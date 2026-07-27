Acusan a Turbulence durante posicionamiento de La Fiesta de los Famosos: “Paga lo que debes”

La tensión aumentó en La Fiesta de los Famosos tras la acusación pública de Cesar EAA contra Turbulence: el supuesto adeudo con Momo Guzmán reavivó viejas diferencias del mundo drag y digital. (@turbulence.queen)

Guardar

Durante la reciente edición de La Fiesta de los Famosos, celebrada como antesala de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, el ambiente se tensó cuando Cesar EAA confrontó a Turbulence frente a cámaras y compañeros.

El episodio ocurrió durante la dinámica de posicionamiento, donde los participantes intercambian opiniones y controversias.

El motivo del señalamiento fue un viejo conflicto económico ligado al pasado profesional de Turbulence y su excompañero Momo Guzmán, quien interpretaba a Burrita Burrona.

PUBLICIDAD

La escena se desarrolló en un clima de tensión creciente. Cesar EAA lanzó la acusación: “Toma chocolate y paga lo que debes”, en alusión directa al supuesto adeudo de Turbulence con Momo Guzmán, derivado de la colaboración en su canal de YouTube.

La frase, pronunciada con ironía y visible molestia, dejó en claro que el tema económico entre ambas figuras sigue sin resolverse por completo.

El conflicto entre Turbulence y Momo Guzmán tiene su origen en el tiempo en que ambos compartieron escenario y proyectos digitales juntos.

La supuesta deuda mencionada por Cesar EAA se relaciona con beneficios económicos generados por la explotación del personaje Burrita Burrona, interpretado por Guzmán.

PUBLICIDAD

Cesar EAA, al hacer referencia a este conflicto durante la transmisión, colocó el tema en el centro de la conversación mediática, avivando debates entre seguidores y colegas de la escena drag y el entretenimiento digital en México.

El posicionamiento de Cesar EAA y Turbulence

Durante la dinámica, la voz de Cesar EAA se impuso: “Te crees cantante y no lo eres, muñeca. ¿Y sabes una cosa? Toma chocolate y paga lo que debes”.

PUBLICIDAD

La destinataria, Turbulence, reaccionó sorprendida y desafiante, dando pie a un breve intercambio de indirectas y frases cargadas de sarcasmo.

La frase de Cesar EAA reavivó el tema pendiente entre Turbulence y Momo Guzmán, donde el dinero y los derechos sobre el personaje Burrita Burrona son el núcleo de la desavenencia.

PUBLICIDAD

La escena cerró con Turbulence lanzando una última provocación: “Jamás vas a ser Galilea Montijo, nena”, mientras ambas figuras intercambiaban gritos y frases cortantes. La tensión quedó grabada como un episodio destacado del evento.

Las declaraciones de Momo Guzmán sobre la ruptura y el dinero

En una reciente entrevista, Momo Guzmán detalló su postura sobre el conflicto con Turbulence.

“La opción era que me pagaras lo que te pedía, que todavía te dije que me podías pagar en pagos, porque así me lo pediste”, afirmó Guzmán al explicar los distintos caminos que propuso para solucionar el desacuerdo económico.

PUBLICIDAD

Guzmán aclaró que nunca recibió guiones, chistes ni psicología de personaje por parte de Turbulence, enfatizando que la creación e interpretación de Burrita Burrona fue completamente suya.

Según sus palabras, buscó resolver la situación sin perjudicar a su excompañera: “No te quiero dejar sin dinero, no quiero que tengas tú que pedir prestado, no quiero que sufras porque yo te voy a descompletar tu dinero. Resolvámoslo, quiero”.

PUBLICIDAD

Cuando se le preguntó si aceptaría renunciar a las regalías del canal a cambio del personaje, Momo respondió:

“Claro”. Sin embargo, rechazó de plano la opción de comprar el personaje: “No, ya le di mucho dinero, ya. ¿Cómo le voy a pagar algo?” Su intención, según explicó, era simplemente continuar con el personaje y permitir que Turbulence siguiera con su carrera por separado.

PUBLICIDAD

“Si el personaje sigue viviendo conmigo, tú vas a seguir viviendo a través de mí. No me interesa bloquearte, no me interesa que la gente te odie. Vamos a hacer las cosas, pero por separado”, sostuvo Guzmán, evidenciando su deseo de llegar a un acuerdo amigable.

Derechos, videos y acusaciones cruzadas

Durante esa charla, Guzmán afirmó que presentó distintas opciones para solucionar el conflicto, pero finalmente la otra parte decidió eliminar los videos del canal.

Al abordar el tema del registro legal, explicó: “Esa caricatura yo la pagué. Yo tuve la oportunidad de registrar ese y todos los personajes, pero no lo quise hacer”.

PUBLICIDAD

El planteamiento deja entrever que el conflicto no solo es económico, sino también sobre la propiedad intelectual y la preservación del legado digital.

Guzmán lamentó que la controversia haya derivado en juicios públicos.

“Yo nada más le quiero decir a la gente que, pues si no sabe del tema, investigue para que tome sus propias conclusiones. Aquí no hay culpables, solo hay adultos que tomaron decisiones a través de una instancia”, concluyó, negando haber iniciado acciones legales formales contra Turbulence.

Guzmán aclaró que nunca recibió guiones, chistes ni psicología de personaje por parte de Turbulence, enfatizando que la creación e interpretación de Burrita Burrona fue completamente suya. Credito:IG@burritaburrona

Las repercusiones en el público y la escena drag

La discusión que tuvo lugar en La Fiesta de los Famosos reavivó el conflicto entre los creadores de contenido, quienes actualmente desarrollan sus proyectos de manera independiente.

Por ahora, el tema económico y los desacuerdos creativos entre las partes involucradas permanecen sin una solución clara.