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Comisión Disciplinaria salva al América de alineación indebida contra Pumas: solo habrá multa

Tras revisar el reporte arbitral de Luis Enrique Santander, las autoridades de la Liga MX negaron que las Águilas violaran el reglamento de competencia por el cambio de Sebastián Cáceres

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Comisión Disciplinaria salva al América de alineación indebida contra Pumas: solo habrá multa (Captura de pantalla)
Comisión Disciplinaria salva al América de alineación indebida contra Pumas: solo habrá multa (Captura de pantalla)

Terminó la polémica, la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) emitió un comunicado este lunes 4 de mayo de 2026 sobre la investigación por presunta alineación indebida en el América vs Pumas, partido correspondiente a la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX.

Tras la revisión del informe arbitral que presentó Luis Enrique Santander, la comisión determinó que no se violó el reglamento para sancionar a las Águilas por alineación indebida; sin embargo, sí se les impondrá una multa económica.

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El análisis se centró en los hechos ocurridos al minuto 62, específicamente respecto al procedimiento de sustitución de jugadores del equipo local. La Comisión de Árbitros detectó una omisión en el proceso de sustituciones durante dicha fracción del partido.

Documento oficial de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) con su logo y texto de comunicado disciplinario, fechado en Toluca, Estado de México, 4 de mayo de 2026
Comunicado oficial de la Federación Mexicana de Futbol sobre la investigación y sanción al Club América por alineación indebida en un partido contra Pumas. (X/ @FMF)

De acuerdo al comunicado, en el minuto 62, y de manera simultánea a la evaluación de un posible protocolo de conmoción, se permitió el ingreso del jugador número 22 (Thiago Espinosa) en sustitución del jugador número 32 (Miguel Vázquez).

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Posteriormente, tras la intervención del cuerpo técnico del Club América, se realizó un ajuste en la sustitución anunciada inicialmente, autorizándose finalmente el ingreso del jugador número 22 (Thiago Espinosa) en lugar del jugador número 4 (Sebastián Cáceres).

La Comisión de Árbitros identificó una omisión en el proceso de sustituciones de jugadores toda vez que, durante el minuto 62 y de manera simultánea a la valoración de un posible protocolo de conmoción, se permitió el ingreso del jugador #22 al terreno de juego en sustitución del jugador #32. Posteriormente, y a partir de la intervención del cuerpo técnico del Club América, se realizó un ajuste en la sustitución inicialmente anunciada, autorizándose finalmente el ingreso del jugador #22 en lugar del jugador #4″, precisó la FMF.

El momento exacto que encendió la polémica en el partido entre Club América y Pumas UNAM: el cambio de Miguel Vázquez que podría derivar en una alineación indebida en la Liga MX. Así se vivió la jugada que ya es tendencia. (Redes sociales)

¿Hubo alineación indebida en el América vs Pumas?

De acuerdo con la Comisión de Árbitros, se aclaró que esta omisión no se encuadra en los supuestos normativos de alineación indebida establecidos en el Artículo 26 del Reglamento de Competencia de la Liga BBVA MX ni en el Artículo 52 del Reglamento de Sanciones.

Dichos artículos definen expresamente como causales de alineación indebida la participación de jugadores no registrados en la hoja de alineación, la intervención de jugadores o integrantes del cuerpo técnico suspendidos, el incumplimiento de las condiciones de alineación establecidas en el Reglamento o la suplantación de jugadores o integrantes del cuerpo técnico.

La salida de Cáceres por conmoción causó el conflicto en la supuesta alineación indebida de América (REUTERS/Henry Romero)
La salida de Cáceres por conmoción causó el conflicto en la supuesta alineación indebida de América (REUTERS/Henry Romero)

Sin embargo, conforme al Artículo 51 del Reglamento de Sanciones, se determinó que al no respetarse el número de oportunidades y/o momentos de sustituciones previstos, se configura una infracción que deriva en la imposición de una multa al Club América.

“De acuerdo con el Artículo 51 del Reglamento de Sanciones, por no respetar el número de oportunidades y/o momentos de sustituciones previstas, se actualiza ese supuesto, por lo que se impone una multa al Club América”, se lee en el comunicado.

Finalmente, la Comisión de Árbitros de la FMF será la encargada de determinar, en su caso, la responsabilidad del cuerpo arbitral que participó en el encuentro.

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