Rocío Nahle mueve piezas de su gabinete y llama a la senadora Raquel Bonilla para Educación en Veracruz

El cambio de titular en la SEV ocurre mientras Veracruz mantiene abiertas investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades en la UPAV.

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gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, anunció un relevo en la titularidad de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV). Claudia Tello Espinosa dejará el cargo para reincorporarse al Senado de la República, mientras que Raquel Bonilla Herrera asumirá la conducción de la dependencia, en un cambio que, de acuerdo con el gobierno estatal, busca dar continuidad a la política educativa de la administración.

Rocío Nahle confirma cambios en la Secretaría de Educación de Veracruz

El anuncio fue realizado mediante un mensaje difundido en las redes sociales oficiales de la mandataria, acompañada por Claudia Tello y Raquel Bonilla.

Durante el encuentro, Nahle explicó que la propia Tello solicitó regresar a sus funciones legislativas para retomar su escaño en el Senado y respaldar desde esa posición la agenda impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

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Claudia Tello deja la Secretaría de Educación de Veracruz para regresar al Senado, mientras Raquel Bonilla asume el reto de dar continuidad a la política educativa estatal.

La gobernadora agradeció el trabajo realizado por la funcionaria al frente de la SEV y reconoció su participación durante los primeros meses de la administración estatal.

Asimismo, adelantó que en los próximos días se presentará un informe sobre los avances alcanzados en materia educativa.

Claudia Tello regresa al Senado tras dejar la SEV

Durante el anuncio, Claudia Tello expresó su agradecimiento por la confianza recibida para encabezar la Secretaría de Educación y aseguró que continuará trabajando en favor de Veracruz desde la Cámara de Senadores.

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También dirigió un mensaje de reconocimiento al magisterio veracruzano, al destacar la labor de maestras y maestros en la formación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, además de reiterar su compromiso con el derecho a la educación.

Así fue el relevo en la Secretaría de Educación de Veracruz

Claudia Tello Espinosa solicitó reincorporarse al Senado de la República .

Raquel Bonilla Herrera deja su papel como senadora suplente para asumir la Secretaría de Educación de Veracruz .

El Gobierno de Veracruz señaló que ambas funcionarias realizarán un proceso coordinado de entrega-recepción .

La administración estatal afirmó que el cambio busca mantener la continuidad de la política educativa y del trabajo institucional de la dependencia.

Raquel Bonilla asume la Secretaría de Educación de Veracruz

Al aceptar el nombramiento, Raquel Bonilla Herrera agradeció la confianza de la gobernadora y afirmó que asume la responsabilidad con el compromiso de fortalecer el sistema educativo estatal.

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Raquel Bonilla Herrera asumió la titularidad de la SEV con el compromiso de fortalecer el sistema educativo y dar continuidad a los programas de la dependencia.

La nueva titular señaló que dará continuidad a los programas de la dependencia, mantendrá el diálogo con el magisterio y trabajará para garantizar el acceso a una educación de calidad para las y los estudiantes veracruzanos.

Por su parte, Rocío Nahle destacó que la Secretaría de Educación no solo administra el sistema educativo estatal, sino que también desempeña un papel relevante en la política social del gobierno, debido al alcance que tiene entre la población.

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Educación, una prioridad para el Gobierno de Veracruz

Durante su mensaje, la mandataria estatal sostuvo que la educación continuará siendo uno de los ejes estratégicos de su administración por su impacto en la formación de las nuevas generaciones y en el desarrollo del estado.

Nahle afirmó que el relevo forma parte de una reorganización interna del mismo equipo político y aseguró que tanto Claudia Tello como Raquel Bonilla mantendrán coordinación en sus nuevas responsabilidades.

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El Gobierno de Veracruz aseguró que la educación continuará como uno de los ejes principales de su administración por su impacto en el desarrollo social y la formación de nuevas generaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También subrayó que el objetivo es conservar la continuidad de los proyectos educativos y fortalecer las acciones dirigidas al sector.

Cambio en la SEV ocurre en medio de investigaciones por la UPAV

El relevo en la Secretaría de Educación de Veracruz ocurre mientras continúan las investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades financieras en la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV), caso por el que autoridades estatales mantienen indagatorias sobre el manejo de recursos provenientes de cuotas escolares.

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No obstante, durante el anuncio oficial del cambio de titular en la SEV, la gobernadora Rocío Nahle no vinculó la salida de Claudia Tello con dichas investigaciones y reiteró que la decisión respondió a la solicitud de la ahora exsecretaria para reincorporarse al Senado y continuar con sus funciones legislativas.