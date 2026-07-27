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Survivor México: quién gana los suministros hoy 27 de julio

Cada lunes, los recursos como alimentos y herramientas están en juego para cada tribu

(Survivor Mexico)
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El desafío por los Suministros en Survivor México La Reliquia en Llamas despierta cada semana la máxima tensión entre los participantes.

Este lunes 27 de julio de 2026, los integrantes de las tribus Jaguar y Halcones se preparan para disputar una de las recompensas más estratégicas de la competencia: el acceso a provisiones clave para su supervivencia.

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Los spoilers de fans, quienes suelen hacer análisis de desempeño y habilidades en cada capítulo, sugieren que la tribu Halcones gana el juego por los suministros hoy 27 de julio.

La segunda semana del reality arranca marcada por la reciente salida de Bobby Larios, quien se convirtió en el primer eliminado tras un duelo decisivo contra Azalia Ojeda.

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La competencia por los suministros adquiere así un valor extra, pues un kilo de arroz podría marcar la diferencia entre el desgaste físico y un mejor rendimiento en las pruebas siguientes.

¿Qué ocurre hoy con los Suministros en Survivor México La Reliquia en Llamas?

Los jugadores saben que cada victoria en el circuito de recompensas puede modificar el ánimo y la convivencia en la isla.

La producción ha destinado un kilo de arroz como premio del reto de suministros, una cantidad suficiente para aliviar el hambre y fortalecer a la tribu ganadora durante los próximos días.

El episodio de hoy promete tensión y rivalidad, ya que tanto Jaguar como Halcones deben demostrar su determinación.

La necesidad de alimentos es creciente y la recompensa de suministros es una de las más codiciadas desde el inicio de la temporada.

A qué hora ver Survivor México

Para conocer qué tribu se lleva los suministros este 27 de julio, la audiencia debe sintonizar la transmisión a las 18:30 horas por Azteca UNO, donde se revelará en tiempo real el resultado del desafío.

La información sobre la tribu ganadora se dará a conocer durante la emisión, pues hasta el momento de publicación no hay confirmación oficial disponible.

Survivor México lista de participantes

  • Viviann Baeza: cantante y conductora de TV, 27 años
  • Javier Márquez “Big Papi”: deportista y profesor de Educación Física, 34 años
  • Abel Robles: preparador físico y creador de contenido, 31 años
  • Rey Grupero: conductor de TV y figura de realities, 42 años
  • Azalia Ojeda “La Negra”: conductora de TV y figura de realities, 53 años
  • Shada Hernández: modelo y creadora de contenido, 26 años
  • Sahit Sosa: actor, 36 años
  • Julio Camejo: actor, 53 años
  • Tzasna Carrasco: deportista, 35 años
  • Sebastián Yate: actor y cantante, 31 años
  • Aurélie Garzonio: conductora de TV, 37 años
  • Anahí Izali: influencer, 36 años
  • Sheila Velázquez: bombera, 41 años
  • Erick Castro: diablero, 31 años
  • Avril Andrade: comerciante, 19 años

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