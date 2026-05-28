Estos serán todos los cierres viales, rutas y accesos en el Estadio Guadalajara durante el Mundial 2026

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y Guadalajara se está preparando con la implementación del mayor operativo vial de su historia, con cierres, rutas alternas y filtros que transformarán la movilidad en torno al Estadio Akron.
La estrategia, denominada “Última Milla”, redefine cómo llegar a los partidos y afecta tanto a asistentes como a residentes de la zona de El Bajío, Guadalupe y el primer cuadro de la ciudad.
El dispositivo estará activo desde finales de mayo hasta principios de julio y contempla restricciones para vehículos particulares, rutas exclusivas para transporte colectivo y limitaciones estrictas en los accesos.
Cierres viales permanentes y temporales: perímetro y fechas clave
Los cierres y restricciones se aplican en varias fases, con un perímetro de tres kilómetros alrededor del estadio y afectaciones en múltiples vialidades principales:
- Durante todo junio, el Circuito JVC estará cerrado de Villas Panamericanas a Avenida del Bosque.
- Cierres parciales y reducción de carriles desde el 28 de mayo al 10 de junio por la fase de montaje.
- En días de partido (11, 18, 23 y 26 de junio), los cierres totales en laterales de Periférico Poniente, Avenida Vallarta, Avenida del Bajío y avenida del Bosque iniciarán siete horas antes y terminarán siete horas después de cada juego.
- El desmontaje de infraestructura se realizará del 28 de junio al 3 de julio, con cierres intermitentes.
Estas acciones pretenden evitar congestionamientos y garantizar el acceso exclusivo a personas con boleto.
Accesos, filtros y control en torno al Estadio Akron
El acceso al Akron y zonas cercanas estará controlado por filtros para todo tipo de usuarios.
- Sólo podrán ingresar al perímetro personas con boleto para el partido correspondiente.
- Proveedores y paquetería tendrán acceso restringido desde 24 horas antes y hasta 24 horas después de cada encuentro.
- El Andador Chivas funcionará solamente hacia Avenida Vallarta en días sin partido y permanecerá cerrado en jornadas mundialistas.
- No habrá estacionamiento para público general en el estadio, por disposición oficial.
De esta manera, cada filtro responde a protocolos de seguridad internacional y busca mantener el flujo peatonal y vehicular bajo control.
Ride al Estadio y opciones para llegar
La movilidad durante la justa mundialista dependerá de opciones oficiales y rutas exclusivas para quienes asistan a los partidos:
- El sistema “Ride al Estadio” ofrece autobuses con salidas desde puntos como Auditorio Telmex, Plaza Patria, Expo Guadalajara, Zona Chapultepec y Zona Galerías.
- Sólo quienes tengan boleto podrán comprar pase para el transporte, con costo de 500 pesos por persona.
- El servicio de Mi Macro Periférico será reforzado en estaciones Estadio Guadalajara, Ciudad Granja y Ciudad Judicial.
- El acceso final al estadio será a pie, en la llamada “última milla”.
Esta estrategia busca reducir el tráfico y asegurar que el acceso al recinto sea seguro para todos los aficionados.
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