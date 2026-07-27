México Deportes
GoogleAgregar Infobae en Google

Liga MX confirma baja de Keylor Navas y Gilberto Mora para el juego All Stars MLS: esta es la lista de convocados

Bajo la dirección del Turco Mohamed, las figuras del futbol mexicano protagonizarán una edición del juego de estrellas

Una nueva edición pondrá a las dos mejores ligas de la Concacaf a competir con sus mejores hombres.
Una nueva edición pondrá a las dos mejores ligas de la Concacaf a competir con sus mejores hombres. (Liga MX)
Guardar

La Liga MX anunció este lunes 27 de julio la lista definitiva del equipo de estrellas que enfrentará a la MLS en el All-Star Game 2026, luego de los reportes de las bajas que tendría el equipo, la liga mexicana confirmó las nuevas ausencias y actualizó la lista de jóvenes convocados.

A través de un comunicado oficial confirmaron la inclusión del joven Elías Montiel, mediocampista de Pachuca, además, se hizo oficial la ausencia de Keylor Navas, portero de Pumas, y la baja de Gilberto Mora, mediocampista de Xolos de Tijuana. Además, los futbolistas de Chivas también no estarán en el juego de estrella.s

PUBLICIDAD

Cinco integrantes del seleccionado mexicano que participaron en la Copa del Mundo 2026 figuran en este combinado, un dato que refuerza el carácter internacional y la representatividad de este grupo. Además, 12 de los futbolistas han levantado títulos en la Liga BBVA MX y 17 cuentan con antecedentes en selecciones nacionales, lo que aporta una experiencia única de cara al enfrentamiento más mediático entre el fútbol de México y Estados Unidos de los últimos años.

Keylor Navasno participará en el juego de Estrellas MLS (EFE/ Alex Cruz)
Keylor Navasno participará en el juego de Estrellas MLS (EFE/ Alex Cruz)

La nómina definitiva engloba a 24 jugadores procedentes de diez clubes distintos, bajo la dirección del estratega de Toluca Antonio Mohamed, reciente ganador del Balón de Oro al mejor director técnico de la temporada. La cita será el miércoles 29 de julio en el Bank of America Stadium, ubicado en Charlotte, Carolina del Norte.

PUBLICIDAD

Esta es la convocatoria de la Liga MX para el juego de estrellas all stars MLS

Antonio Mohamed asume este reto luego de consagrarse como mejor técnico de la temporada. Dirigirá a figuras como Carlos Acevedo (Santos Laguna), Israél Reyes (América) y Jesús Gallardo (Toluca), así como a talentos en ascenso como Elías Montiel, cuya convocatoria distingue su explosiva progresión con Pachuca.

Uno de los aspectos salientes de la convocatoria lo representa el protagonismo del mediocampo, donde aparecen futbolistas con enorme rodaje como Carlos Rodríguez (Cruz Azul) y Fernando Gorriarán (Tigres UANL), junto a apuestas como Iker Fimbres (Monterrey) y Kevin Castañeda (Guadalajara). En ataque, destacan Javier Ruíz (Necaxa), Robert Morales (Pumas UNAM) y Salomón Rondón (Pachuca).

Un dato que sobresale en la composición de este equipo es que 19 de los 24 jugadores han figurado en competencias internacionales oficiales, según detalló la Liga BBVA MX en su aviso. La plantilla se distribuye de la siguiente manera: dos porteros (Acevedo y Moreno), 10 defensores, nueve mediocampistas y tres delanteros, cubriendo todas las líneas con titulares en clubes protagonistas de la liga nacional.

Carlos Acevedo fue convocado al juego de estrellas MLS Liga MX (REUTERS/Eloisa Sanchez)
Carlos Acevedo fue convocado al juego de estrellas MLS Liga MX (REUTERS/Eloisa Sanchez)

La cobertura del evento irá más allá del partido principal, ya que varios de estos futbolistas participarán el martes 28 de julio, a las 18:00h (hora de la Ciudad de México), en el MLS All-Star Skills Challenge. Esta competencia pondrá a prueba la destreza técnica y táctica de los seleccionados en duelos de habilidades, acentuando el cruce de estrellas entre los dos campeonatos más relevantes de la región.

El partido y sus actividades asociadas marcan la antesala de una disputa continental con visos de revancha para la Liga MX, luego de que el último enfrentamiento de este tipo favoreciera a la MLS.

Esta es la convocatoria de la Liga MX para el All Stars Game MLS:

Porteros

  • Carlos Acevedo (Santos Laguna)
  • Carlos Moreno (Pachuca)

Defensas

  • Bruno Méndez (Toluca)
  • Erik Lira (Cruz Azul)
  • Federico Pereira (Toluca)
  • Israel Reyes (América)
  • Jesús Gallardo (Toluca)
  • Jesús Garza (Tigres UANL)
  • Luis Rey (Guadalajara)
  • Nathan Silva (Pumas UNAM)
  • Omar Campos (Cruz Azul)
  • Willer Ditta (Cruz Azul)

Centrocampistas

  • Alexei Domínguez (Pachuca)
  • Carlos Rodríguez (Cruz Azul)
  • Elías Montiel (Pachuca)
  • Fernando Gorriarán (Tigres UANL)
  • Franco Romero (Toluca)
  • Iker Fimbres (Monterrey)
  • José Paradela (Cruz Azul)
  • Juan Brunetta (Tigres UANL)
  • Kevin Castañeda (Guadalajara)

Delanteros

  • Javier Ruíz (Necaxa)
  • Robert Morales (Pumas UNAM)
  • Salomón Rondón (Pachuca)

Temas Relacionados

Liga MXMLSmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La Casa de los Famosos México 2026 hoy: así es la primera prueba del líder

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos México 2026 hoy: así es la primera prueba del líder

Gignac ya tiene nuevo equipo después de Tigres, y no es de primera división

A sus 40 años, el delantero francés despierta nostalgia y alienta especulaciones sobre su siguiente reto profesional

Gignac ya tiene nuevo equipo después de Tigres, y no es de primera división

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy lunes 27 de julio: desmantelan dos narcoviveros en Quintana Roo, cae “El Tata”

La Fiscalía estatal detuvo a siete personas durante un operativo derivado de las investigaciones por el ataque contra un comandante de la Policía de Investigación

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy lunes 27 de julio: desmantelan dos narcoviveros en Quintana Roo, cae “El Tata”

Detienen a un sujeto por el robo de más de 3 millones de pesos al DIF Oaxaca: van 7 detenciones por este hecho

La indagatoria por los $3.6 millones al DIF estatal avanzó con una captura en Puebla, donde agentes ubicaron a un presunto integrante tras seguir autos, llamadas y movimientos de dinero

Detienen a un sujeto por el robo de más de 3 millones de pesos al DIF Oaxaca: van 7 detenciones por este hecho

Genevieve rompe récords: así se convirtió en uno de los huracanes más poderosos de 2026

El ciclón sorprendió por su rápida intensificación y se convirtió en el más poderoso del Pacífico oriental desde 2024

Genevieve rompe récords: así se convirtió en uno de los huracanes más poderosos de 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy lunes 27 de julio: desmantelan dos narcoviveros en Quintana Roo, cae “El Tata”

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy lunes 27 de julio: desmantelan dos narcoviveros en Quintana Roo, cae “El Tata”

Rechaza FGR que exista una persecución política contra Ernesto Ruffo

Autoridades procesan a 4 personas por secuestrar a 31 migrantes en Sinaloa

Aseguran más de una tonelada de marihuana en Tabasco: el cargamento iba rumbo a Chiapas

Desmantelan dos narcoviveros en Quintana Roo: cae “El Tata”, presunto distribuidor de marihuana en Cancún y Playa del Carmen

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 hoy: así es la primera prueba del líder

La Casa de los Famosos México 2026 hoy: así es la primera prueba del líder

Survivor México: quién gana los suministros hoy 27 de julio

Acusan a Turbulence durante posicionamiento de La Fiesta de los Famosos: “Paga lo que debes”

Cynthia Klitbo se enoja por los baños sucios: comienzan los problemas en La Casa de los Famosos 2026

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: Lo que pasó tras la gala de estreno

DEPORTES

Gignac ya tiene nuevo equipo después de Tigres, y no es de primera división

Gignac ya tiene nuevo equipo después de Tigres, y no es de primera división

Jorge Campos le desea éxito a Tom Holland en la nueva película Spider-Man y le regala playera

El traje de Memo Schutz en alusión a un balón y su paso por TDN que sorprendió en La Casa de los Famosos México

Gerardo Rojano ‘Coloso’ rompe récord al cruzar México en bicicleta de norte a sur: “La realidad supera la ficción”

Chivas le rompe el esquema a la Liga MX: la razón por la que bajaron a sus figuras del cruce contra la MLS