Diablos Rojos y Star Wars se unen: precios de boletos, jersey, actividades y todo lo que debes de saber para celebrar el May the 4th

La celebración del May the 4th llegará al Estadio Alfredo Harp Helú con una alianza única entre los Diablos Rojos del México y el universo de Star Wars.
Este 2026, la temática girará en torno al próximo estreno de The Mandalorian and Grogu, con actividades, experiencias, mercancía y una ambientación especial pensada para toda la familia y los aficionados de ambas franquicias.
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Durante la serie contra Guerreros de Oaxaca, los días 1, 2 y 3 de mayo, el estadio se transformará en un punto de encuentro para fanáticos del beisbol y de una galaxia muy, muy lejana. Aquí te presentamos los detalles clave para vivir la experiencia.
Fechas y precios de boletos para la May The 4th Series
La serie May the 4th enfrentará a los Diablos Rojos contra los Guerreros de Oaxaca en el Estadio Alfredo Harp Helú:
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Fechas: 1, 2 y 3 de mayo de 2026
Precios de boletos confirmados:
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- $171 pesos: Secciones JD-11 y JI-11 (los únicos disponibles de momento)
- $150 pesos: Jardines y PCD
- Berma: $200
- Platea Alta Lateral / Central: $250 - $320
- Platea Baja Lateral Bronce / Plata / Oro: $250 - $400
- Platea Baja Central: $550
- VIP: $1,350
Los boletos están disponibles en Ticketmaster y en taquillas del estadio. Lo más recomendable adquirirlos con anticipación, ya que la euforia por el evento ha sido muy alta.
Jersey conmemorativo y mercancía exclusiva
La alianza con Star Wars incluye el lanzamiento de un jersey edición especial 2026, inspirado en Grogu y el universo de The Mandalorian.
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- El jersey mantiene el tradicional rojo de los Diablos, con detalles galácticos y la figura de Grogu.
- La venta inicia el 1 de mayo, únicamente en la Tienda Diablos dentro del estadio.
- El stock estará limitado por día y va dirigido tanto a coleccionistas como a aficionados.
- Hasta ahora, el precio oficial del jersey no ha sido anunciado.
El jersey edición especial 2026, inspirado en Grogu y The Mandalorian, estará a la venta en cantidades limitadas solo en el estadio. (X/ @DiablosRojosMX)
Además, habrá merchandising exclusivo de edición especial, disponible sólo durante la serie y en cantidades limitadas. De esta manera, la colección se perfila como uno de los grandes atractivos para quienes buscan llevarse un recuerdo único del evento.
Actividades temáticas y experiencia dentro el estadio
Cada día de la serie ofrecerá actividades especiales para los asistentes:
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Mayo 1 (7:00 PM):
- Show de drones
- Activaciones temáticas
- Lanzamiento del jersey y venta de merch exclusiva
Mayo 2 (4:00 PM):
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- Activaciones en estadio
- Partido con jersey especial
- Transmisión especial por ESPN
- Dinámicas con la afición
Mayo 3 (2:00 PM):
- Meet & Greet especial
- Activaciones para fans
- Venta de merchandising edición limitada
Además, la explanada principal y la plaza de activaciones contarán con espacios temáticos de marcas asociadas, exhibiciones temporales y presencia de personajes del universo Star Wars.
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