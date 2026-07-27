Cómo entrenar glúteos en casa usando solo una silla: ejercicios sencillos y seguros para cualquier edad

Guía para elegir silla segura para ejercicios de glúteos en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El entrenamiento de glúteos en casa y utilizando solo una silla estable es una práctica avalada por diversos organismos de salud y bienestar.

Este método puede realizarse en cualquier momento, y es especialmente recomendable para adultos y mayores que buscan fortalecer la musculatura de caderas y piernas, mejorar su equilibrio y prevenir caídas o pérdida de movilidad.

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La clave está en elegir una silla robusta, seguir una rutina progresiva y mantener una técnica controlada, como subrayan estas instituciones en sus guías y programas oficiales.

Las recomendaciones internacionales coinciden en que el trabajo de fuerza de grandes grupos musculares, realizado al menos dos veces por semana, genera beneficios documentados en la salud ósea, muscular y funcional.

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El Colegio Americano de Medicina del Deporte enfatiza que cualquier modalidad de entrenamiento de resistencia regular —incluyendo el uso del propio peso corporal y mobiliario doméstico— es preferible a la inactividad.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), por su parte, señala que el uso de una silla permite adaptar la dificultad y controlar el riesgo de caídas, facilitando el acceso al entrenamiento de fuerza incluso en personas con movilidad limitada.

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Selección y uso seguro de la silla según criterios institucionales

El primer paso para entrenar glúteos en casa consiste en escoger una silla sólida, sin ruedas, que no resbale y que permita apoyar los pies planos con las rodillas formando un ángulo de noventa grados.

Tanto el Servicio Nacional de Salud británico (NHS) como los CDC insisten en este punto para garantizar la estabilidad y reducir el riesgo de accidentes domésticos durante los ejercicios.

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El entorno debe ser seguro: se recomienda evitar alfombras deslizantes y suelos muy pulidos.

Colocar la silla contra una pared añade un plus de seguridad, sobre todo para personas mayores o con problemas de equilibrio.

El CDC indica que el calzado debe tener suela antideslizante y la ropa ser cómoda y holgada para no restringir los movimientos.

Las instituciones consultadas subrayan que quienes tengan enfermedades crónicas, dolor articular relevante o antecedentes de caídas consulten con un profesional de la salud antes de comenzar.

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Suspender el ejercicio ante la aparición de mareo, dolor torácico o respiratorio es imprescindible según los protocolos de salud pública.

Entrenar los glúteos en casa con una silla estable es seguro y recomendado por organismos de salud, ideal para fortalecer piernas, mejorar el equilibrio y prevenir caídas en adultos y personas mayores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ejercicios validados por CDC, NHS y Mayo Clinic

El movimiento central recomendado es el levantarse y sentarse de la silla, conocido como “chair rise” o “sit-to-stand”.

Los CDC lo describen como el ejercicio clave para fortalecer muslos y glúteos, y aconsejan realizarlo sin usar las manos en la medida de lo posible.

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El NHS coincide y añade que la mirada debe mantenerse al frente y el movimiento debe ser lento y controlado.

Mayo Clinic sugiere cruzar los brazos sobre el pecho para aumentar la dificultad y propone contar el máximo de repeticiones posibles en 30 segundos como indicador funcional.

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Las sentadillas apoyadas en el respaldo de la silla, descritas por el NHS, permiten trabajar la flexión profunda de cadera y rodilla con apoyo adicional, recomendado sobre todo para quienes necesitan mejorar el equilibrio.

Se aconseja empujar a través de los talones, mantener la espalda recta y apretar los glúteos al levantarse para maximizar la activación muscular y proteger las articulaciones.

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La elevación lateral de pierna con apoyo en la silla, recogida en las guías del NHS, resulta fundamental para fortalecer el glúteo medio y mejorar la estabilidad pélvica.

Este ejercicio se ejecuta de pie, sujetando el respaldo, y elevando la pierna lateralmente sin inclinar el tronco. Mantener la alineación y elevar hasta donde sea cómodo es la pauta técnica más repetida.

La extensión de cadera hacia atrás, también incluida en las rutinas del NHS, se realiza elevando la pierna recta hacia atrás con apoyo en la silla y contrayendo el glúteo mayor.

El NHS recomienda evitar arquear la espalda y centrarse en la contracción consciente de la nalga para obtener mejores resultados y prevenir molestias lumbares.

Para personas con menor tolerancia al ejercicio, los CDC y Memorial Sloan Kettering Cancer Center proponen marchas sentadas, abducción/adducción de rodillas con resistencia manual y contracciones isométricas de glúteos sentado.

Estos movimientos, aunque menos exigentes, permiten mantener la musculatura activa y son útiles en fases de rehabilitación o en pacientes oncológicos.

Las sentadillas apoyadas en el respaldo de la silla permiten trabajar la flexión profunda de cadera y rodilla con apoyo adicional, recomendado sobre todo para quienes necesitan mejorar el equilibrio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Programación y progresión basadas en evidencia

Según la Organización Mundial de la Salud, los adultos deben realizar ejercicios de fuerza de grandes grupos musculares al menos dos veces por semana.

El ACSM recomienda entre dos y tres series por ejercicio, con un volumen semanal de unas 10 series para quienes buscan mejoras notables en la fuerza o el tono muscular.

El CDC aconseja comenzar con dos series de 8 a 10 repeticiones por ejercicio y aumentar repeticiones o series de forma gradual, prestando atención a la técnica y la fatiga.

El criterio de progresión es sencillo: si un ejercicio resulta demasiado fácil (pueden hacerse más de 10 repeticiones sin esfuerzo), es momento de aumentar la dificultad, ya sea profundizando el movimiento, disminuyendo el apoyo de manos o añadiendo una variante más exigente como el sit-to-stand con brazos cruzados.

En población mayor o con patología, se recomienda mantener la intensidad durante varias semanas antes de progresar y alternar días de trabajo de tren inferior y superior.

Siete ejercicios validados por instituciones de salud para fortalecer piernas y glúteos en casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Adaptaciones para personas mayores y poblaciones especiales

El CDC y el NHS han desarrollado rutinas específicas para adultos mayores que integran ejercicios con silla como el chair rise, sentadillas y elevaciones laterales, combinados con movimientos de equilibrio y marcha.

La meta es mantener la independencia funcional y reducir el riesgo de caídas mediante el fortalecimiento de glúteos y piernas.

Mayo Clinic destaca que en personas con deterioro cognitivo leve, la simplicidad y repetición de ejercicios como el chair squat facilitan la adherencia y tienen impacto directo en la autonomía.

Memorial Sloan Kettering incluye en sus programas para pacientes oncológicos ejercicios sencillos en silla, centrados en la activación y el mantenimiento de movilidad más que en la mejora de rendimiento.

Quienes presenten dolor de cadera o rigidez deben combinar el entrenamiento de glúteos con estiramientos de flexores de cadera, como recomienda Harvard Medical School, para evitar desequilibrios y molestias articulares.

Rutinas de ejercicio adaptadas para adultos mayores y poblaciones especiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Prevención de lesiones y complementos necesarios

La prevención de lesiones se basa en la técnica correcta, el control del movimiento y la progresión gradual.

El ACSM advierte que las rutinas deben adaptarse al nivel y necesidades de cada persona, evitando sobrecargas o errores posturales.

El fortalecimiento del core con ejercicios como el puente de glúteos, recomendados por Mayo Clinic, ayuda a estabilizar la pelvis y la columna durante los ejercicios de glúteos, reduciendo el riesgo de lesiones.

Incluir estiramientos suaves al final de cada sesión y alternar días de entrenamiento contribuye a mantener la movilidad y la salud articular.

La OMS subraya que las actividades multicomponente —fuerza, equilibrio y flexibilidad— tienen un impacto superior en la prevención de caídas y en la calidad de vida, especialmente en la vejez.

Entrenar los glúteos en casa con una silla es una estrategia segura, eficaz y avalada por las principales autoridades en medicina y salud pública, siempre que se sigan las pautas de selección del material, técnica y progresión gradual descritas por estas instituciones.