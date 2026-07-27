Jorge Campos le desea éxito a Tom Holland en la nueva película Spider-Man y le regala playera

El encuentro entre Jorge Campos y Tom Holland captó la atención de los aficionados tanto del fútbol como del cine internacional (Jorge Campos)

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El encuentro entre Jorge Campos y Tom Holland captó la atención de los aficionados tanto del fútbol como del cine internacional. El exguardameta mexicano, célebre por sus uniformes multicolores y su estilo irreverente, decidió regalar a Holland una de sus camisetas más emblemáticas durante una actividad promocional relacionada con el estreno de la nueva película Spider-Man: Brand New Day.

Este video documenta un evento promocional con el actor Tom Holland. En el fondo se observa un cartel de 'Marvel Studios Spider-Man: Un Nuevo Día'. Un hombre con polo rosado le entrega a Holland una prenda de vestir doblada. La prenda es una camiseta deportiva de colores brillantes (rosa, amarillo-verde, negro) con patrones geométricos y el número '1' impreso. Ambos hombres la observan y examinan.

La reunión se desarrolló en un ambiente distendido, donde ambos compartieron risas y anécdotas. Campos, originario de Acapulco, entregó personalmente la prenda al actor británico, quien interpreta a Peter Parker, como símbolo de su carrera en el deporte mexicano. El momento quedó documentado en las redes sociales del propio Campos.

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Jorge Campos y su propuesta para Spider-Man

El gesto de regalar la camiseta fue acompañado por un mensaje humorístico. “Mucho éxito Tom Holland en la nueva película de Spider-Man: Brand New Day. Tengo unas ideas para el nuevo traje”, escribió Jorge Campos en sus redes, sugiriendo, entre bromas, que los icónicos uniformes que utilizó como portero podrían inspirar una versión alternativa del atuendo del superhéroe.

Este intercambio no solo celebró el lanzamiento del filme, sino que también reflejó la vigencia y popularidad de la figura de Campos. Décadas después de su retiro, sigue generando conversación tanto dentro como fuera del ámbito deportivo.

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El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, posa junto al exfutbolista colombiano Carlos Valderrama en un evento relacionado con el deporte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El legado de Campos y su alcance internacional

El episodio refuerza la imagen de Jorge Campos como uno de los personajes más reconocibles del fútbol mexicano. Además de su trayectoria bajo los tres postes, su estilo y personalidad han cruzado fronteras, permitiéndole establecer vínculos con figuras del entretenimiento mundial como Tom Holland.

La camiseta entregada a Holland es un recordatorio de la época en la que Campos marcó tendencia con sus diseños audaces, y del impacto que aún tiene en el imaginario colectivo. Ahora, su imagen se asocia no solo al deporte, sino también a la cultura pop internacional, en un contexto donde el fútbol y el cine convergen.

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group H - Uruguay v Spain - Estadio Guadalajara, Guadalajara, Mexico - June 26, 2026 Former Uruguay players Diego Godin and Diego Forlan, former Mexican footballer Jared Borgetti, Tijuana coach Sebastian Abreu and Tercera Federacion's Jorge Campos in the stands before the match REUTERS/Eloisa Sanchez

Spider-Man: Brand New Day: de que trata y cuando se estrena

La llegada de Spider-Man: Brand New Day a las salas de cine mexicanas marca un nuevo capítulo para el universo del superhéroe arácnido. Tom Holland retoma el papel de Peter Parker justo cuando el personaje atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida: la completa desaparición de su identidad pública.

La película, dirigida por Destin Daniel Cretton, presenta a un Spider-Man forzado a reconstruirse desde cero. Tras los sucesos que provocaron que el mundo entero olvide quién es Peter Parker, el joven héroe recorre las calles de Nueva York sin más aliados ni reconocimiento. En este contexto, debe enfrentarse no solo al crimen común, sino también a una amenaza que permanece en las sombras.

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El estreno está programado para el 29 de julio de 2026 en México. La expectativa entre los seguidores es alta, ya que la trama explora una faceta inédita de Spider-Man: la de un justiciero anónimo que debe redescubrir su propósito y su lugar en el mundo, mientras el peligro acecha desde rincones desconocidos de la ciudad.