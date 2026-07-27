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Genevieve rompe récords: así se convirtió en uno de los huracanes más poderosos de 2026

El ciclón sorprendió por su rápida intensificación y se convirtió en el más poderoso del Pacífico oriental desde 2024

Genevieve hizo historia al convertirse en el primer huracán categoría 5 del Pacífico oriental en dos años, sorprendiendo por la rapidez con la que alcanzó su máxima intensidad. (NOAA)
Genevieve hizo historia al convertirse en el primer huracán categoría 5 del Pacífico oriental en dos años, sorprendiendo por la rapidez con la que alcanzó su máxima intensidad. (NOAA)
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El huracán Genevieve se convirtió este 27 de julio en uno de los fenómenos meteorológicos más relevantes de la temporada 2026 tras alcanzar la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, un nivel que no se registraba en el Pacífico oriental desde el paso del huracán Kristy en 2024.

Aunque horas después perdió intensidad y descendió a categoría 4, especialistas advierten que continúa siendo un sistema extremadamente peligroso por sus efectos indirectos sobre territorio mexicano.

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¿Por qué Genevieve hizo historia en la temporada de huracanes 2026?

Lo que distingue a Genevieve no es únicamente la fuerza que alcanzó, sino la velocidad con la que evolucionó.

En menos de 48 horas pasó de ser una tormenta tropical a un huracán mayor de categoría 5, un proceso conocido como rápida intensificación, que ocurre cuando un ciclón incrementa considerablemente la velocidad de sus vientos en un periodo muy corto.

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Cielo oscuro con nubes de tormenta, lluvia intensa sobre el mar y tierra, relámpagos, montañas cubiertas de vegetación, palmeras y un río.
Genevieve hizo historia por la rapidez con la que pasó de tormenta tropical a huracán categoría 5, un fenómeno de intensificación poco común que sorprendió a especialistas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante su punto máximo registró vientos sostenidos de hasta 260 kilómetros por hora, rachas cercanas a los 315 km/h y una presión mínima central de 925 hectopascales, características propias de los ciclones más intensos.

Este comportamiento convirtió a Genevieve en el primer huracán de máxima categoría del Pacífico oriental en dos años y en el sistema más poderoso de la actual temporada.

Las razones por las que el huracán aumentó tan rápido de intensidad

Los meteorólogos explican que la rápida evolución de Genevieve fue resultado de la combinación de varios factores atmosféricos favorables.

Las aguas excepcionalmente cálidas del océano Pacífico proporcionaron una enorme cantidad de energía al ciclón, mientras que la escasa presencia de vientos cortantes en niveles altos de la atmósfera permitió que su estructura permaneciera estable y organizada.

Además, la interacción del sistema con el monzón mexicano favoreció una mayor concentración de humedad y nubosidad, fortaleciendo aún más al fenómeno.

(SMN)
(SMN)

Entre los factores que impulsaron su desarrollo destacan:

  • Temperaturas del océano superiores al promedio.
  • Baja presencia de vientos que pudieran desorganizar el sistema.
  • Alta disponibilidad de humedad en la atmósfera.
  • Interacción con el monzón mexicano.
  • Formación de un ojo bien definido, característico de los huracanes más intensos.

¿Por qué Genevieve bajó de categoría 5 a categoría 4?

Aunque alcanzar la categoría 5 representa el punto máximo de intensidad para un huracán, esto no significa que pueda mantenerse indefinidamente en ese nivel.

Después de desplazarse hacia el noroeste, Genevieve comenzó a ingresar sobre aguas más frías, lo que redujo el suministro de energía que alimentaba al ciclón.

Como consecuencia, la velocidad de sus vientos disminuyó y el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) actualizó su intensidad a categoría 4.

Genevieve perdió intensidad al desplazarse sobre aguas más frías, reduciendo la energía que alimentaba al ciclón y provocando una disminución en la velocidad de sus vientos.(NOAA via AP)
Genevieve perdió intensidad al desplazarse sobre aguas más frías, reduciendo la energía que alimentaba al ciclón y provocando una disminución en la velocidad de sus vientos.(NOAA via AP)

Los especialistas aclaran que esta disminución no implica que el riesgo haya desaparecido.

Un huracán de categoría 4 continúa teniendo un enorme potencial destructivo y puede provocar lluvias intensas, oleaje elevado y fuertes corrientes marinas.

Trayectoria: por qué no impactará directamente a México

Hasta este lunes, el centro de Genevieve se ubicaba a más de 850 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, desplazándose hacia el noroeste a una velocidad cercana a los 20 kilómetros por hora.

Los modelos de pronóstico indican que continuará moviéndose mar adentro, por lo que no se espera un impacto directo sobre territorio nacional.

Sin embargo, su amplia circulación mantiene interacción con otros sistemas atmosféricos, provocando efectos indirectos en varias entidades del país.

El Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias fuertes a intensas, oleaje elevado y corrientes de resaca principalmente en Baja California Sur, Sonora, Jalisco, Colima y Michoacán, por lo que Protección Civil recomienda evitar ingresar al mar y mantenerse atentos a los avisos oficiales.

Genevieve se fortaleció rápidamente debido a una combinación de aguas oceánicas más cálidas, alta humedad y condiciones atmosféricas favorables que permitieron mantener su estructura organizada. (NOAA via AP)
Genevieve se fortaleció rápidamente debido a una combinación de aguas oceánicas más cálidas, alta humedad y condiciones atmosféricas favorables que permitieron mantener su estructura organizada. (NOAA via AP)

La temporada de huracanes aún está lejos de terminar

Genevieve también representa un recordatorio de que la temporada de ciclones tropicales apenas atraviesa uno de sus periodos de mayor actividad.

Para el Pacífico se pronostica la formación de entre 18 y 21 ciclones tropicales, de los cuales cuatro o cinco podrían convertirse en huracanes mayores, es decir, de categorías 3, 4 o 5.

Aunque Genevieve comenzará a debilitarse conforme avance sobre aguas menos cálidas, los especialistas subrayan que el riesgo no ha concluido.

La combinación de océanos con temperaturas elevadas y condiciones atmosféricas favorables puede propiciar que otros ciclones experimenten procesos de intensificación rápida durante los próximos meses.

Por ello, las autoridades reiteran que la mejor medida de protección continúa siendo mantenerse informado mediante los reportes oficiales y atender las recomendaciones de Protección Civil, especialmente en las zonas costeras donde persisten los efectos indirectos del huracán.

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