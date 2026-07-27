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Desmantelan dos narcoviveros en Quintana Roo: cae “El Tata”, presunto distribuidor de marihuana en Cancún y Playa del Carmen

La Fiscalía estatal informó la detención de siete personas durante un operativo derivado de las investigaciones por el ataque contra un comandante de la Policía de Investigación; aseguraron armas, droga, teléfonos celulares y un vehículo

Además de dos inmuebles, también fueron aseguradas dosis de marihuana, tres armas de fuego, teléfonos celulares, cartuchos útiles y una camioneta. (Crédito: X | @FGEQuintanaRoo)
Además de dos inmuebles, también fueron aseguradas dosis de marihuana, tres armas de fuego, teléfonos celulares, cartuchos útiles y una camioneta. (Crédito: X | @FGEQuintanaRoo)
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La Fiscalía de Quintana Roo desmanteló dos presuntos narcoviveros utilizados para el cultivo de marihuana en los municipios de Benito Juárez y Playa del Carmen, operativo en el que fueron detenidas siete personas, entre ellas Víctor Teodoro “N”, alias “El Tata”, identificado por las autoridades como el presunto encargado de distribuir esa droga en Cancún y Playa del Carmen.

Durante las acciones también fueron aseguradas dosis de marihuana, tres armas de fuego, teléfonos celulares, cartuchos útiles y una camioneta, informó el fiscal general de Quintana Roo, Raciel López Salazar, durante la conferencia del Gabinete de Paz estatal de este lunes.

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De acuerdo con la fiscalía estatal, las investigaciones que permitieron ubicar los dos narcoviveros comenzaron tras la agresión registrada la noche del 22 de julio, cuando un comandante adscrito al área de Narcomenudeo resultó lesionado en la zona sur del municipio de Benito Juárez.

A partir de esas indagatorias, elementos de la Policía de Investigación, en coordinación con el Grupo Interinstitucional de Seguridad, identificaron dos inmuebles presuntamente utilizados para el cultivo de marihuana y dieron seguimiento a un grupo de personas relacionadas con esa actividad ilícita.

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"El Tata" y sus seis presuntos colaboradores fueron capturados mientras circulaban en una camioneta por la colonia El Pedregal, en Benito Juárez. (Crédito: @FGEQuintanaRoo)
"El Tata" y sus seis presuntos colaboradores fueron capturados mientras circulaban en una camioneta por la colonia El Pedregal, en Benito Juárez. (Crédito: @FGEQuintanaRoo)

Los siete sospechosos fueron interceptados cuando circulaban a bordo de una camioneta Honda CR-V color rojo sobre la calle Sin Nombre y calle Manantial, en la colonia El Pedregal, en el municipio de Benito Juárez.

Los detenidos fueron identificados como Víctor Teodoro “N”, alias “El Tata”; Jaime “N”; Johani “N”; Uziel “N”; José Luis “N”; Alexander “N” y Diego Alberto “N”.

Fiscalía identifica a “El Tata” como presunto distribuidor de marihuana

Las primeras investigaciones de la Fiscalía señalan que Víctor Teodoro “N”, alias “El Tata”, presuntamente forma parte de un grupo delictivo generador de violencia que opera en Quintana Roo y era el encargado de coordinar la distribución de marihuana en Cancún y Playa del Carmen.

De acuerdo con la dependencia, “El Tata” también administraba los invernaderos donde se cultivaba la droga, mientras que los otros seis detenidos presuntamente recibían instrucciones para realizar actividades como el cuidado de las plantas, el empaquetado de la marihuana y otras tareas relacionadas con la operación de los narcoviveros.

De acuerdo con la fiscalía estatal, “El Tata” también administraba los invernaderos donde se cultivaba la droga. (Crédito: @FGEQuintanaRoo)
De acuerdo con la fiscalía estatal, “El Tata” también administraba los invernaderos donde se cultivaba la droga. (Crédito: @FGEQuintanaRoo)

Aseguraron armas, droga y un vehículo

Durante la inspección realizada tras la detención, los agentes localizaron diversas dosis de hierba con características similares a la marihuana, además de varios teléfonos celulares.

La Fiscalía informó que “El Tata” portaba un arma de fuego con dos cargadores abastecidos, mientras que Jaime “N” llevaba otra pistola de color negro. Ambas son de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

Asimismo, en el interior de la camioneta en la que viajaban los ahora detenidos fue localizada una tercera arma de fuego, un cargador y cartuchos útiles.

Los siete detenidos, junto con los indicios asegurados, quedaron a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica dentro del plazo constitucional.

Autoridades investigan el alcance de la operación

La Fiscalía de Quintana Roo informó que las investigaciones continúan para determinar el alcance de las actividades presuntamente realizadas por este grupo y establecer si existen más personas involucradas en el cultivo y distribución de marihuana en la entidad.

Las autoridades también buscan conocer la capacidad de producción de los dos narcoviveros desmantelados y su posible relación con otros puntos de almacenamiento o distribución de droga en Cancún, Playa del Carmen y otros municipios del estado.

El operativo fue realizado por agentes de la Policía de Investigación en coordinación con integrantes del Grupo Interinstitucional de Seguridad, como parte de las acciones para combatir el narcomenudeo y las estructuras delictivas que operan en Quintana Roo.

Los municipios de Benito Juárez (Cancún) y Playa del Carmen concentran parte de la disputa por el narcomenudeo en Quintana Roo. En los últimos meses, la Fiscalía estatal ha realizado operativos contra células dedicadas a la venta de drogas, extorsiones y otros delitos de alto impacto, en medio de la presencia de grupos delictivos que buscan controlar estas actividades ilícitas.

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