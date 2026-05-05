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¿Quién es Lucca Vuoso? El joven mexicano sub-17 que el Kun Agüero adoptó para representar

El canterano de Santos Laguna ya suma minutos en la Liga MX y destaca por su presencia en el Mundial juvenil con la Selección Mexicana

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El hijo de Matías Vuoso ha desatado gran expectativa tras su debut en Primera División y y el encuentro con Sergio Agüero en el que le obsequió su playera de Santos. (Fotos: Instagram - X/ @Marsherams81)
El hijo de Matías Vuoso ha desatado gran expectativa tras su debut en Primera División y y el encuentro con Sergio Agüero en el que le obsequió su playera de Santos. (Fotos: Instagram - X/ @Marsherams81)

En los últimos meses, el nombre de Lucca Vuoso ha empezado a sonar con fuerza en el futbol mexicano.

A sus 17 años, el delantero de Santos Laguna ha llamado la atención no sólo por su reciente debut en la Liga MX y su participación con la Selección Mexicana Sub-17, sino también porque Sergio “Kun” Agüero ha demostrado que lo representa oficialmente, un respaldo inusual para un juvenil nacional.

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Lucca tuvo una participación destacada con la Selección Mexicana durante el Mundial de Qatar 2025, siendo apoyado en todo momento por su madre desde las gradas. (Crédito: X/ @Marsherams81)
Lucca tuvo una participación destacada con la Selección Mexicana durante el Mundial de Qatar 2025, siendo apoyado en todo momento por su madre desde las gradas. (Crédito: X/ @Marsherams81)

La alianza fue confirmada públicamente por la madre del jugador, Marcela Ramos, a través de fotos donde Lucca entrega su camiseta de Santos Laguna al Kun.

Una carrera forjada en la Comarca

La historia de Lucca Vuoso en el futbol profesional está íntimamente ligada a Santos Laguna. Desde las fuerzas básicas, el club ha apostado por su proyección y lo ha impulsado a recorrer varias categorías en poco tiempo.

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Formación:

  • Inició en la sub-14 de Santos Laguna en 2022.
  • Ascendió rápidamente a sub-16, sub-17, sub-19 y sub-21.

Debut profesional:

  • Se estrenó en Primera División el 27 de febrero de 2026 ante Querétaro, entrando al minuto 76 con el dorsal 254.
Santos Laguna impulsa la carrera de Lucca Vuoso forjándolo en sus fuerzas básicas desde la categoría Sub-14 hasta su debut en Primera División. (Foto: Instagram)
Santos Laguna impulsa la carrera de Lucca Vuoso forjándolo en sus fuerzas básicas desde la categoría Sub-14 hasta su debut en Primera División. (Foto: Instagram)

Apoyo familiar:

  • Su madre ha documentado cada paso, mostrando el respaldo que hay detrás de su desarrollo.

De esta manera, el club lagunero ha sido clave para que Lucca sume minutos y avance aceleradamente en su formación profesional.

El encuentro con el Kun Agüero

El vínculo con Sergio Agüero representa un parteaguas en la carrera de Vuoso. La relación va más allá de un simple acuerdo comercial, pues implica respaldo, mentoría y acceso a una red internacional de oportunidades.

  • Representación: La confirmación llegó con imágenes donde Lucca obsequia su playera a Agüero.
  • Proyección europea: El Kun le puede abrir muchas puertas en el futbol internacional, especialmente en Inglaterra y España.
  • Visibilidad: Ramos destacó “ya nos mirarán diferente”, reconociendo el valor de este vínculo en el mercado global.
La relación entre Lucca Vuoso y el Kun Agüero fue confirmada públicamente por su madre, Marcela Ramos, con fotos que muestran la entrega de la camiseta del Santos al referente argentino. (X/ @Marsherams81)
La relación entre Lucca Vuoso y el Kun Agüero fue confirmada públicamente por su madre, Marcela Ramos, con fotos que muestran la entrega de la camiseta del Santos al referente argentino. (X/ @Marsherams81)

Así, la presencia de Agüero como agente le puede otorgar a Lucca una ventaja competitiva para buscar oportunidades a nivel internacional, algo poco común para jóvenes mexicanos.

Un delantero con herencia mexicana y proyección internacional

El apellido Vuoso pesa en el futbol mexicano y Lucca lo lleva con naturalidad. Heredado por su padre, uno de los máximos goleadores históricos de Santos Laguna, Matías Vuoso, ha llevado al delantero a optar por representar a México pese a su doble nacionalidad y ya suma presencia en selecciones menores.

En 2025, disputó el Mundial Sub-17 en Qatar y fue titular con el Tricolor. Su perfil destaca por la movilidad, la definición y el olfato goleador, cualidades que lo han llevado a ser considerado toda una promesa.

El apellido Vuoso es sinónimo de gol en Santos Laguna, y Lucca honra su herencia representando a México en selecciones juveniles internacionales. (Foto: Twitter/ RafaDato2)
El apellido Vuoso es sinónimo de gol en Santos Laguna, y Lucca honra su herencia representando a México en selecciones juveniles internacionales. (Foto: Twitter/ RafaDato2)

La alianza con el Kun Agüero refuerza el camino de Lucca, que ahora combina raíces mexicanas, formación en la Comarca Lagunera y respaldo de una leyenda del futbol mundial.

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