Jordan Carrillo se convierte en el nuevo jugador de Pumas

Procedente de Santos Laguna y formado en Europa, el joven jugador se une a los auriazules para ofrecer mayores opciones ofensivas a Efraín Juárez en el Clausura 2026

La institución auriazul apuesta por un joven jugador con trayectoria europea y busca incrementar la dinámica ofensiva bajo la dirección técnica de Efraín Juárez en el semestre que inicia. (Foto: Ron Chenoy-Imagn Images)

El mercado de invierno de la Liga MX tuvo un movimiento destacado con la llegada de Jordan Carrillo al Club Universidad Nacional. El mediocampista de 24 años, formado en la cantera de Santos Laguna y con experiencia internacional en el Real Sporting de Gijón, fue anunciado oficialmente como refuerzo auriazul para el Clausura 2026.

La noticia fue confirmada a través de las redes sociales de Pumas, donde el club publicó un mensaje de bienvenida que subrayó la ilusión y compromiso del jugador por defender los colores azul y oro.

Así presentó el Club Universidad Nacional a su cuarto refuerzo para el Clausura 2026, Jordan Carrillo. (X/ @PumasMX)

La incorporación de Carrillo se suma a un proyecto de renovación mayor y responde a la necesidad de Pumas de darle mayor dinamismo a su ofensiva y ofrecer nuevas variantes al técnico Efraín Juárez, quien tendrá la misión de devolver protagonismo al equipo en el próximo torneo.

Trayectoria de Jordan Carrillo

Carrillo inició su carrera en la cantera de Santos Laguna en 2016, pasando por las categorías Sub 15, Sub 17 y Sub 20.

  • Debutó en el Primer Equipo el 25 de julio de 2020, mostrando cualidades como volante ofensivo.
  • Entre 2023 y 2024 jugó en el Real Sporting de Gijón en España, donde adquirió experiencia en un futbol más físico y táctico.
  • Regresó a Santos para disputar el Clausura 2024 y el Apertura 2025, acumulando minutos en Primera División aunque sin consolidarse como titular indiscutible.
  • En el último semestre registró 13 partidos y 349 minutos, sin goles, lo que evidenció la necesidad de un nuevo reto profesional.
Procedente de Santos Laguna y formado en Europa, el volante ofensivo aportará velocidad y desequilibrio al conjunto universitario que busca volver a los primeros planos de la Liga MX en este torneo. (Foto: Kareem Elgazzar-USA TODAY Sports)

El impacto de la llegada de Jordan Carrillo a Pumas

La llegada de Carrillo representa una apuesta estratégica de Pumas por un jugador joven con recorrido internacional y hambre de revancha. Su perfil como volante ofensivo y extremo habilidoso encaja en la idea de juego que busca Efraín Juárez, basada en velocidad, el desequilibrio y la creatividad en el último tercio del campo.

El joven futbolista con experiencia europea desembarca en la capital, prometiendo variantes tácticas e ilusiones renovadas para el cuerpo técnico encabezado por Efraín Juárez. REUTERS/Eloisa Sanchez

El club espera que el sinaloense pueda seguir el camino de otros futbolistas que encontraron en Pumas el impulso que necesitaban para consolidarse fuera del país, como César Huerta o Johan Vásquez.

El futuro inmediato de Pumas

Carrillo se integrará de inmediato a los entrenamientos en Cantera para ponerse a punto físicamente y estar listo para el debut oficial del equipo en el Clausura 2026, cuando Pumas reciba a Querétaro en el Estadio Olímpico Universitario.

Juninho encabeza las cuatro incorporaciones del nuevo ciclo impulsado por la dirigencia, alimentando el debate sobre la viabilidad de aspirar al protagonismo en la próxima temporada. (Infobae México)

Con este fichaje, Pumas suma su cuarto refuerzo del semestre junto a César Garza, Juninho y Antonio Leone. De esta manera, la directiva encabezada por Antonio Sancho y Carlos Gutiérrez pretende trabajar en conjunto con el cuerpo técnico para construir una plantilla competitiva que aspire a romper la sequía de casi 15 años sin títulos.

