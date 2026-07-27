Liga MX confirma baja de Keylor Navas y Gilberto Mora para el juego All Stars MLS: esta es la lista de convocados

Una nueva edición pondrá a las dos mejores ligas de la Concacaf a competir con sus mejores hombres. (Liga MX)

Guardar

La Liga MX anunció este lunes 27 de julio la lista definitiva del equipo de estrellas que enfrentará a la MLS en el All-Star Game 2026, luego de los reportes de las bajas que tendría el equipo, la liga mexicana confirmó las nuevas ausencias y actualizó la lista de jóvenes convocados.

A través de un comunicado oficial confirmaron la inclusión del joven Elías Montiel, mediocampista de Pachuca, además, se hizo oficial la ausencia de Keylor Navas, portero de Pumas, y la baja de Gilberto Mora, mediocampista de Xolos de Tijuana. Además, los futbolistas de Chivas también no estarán en el juego de estrella.s

PUBLICIDAD

Cinco integrantes del seleccionado mexicano que participaron en la Copa del Mundo 2026 figuran en este combinado, un dato que refuerza el carácter internacional y la representatividad de este grupo. Además, 12 de los futbolistas han levantado títulos en la Liga BBVA MX y 17 cuentan con antecedentes en selecciones nacionales, lo que aporta una experiencia única de cara al enfrentamiento más mediático entre el fútbol de México y Estados Unidos de los últimos años.

Keylor Navasno participará en el juego de Estrellas MLS (EFE/ Alex Cruz)

La nómina definitiva engloba a 24 jugadores procedentes de diez clubes distintos, bajo la dirección del estratega de Toluca Antonio Mohamed, reciente ganador del Balón de Oro al mejor director técnico de la temporada. La cita será el miércoles 29 de julio en el Bank of America Stadium, ubicado en Charlotte, Carolina del Norte.

PUBLICIDAD

Esta es la convocatoria de la Liga MX para el juego de estrellas all stars MLS

Antonio Mohamed asume este reto luego de consagrarse como mejor técnico de la temporada. Dirigirá a figuras como Carlos Acevedo (Santos Laguna), Israél Reyes (América) y Jesús Gallardo (Toluca), así como a talentos en ascenso como Elías Montiel, cuya convocatoria distingue su explosiva progresión con Pachuca.

Uno de los aspectos salientes de la convocatoria lo representa el protagonismo del mediocampo, donde aparecen futbolistas con enorme rodaje como Carlos Rodríguez (Cruz Azul) y Fernando Gorriarán (Tigres UANL), junto a apuestas como Iker Fimbres (Monterrey) y Kevin Castañeda (Guadalajara). En ataque, destacan Javier Ruíz (Necaxa), Robert Morales (Pumas UNAM) y Salomón Rondón (Pachuca).

PUBLICIDAD

Un dato que sobresale en la composición de este equipo es que 19 de los 24 jugadores han figurado en competencias internacionales oficiales, según detalló la Liga BBVA MX en su aviso. La plantilla se distribuye de la siguiente manera: dos porteros (Acevedo y Moreno), 10 defensores, nueve mediocampistas y tres delanteros, cubriendo todas las líneas con titulares en clubes protagonistas de la liga nacional.

Carlos Acevedo fue convocado al juego de estrellas MLS Liga MX (REUTERS/Eloisa Sanchez)

La cobertura del evento irá más allá del partido principal, ya que varios de estos futbolistas participarán el martes 28 de julio, a las 18:00h (hora de la Ciudad de México), en el MLS All-Star Skills Challenge. Esta competencia pondrá a prueba la destreza técnica y táctica de los seleccionados en duelos de habilidades, acentuando el cruce de estrellas entre los dos campeonatos más relevantes de la región.

PUBLICIDAD

El partido y sus actividades asociadas marcan la antesala de una disputa continental con visos de revancha para la Liga MX, luego de que el último enfrentamiento de este tipo favoreciera a la MLS.

Esta es la convocatoria de la Liga MX para el All Stars Game MLS:

Porteros

Carlos Acevedo (Santos Laguna)

Carlos Moreno (Pachuca)

Defensas

Bruno Méndez (Toluca)

Erik Lira (Cruz Azul)

Federico Pereira (Toluca)

Israel Reyes (América)

Jesús Gallardo (Toluca)

Jesús Garza (Tigres UANL)

Luis Rey (Guadalajara)

Nathan Silva (Pumas UNAM)

Omar Campos (Cruz Azul)

Willer Ditta (Cruz Azul)

Centrocampistas

Alexei Domínguez (Pachuca)

Carlos Rodríguez (Cruz Azul)

Elías Montiel (Pachuca)

Fernando Gorriarán (Tigres UANL)

Franco Romero (Toluca)

Iker Fimbres (Monterrey)

José Paradela (Cruz Azul)

Juan Brunetta (Tigres UANL)

Kevin Castañeda (Guadalajara)

Delanteros

Javier Ruíz (Necaxa)

Robert Morales (Pumas UNAM)

Salomón Rondón (Pachuca)