libertad de expresión cuando los mensajes públicos exaltan, justifican o presentan la comisión de delitos como algo deseable, exitoso o socialmente aceptable. También incluyó la apología de “algún vicio” dentro de la redacción propuesta.

PUBLICIDAD

La legisladora menciona como referencia un concierto en Jalisco el 29 de marzo de 2025 en el Auditorio Telmex de Zapopan donde el grupo Los Alegres del Barranco durante la interpretación del corrido “El dueño del palenque” (o “El del palenque”), que hace referencia a Rubén Nemesio Oseguera Cervantes alias a “El Mencho” como “el señor de los gallos” y al “cártel jalisciense”, se proyectaron en las pantallas gigantes imágenes e ilustraciones del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

También aludió la legisladora capitalina a declaraciones del conductor Pedro Sola en un programa de televisión, que, de acuerdo con el comunicado, derivaron en denuncias por apología del maltrato contra los seres sintientes.

PUBLICIDAD

La redacción propuesta abarca cualquier medio de difusión: físico, impreso, audiovisual, electrónico o digital. El alcance incluye tanto medios de comunicación como plataformas y redes sociales.

El argumento central apunta a redes sociales y audiencias jóvenes

El proyecto crea el artículo 366 y lo incorpora en un nuevo Título Vigésimo Octavo del Libro Segundo, como delitos contra la paz pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diputada de Morena afirmó que el desarrollo de las tecnologías de la información y el crecimiento de las plataformas digitales facilitan la propagación de contenidos que exaltan, justifican o romantizan la violencia y la actividad criminal. En su exposición, ese efecto alcanza de manera particular a niñas, niños, adolescentes y jóvenes por su mayor exposición a lo que circula en esos espacios.

PUBLICIDAD

En el comunicado, la legisladora resumió esa preocupación con esta idea: “En una sociedad caracterizada por la inmediatez de la información y el alcance masivo de las plataformas digitales, este tipo de contenidos adquiere una capacidad de difusión sin precedentes, lo que hace indispensable que el Estado fortalezca sus mecanismos de prevención desde el ámbito legislativo”.

La iniciativa se dio a conocer en la sesión de la Comisión Permanente realizada el pasado 22 de julio. La Mesa Directiva la turnó a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia para su análisis y dictaminación.

PUBLICIDAD