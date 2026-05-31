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El Estadio Guadalajara ya presume su nuevo nombre e imagen oficial de la FIFA para recibir el Mundial 2026

La renovada sede de Zapopan será protagonista en la fase de grupos, al recibir al Tri, Corea del Sur, República Checa, Uruguay, España, Colombia y el Congo

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Vista aérea del Estadio Guadalajara con su techo blanco y gradas rojas, rodeado de áreas verdes y estacionamientos, y el logo del Mundial FIFA 2026 superpuesto.
Durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, el recinto jalisciense dejará fuera toda publicidad no oficial, portando sólo el nombre Estadio Guadalajara para garantizar neutralidad y evitar el uso de nombres comerciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Estadio Akron ya exhibe su nueva identidad de cara al Mundial 2026. A partir de este sábado, el recinto hogar de las Chivas del Guadalajara luce en su fachada el nombre oficial asignado por la FIFA, dejando atrás toda referencia comercial.

A menos de dos semanas para el inicio del torneo, la transformación se refleja tanto en el exterior como en los preparativos internos.

La FIFA exigió que el Estadio Guadalajara eliminará toda referencia a marcas no oficiales durante la Copa Mundial de Fútbol 2026. (X/ @Gdl2026)

El cambio de nombre por Estadio Guadalajara y la renovación visual marcan el inicio de una nueva etapa para la sede de Zapopan, que recibirá cuatro partidos de la fase de grupos y se integra a los protocolos internacionales exigidos por el organismo.

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El Estadio Guadalajara estrena nombre y elimina marcas

El recinto de Zapopan adopta oficialmente el nombre de Estadio Guadalajara para la Copa Mundial 2026, dejando de lado cualquier referencia a patrocinadores no oficiales.

  • La denominación comercial queda suspendida durante el torneo, en línea con los reglamentos de la FIFA.
  • Toda la señalización y la fachada principal lucen ahora la tipografía y colores institucionales del evento mundialista.
  • El cambio busca evitar la promoción de marcas que no sean socios oficiales de la competencia.
El recinto removió la antigua señalización y adoptó los colores oficiales de la Copa Mundial de la FIFA. (REUTERS/Henry Romero)
El recinto removió la antigua señalización y adoptó los colores oficiales de la Copa Mundial de la FIFA. (REUTERS/Henry Romero)

De esta manera, el Estadio, inaugurado en 2010, ya muestra su nueva imagen a residentes, aficionados y visitantes internacionales.

Renovaciones y adecuaciones de la FIFA para el Mundial

La sede jalisciense ejecutó una serie de mejoras técnicas y de infraestructura para cumplir con los más altos estándares internacionales.

  • Se realiza una renovación completa del césped híbrido, certificado bajo normas FIFA Quality Pro.
  • Las gradas estrenaron pantallas LED, vallas electrónicas y un sistema de audio renovado.
  • Se crearon zonas de hospitality, servicios VIP y se reforzó la iluminación con tecnología sustentable.
La renovación del Estadio Guadalajara incluye césped híbrido certificado, pantallas LED y sistemas de audio de última generación. (X @Chivas)
La renovación del Estadio Guadalajara incluye césped híbrido certificado, pantallas LED y sistemas de audio de última generación. (X @Chivas)

Estas adecuaciones garantizan una experiencia de primer nivel tanto para jugadores como para aficionados durante los días de partido.

El operativo “Última Milla” transformará la movilidad duante los cuatro partidos

La celebración del Mundial implica un operativo histórico de movilidad y seguridad en torno al estadio.

  • Un perímetro de tres kilómetros queda cerrado y sólo personas con boleto podrán ingresar los días de partido.
  • El sistema Ride al Estadio y rutas de transporte público reforzadas facilitarán el acceso.
  • No habrá estacionamiento disponible para el público general y todos los asistentes cruzarán filtros de seguridad internacionales.
El Estadio Guadalajara será sede de cuatro partidos de la fase de grupos, incluyendo el esperado Colombia vs. República del Congo. (REUTERS/Eloisa Sanchez)
El Estadio Guadalajara será sede de cuatro partidos de la fase de grupos, incluyendo el esperado Colombia vs. República del Congo. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Así, el Estadio Guadalajara se muestra listo para recibir cuatro partidos de fase de grupos: Corea del Sur vs. República Checa (11 de junio), México vs. Corea del Sur (18 de junio), Colombia vs. República Democrática del Congo (23 de junio) y Uruguay vs. España (26 de junio).

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