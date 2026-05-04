Reportan que Pumas presentará queja por alineación indebida del América ante Comisión Disciplinaria

Pumas argumentaría alineación indebida por los cambios que realizó América en el clásico capitalino de los cuartos de final Clausura 2026 (REUTERS/Henry Romero)

Una nueva polémica en la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX ha generado debate sobre el trabajo de los árbitros en el América vs Pumas, durante el clásico capitalino, la escuadra de André Jardine realizó unos cambios a la par que salió Sebastián Cáceres por una lesión, la manera en cómo se efectuaron estos movimientos darían argumentos al equipo de Efraín Juárez para presentar el reporte de alineación indebida.

Este lunes 4 de mayo trascendió el reporte de que el Club Universidad Nacional presentará ante la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) la queja por alineación indebida que realizó América en el juego de ida de los cuartos de final del domingo 3 de mayo.

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Luego de que se viralizaron una serie de videos sobre el momento en que Miguel Vázquez y Cáceres salieron de la cancha, Pumas habría optado por presentar dichos materiales audiovisuales para presentar formalmente su queja, según reportó ESPN.

¿Por qué Pumas acusa de alineación indebida al América?

El momento exacto que encendió la polémica en el partido entre Club América y Pumas UNAM: el cambio de Miguel Vázquez que podría derivar en una alineación indebida en la Liga MX. Así se vivió la jugada que ya es tendencia. (Redes sociales)

Fue al segundo tiempo del juego cuando Jardine realizó unos cambios, pero en una jugada previa Sebastián Cáceres se llevó un fuerte golpe, lo que los obligó a sacarlo de la cancha por conmoción.

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El incidente ocurrió al minuto 62 del encuentro, cuando Cáceres sufrió una conmoción cerebral tras un golpe en la cabeza y requirió atención médica bajo protocolo específico. El cuarto árbitro, Maximiliano Quintero Hernández, indicó en la pizarra la salida de Miguel Vázquez (#32) por Thiago Espinosa (#22). Sin embargo, tras confirmar la gravedad de la lesión de Cáceres, el asistente técnico de André Jardine envió de nuevo a Vázquez al campo, pese a que la sustitución ya figuraba de manera oficial en la cédula arbitral firmada por Luis Enrique Santander.

La directiva de Pumas argumentó que Vázquez salió completamente del terreno de juego antes de ser reincorporado, lo que configuraría alineación indebida.

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Si la Comisión Disciplinaria de la Liga MX determina alineación indebida, América quedaría fuera de la Liguilla 2026 (REUTERS/Henry Romero)

El reglamento de Liga MX prevé sanciones severas ante alineación indebida

El artículo 52 del reglamento de Liga MX señala que un club responsable de alineación indebida puede enfrentar la pérdida del partido y una multa de al menos mil UMA. La infracción en fase final implica la posible eliminación de la Liguilla. Además, el club sancionado puede presentar una apelación ante la Comisión de Apelaciones de la FMF.

Las Reglas de Juego de la IFAB y el reglamento de competencia de Liga MX establecen que una sustitución es oficial únicamente cuando el jugador suplente ingresa por completo a la cancha. Si el jugador sustituido ha salido completamente y el suplente ya entró, ya no puede volver, ni siquiera bajo el protocolo de conmoción cerebral. El anexo sobre sustituciones médicas permite un cambio adicional por conmoción, pero prohíbe el reingreso del futbolista que ya ha sido sustituido.

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Si la Comisión Disciplinaria de la Liga MX determina alineación indebida, América quedaría fuera de la Liguilla 2026.