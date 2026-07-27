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Aseguran más de una tonelada de marihuana en Tabasco: el cargamento iba rumbo a Chiapas

El decomiso ocurrió en el municipio de Huimanguillo, donde autoridades federales detuvieron al conductor de un camión que transportaba 1.2 toneladas del presunto narcótico ocultas entre la carga

El aseguramiento ocurrió en Huimanguillo, municipio ubicado en el límite entre Tabasco, Veracruz y Chiapas, una zona estratégica para el traslado de mercancías. (Crédito: Gabinete de Seguridad de Tabasco)
El aseguramiento ocurrió en Huimanguillo, municipio ubicado en el límite entre Tabasco, Veracruz y Chiapas, una zona estratégica para el traslado de mercancías. (Crédito: Gabinete de Seguridad de Tabasco)
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Autoridades federales aseguraron una tonelada con 225 kilogramos de aparente marihuana durante un operativo realizado en el municipio de Huimanguillo, Tabasco, donde también fue detenido el conductor de un camión de carga que transportaba el presunto narcótico con destino a Tapachula, Chiapas.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad de Tabasco, el aseguramiento fue realizado por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Fiscalía General de la República (FGR) como parte de las acciones de la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca.

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El operativo se llevó a cabo sobre la carretera Raudales de Malpaso, en el municipio de Huimanguillo, donde los agentes interceptaron un camión tipo tortón con caja de redilas cubierta con una lona, conducido por Luis Ángel “N”.

Durante la inspección al vehículo, las autoridades localizaron diversas bolsas de plástico que contenían un vegetal con características similares a la marihuana. En total, el cargamento alcanzó un peso aproximado de una tonelada con 225 kilogramos.

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Tras el hallazgo, el conductor fue detenido en el lugar y, junto con el vehículo y la droga asegurada, quedó a disposición del Ministerio Público Federal, quien continuará con las investigaciones.

De acuerdo con las autoridades, el cargamento alcanzó un peso aproximado de una tonelada con 225 kilogramos. (Crédito: Gabinete de Seguridad de Tabasco)
De acuerdo con las autoridades, el cargamento alcanzó un peso aproximado de una tonelada con 225 kilogramos. (Crédito: Gabinete de Seguridad de Tabasco)

El destino del cargamento era Tapachula

Las primeras investigaciones indican que el camión había iniciado su recorrido en el occidente de México y tenía como destino final la ciudad de Tapachula, Chiapas, aunque las autoridades no precisaron el estado del que partió la unidad ni la ruta completa que siguió.

La Fiscalía General de la República mantiene abiertas las indagatorias para establecer quiénes organizaron el traslado del cargamento y si existen más personas involucradas en la operación.

Hasta el momento, las autoridades no han informado a qué grupo criminal pertenecería la droga asegurada ni han dado a conocer el posible destino final del cargamento una vez que llegara a Chiapas.

El decomiso forma parte de las acciones que mantienen autoridades federales y estatales para combatir el tráfico de drogas en el sureste del país, una región utilizada como corredor para el traslado de estupefacientes hacia la frontera sur y otras zonas del territorio nacional.

Huimanguillo, un corredor clave hacia la frontera sur

El aseguramiento ocurrió en Huimanguillo, municipio ubicado en el límite entre Tabasco, Veracruz y Chiapas, una zona estratégica para el traslado de mercancías y cargamentos ilícitos hacia la frontera sur. De acuerdo con las investigaciones preliminares, el camión había salido del occidente del país y tenía como destino Tapachula, Chiapas, ciudad considerada uno de los principales corredores logísticos hacia Centroamérica.

Análisis de Insight Crime señalan que Tapachula se ha convertido en un punto clave para las economías ilícitas debido a su ubicación fronteriza y a la disputa entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por el control de rutas utilizadas para el tráfico de drogas, migrantes y otras actividades criminales. La organización también identifica a la ciudad como parte de la llamada Ruta del Pacífico, un corredor que conecta la frontera con Guatemala con otros municipios de Chiapas y facilita el movimiento de cargamentos hacia el resto del país

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