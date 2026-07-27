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Detienen a un sujeto por el robo de más de 3 millones de pesos al DIF Oaxaca: van 7 detenciones por este hecho

La indagatoria por los $3.6 millones al DIF estatal avanzó con una captura en Puebla, donde agentes ubicaron a un presunto integrante tras seguir autos, llamadas y movimientos de dinero

Detienen a un sujeto por el robo de 3.6 millones de pesos al DIF en Oaxaca: van 7 detenciones por este hecho. Crédito: FGEO
Detienen a un sujeto por el robo de 3.6 millones de pesos al DIF en Oaxaca: van 7 detenciones por este hecho. Crédito: FGEO
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La Fiscalía General del Estado de Oaxaca ejecutó una nueva orden de aprehensión en el estado de Puebla y sumó un séptimo detenido en la investigación por el robo de 3.6 millones de pesos a un cuentahabiente ocurrido el 29 de abril de 2026 en Avenida Universidad, en Oaxaca de Juárez. El imputado, identificado como J.S.M.A., fue capturado el 17 de julio por agentes estatales de investigación en coordinación con autoridades poblanas, y enfrenta cargos por robo calificado con violencia y asociación delictuosa.

La detención se produjo en la calle Segunda Cerrada de la 5 Norte, colonia San Rafael Oriente, en la ciudad de Puebla. Tras el arresto, los agentes informaron al imputado sobre sus derechos como persona detenida y realizaron los trámites para su traslado y puesta a disposición de la autoridad judicial competente.

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El asalto que detonó la investigación

El robo ocurrió el 29 de abril de 2026 en inmediaciones de Avenida Universidad, en la capital oaxaqueña. La víctima, identificada como O.N.S.A., perdió una suma aproximada de tres millones 600 mil pesos. El hecho también causó perjuicio al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del estado de Oaxaca (DIF Oaxaca) y a la sociedad, según la causa penal.

Varios billetes de uno, diez y veinte dólares de Estados Unidos, rasgados y rotos, mezclados.
El robo ocurrió el 29 de abril de 2026 en inmediaciones de Avenida Universidad, en la capital oaxaqueña. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso derivó en la desarticulación de una red delictiva dedicada al robo violento de cuentahabientes con operaciones en diversas entidades del país, de acuerdo con la FGEO.

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Cómo operó la banda Las investigaciones reconstruyeron con detalle la logística del grupo criminal. Los integrantes de la célula llegaron a Oaxaca un día antes del asalto y se hospedaron en un hotel del Centro Histórico, desde donde coordinaron el ataque. Tras el robo, los agentes ministeriales reconstruyeron la ruta de escape utilizada por los probables responsables. Las diligencias también permitieron identificar vehículos, líneas telefónicas, zonas de resguardo y movimientos financieros vinculados a la estructura criminal.

Mediante labores de inteligencia y videovigilancia, la FGEO rastreó el desplazamiento de uno de los vehículos empleados en la operación. Esos trabajos fueron la base para establecer la probable participación de J.S.M.A. en los hechos, a través de la Vicefiscalía Regional de Valles Centrales.

Las diligencias también permitieron identificar vehículos, líneas telefónicas, zonas de resguardo y movimientos financieros vinculados a la estructura criminal.

Siete detenidos en menos de tres meses

La captura de J.S.M.A. se suma a seis arrestos previos. El 4 de mayo de 2026, agentes detuvieron en Infonavit San Bartolo, Puebla, a tres personas identificadas como I.M.L., R.D.P. y M.A.S.V.

Al día siguiente, el 5 de mayo, cayeron dos personas más: A.I.T.M., señalado como probable líder operativo de la banda, y J.C.C.

Una persona con tez oscura muestra sus manos esposadas, con las palmas abiertas hacia el frente y los dedos ligeramente flexionados.
La captura de J.S.M.A. se sumó a seis arrestos previos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las investigaciones también establecieron que el presunto principal operador y articulador de la red es A.M.S.R., quien habría obtenido y facilitado información estratégica para la comisión de los delitos.

La Fiscalía indicó que sus investigaciones se orientan a desarticular estructuras delictivas, esclarecer los hechos y llevar ante la autoridad judicial a quienes cuenten con un mandamiento judicial en su contra.

Coordinación interestatal como eje de la investigación

El caso ilustra el esquema de trabajo conjunto entre la FGEO y autoridades de otros estados. Tanto las detenciones del 4 y 5 de mayo como la captura más reciente de J.S.M.A. se ejecutaron en territorio poblano, en el marco de una red con operaciones en diversas entidades del país.

La Vicefiscalía Regional de Valles Centrales fue la unidad responsable de obtener la orden de aprehensión contra J.S.M.A., mientras que agentes estatales de investigación de la FGEO ejecutaron el arresto en coordinación directa con las autoridades de Puebla.

La Fiscalía indicó que sus investigaciones se orientan a desarticular estructuras delictivas, esclarecer los hechos y llevar ante la autoridad judicial a quienes cuenten con un mandamiento judicial en su contra.

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