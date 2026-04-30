Diablos Rojos y Star Wars se unen: precios de boletos, jersey, actividades y todo lo que debes de saber para celebrar el May the 4th

La serie May the 4th promete tres días de emociones con beisbol de alto nivel, mercancía exclusiva de The Mandalorian and Grogu y experienias inolvidables para todos los aficionados. (Zurisaddai González/Infobae)

La celebración del May the 4th llegará al Estadio Alfredo Harp Helú con una alianza única entre los Diablos Rojos del México y el universo de Star Wars.

Este 2026, la temática girará en torno al próximo estreno de The Mandalorian and Grogu, con actividades, experiencias, mercancía y una ambientación especial pensada para toda la familia y los aficionados de ambas franquicias.

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Los partidos contra Guerreros de Oaxaca se jugarán los días 1, 2 y 3 de mayo como parte de la May the 4th Series en la Ciudad de México. (X/ @DiablosRojosMX)

Durante la serie contra Guerreros de Oaxaca, los días 1, 2 y 3 de mayo, el estadio se transformará en un punto de encuentro para fanáticos del beisbol y de una galaxia muy, muy lejana. Aquí te presentamos los detalles clave para vivir la experiencia.

Fechas y precios de boletos para la May The 4th Series

La serie May the 4th enfrentará a los Diablos Rojos contra los Guerreros de Oaxaca en el Estadio Alfredo Harp Helú:

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Fechas: 1, 2 y 3 de mayo de 2026

Precios de boletos confirmados:

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$171 pesos: Secciones JD-11 y JI-11 (los únicos disponibles de momento)

$150 pesos: Jardines y PCD

Berma: $200

Platea Alta Lateral / Central: $250 - $320

Platea Baja Lateral Bronce / Plata / Oro: $250 - $400

Platea Baja Central: $550

VIP: $1,350

El evento contará con actividades familiares, experiencias interactivas y mercancía oficial de Star Wars y The Mandalorian. (Captura de pantalla)

Los boletos están disponibles en Ticketmaster y en taquillas del estadio. Lo más recomendable adquirirlos con anticipación, ya que la euforia por el evento ha sido muy alta.

Jersey conmemorativo y mercancía exclusiva

La alianza con Star Wars incluye el lanzamiento de un jersey edición especial 2026, inspirado en Grogu y el universo de The Mandalorian.

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El jersey mantiene el tradicional rojo de los Diablos , con detalles galácticos y la figura de Grogu.

La venta inicia el 1 de mayo , únicamente en la Tienda Diablos dentro del estadio.

El stock estará limitado por día y va dirigido tanto a coleccionistas como a aficionados.

Hasta ahora, el precio oficial del jersey no ha sido anunciado.

El jersey edición especial 2026, inspirado en Grogu y The Mandalorian, estará a la venta en cantidades limitadas solo en el estadio. (X/ @DiablosRojosMX)

Además, habrá merchandising exclusivo de edición especial, disponible sólo durante la serie y en cantidades limitadas. De esta manera, la colección se perfila como uno de los grandes atractivos para quienes buscan llevarse un recuerdo único del evento.

Actividades temáticas y experiencia dentro el estadio

Cada día de la serie ofrecerá actividades especiales para los asistentes:

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Mayo 1 (7:00 PM):

Show de drones

Activaciones temáticas

Lanzamiento del jersey y venta de merch exclusiva

Mayo 2 (4:00 PM):

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Activaciones en estadio

Partido con jersey especial

Transmisión especial por ESPN

Dinámicas con la afición

Las actividades especiales incluirán show de drones, transmisiones exclusivas, dinámicas con fans y presencia de personajes de Star Wars. (Instagram Diablosrojos)

Mayo 3 (2:00 PM):

Meet & Greet especial

Activaciones para fans

Venta de merchandising edición limitada

Además, la explanada principal y la plaza de activaciones contarán con espacios temáticos de marcas asociadas, exhibiciones temporales y presencia de personajes del universo Star Wars.

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