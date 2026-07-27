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Los veterinarios lo confirman: los gatos son más felices cuando pueden salir a la calle algunos minutos al día bajo supervisión

Pasear a los gatos de forma controlada puede tener numerosos beneficios en ellos, tales como mejorar su comportamiento y reducir problemas asociados al estrés

Un gato atigrado con arnés y correa olfatea plantas secas en el suelo de un parque, con árboles, hojas caídas y personas al fondo.
Un gato atigrado con arnés y correa olfatea la tierra y las plantas junto a un árbol en un parque, mientras una persona sujeta la correa. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El paseo ha sido durante años una actividad exclusiva para los perros; sin embargo, cada vez surgen más estudios que demuestran que los gatos también aman salir al aire libre.

Y aunque muchas personas suelen dejarlos salir a sus anchas esta práctica tampoco se recomienda que pueden tener lesiones por peleas con gatos callejeros, contraer enfermedades o dañar a la fauna al cazar especies endémicas como los pájaros.

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Sin embargo, sin duda un paseo es algo ideal para su bienestar por lo que los especialistas han buscado formas de dejarlos salir de manera supervisada.

Y es que se ha demostrado que sacar a pasear a los gatos de forma controlada puede tener numerosos beneficios en ellos, tales como mejorar su comportamiento y reducir problemas asociados al estrés, siempre que la salida se adapte a la personalidad del animal y no sustituya el enriquecimiento dentro de casa.

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Las salidas supervisadas al exterior, con arnés, correa o en espacios protegidos, pueden elevar la calidad de vida del felino. El medio señala que esta práctica ayuda a disminuir conductas como la agresividad, el marcaje o la frustración ligada al aburrimiento.

Los veterinarios consultados coinciden en que la exploración de olores, sonidos y escenarios nuevos favorece la estimulación mental. Ese contacto con el entorno también contribuye a un mejor equilibrio emocional y baja el riesgo de conductas vinculadas con el estrés o la ansiedad.

Para los gatos que viven únicamente en interiores, los paseos además pueden aportar una fuente extra de actividad física. El diario indica que este punto cobra más peso en animales con niveles bajos de ejercicio diario.

Mujer joven con chaqueta verde y jeans pasea un gato atigrado con arnés y correa en sendero de tierra. Hay árboles, pasto, y otras personas con un perro.
Una mujer camina con su gato atado con correa por un sendero de tierra en un parque arbolado, con otras personas y un perro visible en el fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La salida al exterior no funciona igual para todos los felinos

A pesar de sus beneficios, los especialistas advierten que esta práctica no es adecuada para todos los gatos. Hay felinos con un carácter más tímido o territorial que pueden reaccionar con miedo o estrés frente a los estímulos de la calle.

En esos casos, forzar el paseo puede resultar contraproducente. Los expertos recomiendan evaluar primero el temperamento del animal, ya que los gatos más exploradores y seguros suelen adaptarse mejor, mientras otros pueden estar más cómodos dentro del hogar con un entorno bien acondicionado.

El éxito de estas salidas depende de una introducción gradual. El entrenamiento debe arrancar dentro de casa, donde el gato se acostumbra al arnés mediante refuerzo positivo y asociaciones agradables con premios o juegos.

Después, las primeras salidas deben hacerse en lugares tranquilos y con pocos estímulos. También se aconseja usar mochilas o transportines como refugio para que el propio animal marque el ritmo de la exploración.

Gato atigrado blanco y marrón salta en la hierba. Un saltamontes verde vuela frente a la pata delantera del gato. Fondo de hierba alta, flores y muro de piedra.
Un gato atigrado de pelaje blanco y marrón salta sobre un saltamontes en un campo de hierba verde, con un muro de piedra al fondo y vegetación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para dar un paseo con correa a tu gato de forma correcta y segura

De acuerdo con información de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de las Américas en Chile, los siguientes son algunos consejos prácticos para pasear a tu gato con correa de forma correcta y segura:

1. Usa un arnés especial para gatos: El arnés debe ser ajustable y cómodo, nunca uses un collar, ya que los gatos pueden zafarse fácilmente y lastimarse el cuello.

2. Acostumbra a tu gato dentro de casa: Antes de salir, permite que tu gato se familiarice con el arnés y la correa dentro de casa. Haz sesiones cortas y usa premios para que asocie la experiencia con algo positivo.

3. Elige un lugar tranquilo: Evita zonas con muchos perros, ruido o tráfico. Los parques tranquilos, jardines privados o patios cerrados son mejores para los primeros paseos.

4. Mantén la calma y observa a tu gato: Camina despacio, sigue el ritmo de tu gato y permite que explore. No lo jales ni lo obligues a avanzar si se detiene o se asusta.

5. Supervisa en todo momento: Nunca pierdas de vista a tu gato y mantén la correa corta para evitar que se enrede o entre en zonas peligrosas.

6. Lleva premios y agua: Recompensa a tu gato con premios durante el paseo. Si hace calor o el paseo es largo, ofrece agua.

7. Evita pasear en horas de mucho sol: El asfalto caliente puede quemar sus almohadillas. Prefiere horarios frescos, como temprano en la mañana o al atardecer.

8. Revisa el arnés antes de salir: Verifica que esté bien ajustado y que tu gato no pueda zafarse. Haz una prueba tirando suavemente.

9. Mantén al día sus vacunas y antipulgas: Así reduces riesgos de enfermedades o parásitos al estar en el exterior.

10. Respeta los límites de tu gato: Si muestra miedo o estrés, regresa a casa. Algunos gatos nunca se adaptan a los paseos y es importante respetar su carácter.

Infografía con ilustraciones de una persona paseando a un gato con arnés y correa, y viñetas con diez consejos sobre la actividad.
Una infografía de Infobae ilustra diez consejos clave para pasear a un gato con correa de forma segura, incluyendo preparativos y recomendaciones durante la salida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El paseo no reemplaza los cuidados dentro de casa

Los veterinarios subrayan que salir al exterior no reemplaza el ambiente interior. Los juguetes interactivos, las zonas elevadas, los rascadores y los espacios de exploración siguen siendo parte central del bienestar de los felinos.

La recomendación general es que pasear a un gato puede ser beneficioso si se hace de manera segura, con supervisión y con respeto por la personalidad de cada animal.

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