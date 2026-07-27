Ataque armado en el Centro Histórico de la CDMX deja un muerto y un herido, según reportes

Un ataque a balazos en el cruce de República de Brasil y República de Venezuela, en la Zona Centro de la CDMX, deja un hombre muerto y otro lesionado. (@OVIALCDMX/X)

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Un ataque a balazos en el cruce de República de Brasil, en la Zona Centro de la CDMX, dejó un hombre muerto en el lugar y otro lesionado, según reportes.

Los presuntos responsables del ataque en el Centro Histórico escaparon en una motocicleta con rumbo al norte, hacia la alcaldía Gustavo A. Madero.

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La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC) informó que policías tomaron conocimiento de una agresión directa a balazos en la colonia Centro, en la alcaldía Cuauhtémoc, que dejó un hombre de 42 años muerto y dos hombres de 39 años lesionados, en la esquina de las calles Belisario Domínguez y República de Brasil.

De acuerdo con la SSC, los dos heridos son trasladados a un hospital para recibir atención médica especializada.

La dependencia de seguridad señaló que la zona quedó acordonada y se dio parte al agente del Ministerio Público para realizar los peritajes.

Agregó la SSC que da seguimiento, mediante un cerco virtual, a los tripulantes de una motocicleta señalados como posibles responsables.

Lady Tacos de Canasta retoma la venta en bicicleta tras dejar el establecimiento en la calle Madero

La vendedora retoma la venta itinerante en bicicleta. EFE/José Méndez

Marven, conocida como Lady Tacos de Canasta, cerró su local en el Centro Histórico de la CDMX por extorsiones y volvió a vender en bicicleta, después de denunciar amenazas y acusar falta de respuesta de las autoridades.

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La comerciante explicó en entrevista con Azucena Uresti en Milenio Televisión que el cobro ilegal llegó a un punto que ya no pudo sostener su negocio familiar. Tras el cierre, mantiene la venta de tacos de forma itinerante en el mismo punto, recibe pedidos por redes sociales y ofrece servicio para eventos, oficinas y entregas a domicilio, con canastas desde 100 tacos.

Marven dijo que los extorsionadores operaban por medio de intermediarios y llamadas telefónicas. “Mandaban a personas, por medio de un teléfono”, relató.

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La vendedora evitó revelar la cantidad que le exigían, pero aseguró que eran “cantidades grandes”. Según contó al medio, el monto era imposible de asumir para una empresa pequeña que además tenía empleados y gastos regulares de operación.

Marven afirmó que presentó una denuncia formal, pero que la actuación oficial no pasó de ese trámite. “Todo esto fue denunciado, pero se queda hasta en eso”, dijo.

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Gobierno de la CDMX recupera 22 inmuebles en una semana

La Secretaría de Gobierno detalló que el Gabinete Contra Despojos coordina acciones con la FGJCDMX y la SSC para atender denuncias ciudadanas y restituir propiedades. Crédito: cuartoscuro

El Gobierno de la CDMX informó que recuperó 22 inmuebles entre el 15 y el 22 de julio en 12 alcaldías, en una ofensiva contra el despojo y la ocupación ilegal de predios mientras vecinos de la colonia Del Valle mantenían protestas por al menos cinco casos documentados en la zona y exigen la intervención de la Fiscalía capitalina.

Las acciones se realizaron en Tlalpan, Álvaro Obregón, Benito Juárez, Cuajimalpa, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Azcapotzalco, Venustiano Carranza, Tláhuac, Coyoacán y Gustavo A. Madero.

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De acuerdo con la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, los operativos incluyeron aseguramientos de inmuebles, devoluciones de propiedades y entregas de menaje a personas afectadas.

Según la dependencia, los trabajos se desplegaron a través del Gabinete Contra Despojos en coordinación con la FGJCDMX, la SSC y otras áreas del Gobierno capitalino. El objetivo, indicó la autoridad, fue atender denuncias ciudadanas, recuperar propiedades y dar certeza jurídica a las víctimas.

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Uno de los casos expuestos por la autoridad ocurrió en la colonia Roma, donde el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto Romero, se reunió con integrantes del gabinete y con una persona que recuperó su inmueble tras un presunto fraude inmobiliario.

La Secretaría de Gobierno explicó que en ese expediente terceros habrían intentado simular la compraventa de la propiedad después del fallecimiento de la pareja de la víctima. La investigación permitió restituir el inmueble mediante la intervención coordinada de las instituciones participantes.

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