Estos serán todos los cierres viales, rutas y accesos en el Estadio Guadalajara durante el Mundial 2026

El operativo "Última Milla" alrededor del Akron impactará a vecinos de El Bajío, Guadalupe y el centro de Guadalajara, quienes deberán adaptarse ante los cierres prolongados, filtros y falta de estacionamiento en torno al Estadio. (AP Foto/Marco Ugarte)

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y Guadalajara se está preparando con la implementación del mayor operativo vial de su historia, con cierres, rutas alternas y filtros que transformarán la movilidad en torno al Estadio Akron.

La estrategia, denominada “Última Milla”, redefine cómo llegar a los partidos y afecta tanto a asistentes como a residentes de la zona de El Bajío, Guadalupe y el primer cuadro de la ciudad.

El operativo “Última Milla" incluye un perímetro de tres kilómetros alrededor del estadio sede y redefine rutas que afectan a asistentes y residentes de zonas como El Bajío y Guadalupe. (REUTERS/Daniel Becerril)

El dispositivo estará activo desde finales de mayo hasta principios de julio y contempla restricciones para vehículos particulares, rutas exclusivas para transporte colectivo y limitaciones estrictas en los accesos.

Cierres viales permanentes y temporales: perímetro y fechas clave

Los cierres y restricciones se aplican en varias fases, con un perímetro de tres kilómetros alrededor del estadio y afectaciones en múltiples vialidades principales:

Durante todo junio , el Circuito JVC estará cerrado de Villas Panamericanas a Avenida del Bosque.

Cierres parciales y reducción de carriles desde el 28 de mayo al 10 de junio por la fase de montaje.

En días de partido ( 11 , 18 , 23 y 26 de junio ), los cierres totales en laterales de Periférico Poniente, Avenida Vallarta, Avenida del Bajío y avenida del Bosque iniciarán siete horas antes y terminarán siete horas después de cada juego.

El desmontaje de infraestructura se realizará del 28 de junio al 3 de julio, con cierres intermitentes.

El acceso al Estadio Akron sólo será posible para personas con boleto y estará sometido a filtros de seguridad internacional. (REUTERS/Michelle Freyria)

Estas acciones pretenden evitar congestionamientos y garantizar el acceso exclusivo a personas con boleto.

Accesos, filtros y control en torno al Estadio Akron

El acceso al Akron y zonas cercanas estará controlado por filtros para todo tipo de usuarios.

Sólo podrán ingresar al perímetro personas con boleto para el partido correspondiente.

Proveedores y paquetería tendrán acceso restringido desde 24 horas antes y hasta 24 horas después de cada encuentro.

El Andador Chivas funcionará solamente hacia Avenida Vallarta en días sin partido y permanecerá cerrado en jornadas mundialistas.

No habrá estacionamiento para público general en el estadio, por disposición oficial.

No habrá estacionamiento para el público general en el Akron durante el Mundial 2026, según disposición oficial. (Facebook Estadio AKRON)

De esta manera, cada filtro responde a protocolos de seguridad internacional y busca mantener el flujo peatonal y vehicular bajo control.

Ride al Estadio y opciones para llegar

La movilidad durante la justa mundialista dependerá de opciones oficiales y rutas exclusivas para quienes asistan a los partidos:

El sistema “Ride al Estadio” ofrece autobuses con salidas desde puntos como Auditorio Telmex, Plaza Patria, Expo Guadalajara, Zona Chapultepec y Zona Galerías.

Sólo quienes tengan boleto podrán comprar pase para el transporte, con costo de 500 pesos por persona.

El servicio de Mi Macro Periférico será reforzado en estaciones Estadio Guadalajara , Ciudad Granja y Ciudad Judicial.

El acceso final al estadio será a pie, en la llamada “última milla”.

El sistema oficial "Ride al Estadio" ofrecerá transporte exclusivo desde puntos clave de Guadalajara para quienes cuenten con boleto. (REUTERS/Shannon Stapleton)

Esta estrategia busca reducir el tráfico y asegurar que el acceso al recinto sea seguro para todos los aficionados.