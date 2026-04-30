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Diablos Rojos y Star Wars se unen: precios de boletos, jersey, actividades y todo lo que debes de saber para celebrar el May the 4th

La serie del 1 al 3 de mayo contra los Guerreros de Oaxaca, transformará el Estadio Alfredo Harp Helú en un escenario de una galaxia muy, muy lejana

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La serie May the 4th promete tres días de emociones con beisbol de alto nivel, mercancía exclusiva de The Mandalorian and Grogu y experienias inolvidables para todos los aficionados. (Zurisaddai González/Infobae)
La serie May the 4th promete tres días de emociones con beisbol de alto nivel, mercancía exclusiva de The Mandalorian and Grogu y experienias inolvidables para todos los aficionados. (Zurisaddai González/Infobae)

La celebración del May the 4th llegará al Estadio Alfredo Harp Helú con una alianza única entre los Diablos Rojos del México y el universo de Star Wars.

Este 2026, la temática girará en torno al próximo estreno de The Mandalorian and Grogu, con actividades, experiencias, mercancía y una ambientación especial pensada para toda la familia y los aficionados de ambas franquicias.

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Los partidos contra Guerreros de Oaxaca se jugarán los días 1, 2 y 3 de mayo como parte de la May the 4th Series en la Ciudad de México. (X/ @DiablosRojosMX)
Los partidos contra Guerreros de Oaxaca se jugarán los días 1, 2 y 3 de mayo como parte de la May the 4th Series en la Ciudad de México. (X/ @DiablosRojosMX)

Durante la serie contra Guerreros de Oaxaca, los días 1, 2 y 3 de mayo, el estadio se transformará en un punto de encuentro para fanáticos del beisbol y de una galaxia muy, muy lejana. Aquí te presentamos los detalles clave para vivir la experiencia.

Fechas y precios de boletos para la May The 4th Series

La serie May the 4th enfrentará a los Diablos Rojos contra los Guerreros de Oaxaca en el Estadio Alfredo Harp Helú:

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Fechas: 1, 2 y 3 de mayo de 2026

Precios de boletos confirmados:

  • $171 pesos: Secciones JD-11 y JI-11 (los únicos disponibles de momento)
  • $150 pesos: Jardines y PCD
  • Berma: $200
  • Platea Alta Lateral / Central: $250 - $320
  • Platea Baja Lateral Bronce / Plata / Oro: $250 - $400
  • Platea Baja Central: $550
  • VIP: $1,350
El evento contará con actividades familiares, experiencias interactivas y mercancía oficial de Star Wars y The Mandalorian. (Captura de pantalla)
El evento contará con actividades familiares, experiencias interactivas y mercancía oficial de Star Wars y The Mandalorian. (Captura de pantalla)

Los boletos están disponibles en Ticketmaster y en taquillas del estadio. Lo más recomendable adquirirlos con anticipación, ya que la euforia por el evento ha sido muy alta.

Jersey conmemorativo y mercancía exclusiva

La alianza con Star Wars incluye el lanzamiento de un jersey edición especial 2026, inspirado en Grogu y el universo de The Mandalorian.

  • El jersey mantiene el tradicional rojo de los Diablos, con detalles galácticos y la figura de Grogu.
  • La venta inicia el 1 de mayo, únicamente en la Tienda Diablos dentro del estadio.
  • El stock estará limitado por día y va dirigido tanto a coleccionistas como a aficionados.
  • Hasta ahora, el precio oficial del jersey no ha sido anunciado.

El jersey edición especial 2026, inspirado en Grogu y The Mandalorian, estará a la venta en cantidades limitadas solo en el estadio. (X/ @DiablosRojosMX)

Además, habrá merchandising exclusivo de edición especial, disponible sólo durante la serie y en cantidades limitadas. De esta manera, la colección se perfila como uno de los grandes atractivos para quienes buscan llevarse un recuerdo único del evento.

Actividades temáticas y experiencia dentro el estadio

Cada día de la serie ofrecerá actividades especiales para los asistentes:

Mayo 1 (7:00 PM):

  • Show de drones
  • Activaciones temáticas
  • Lanzamiento del jersey y venta de merch exclusiva

Mayo 2 (4:00 PM):

  • Activaciones en estadio
  • Partido con jersey especial
  • Transmisión especial por ESPN
  • Dinámicas con la afición
star wars diablos rojos -México- 03 mayo
Las actividades especiales incluirán show de drones, transmisiones exclusivas, dinámicas con fans y presencia de personajes de Star Wars. (Instagram Diablosrojos)

Mayo 3 (2:00 PM):

  • Meet & Greet especial
  • Activaciones para fans
  • Venta de merchandising edición limitada

Además, la explanada principal y la plaza de activaciones contarán con espacios temáticos de marcas asociadas, exhibiciones temporales y presencia de personajes del universo Star Wars.

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