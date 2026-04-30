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Qué necesita Toluca para avanzar a la final de la CONCACAF Champions Cup

Los Diablos Rojos se enfrentarán a Pachuca este fin de semana en los cuartos de final de la Liga Mx antes de encarar su partido de vuelta contra el LAFC

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Los Diablos Rojos se enfrentarán a Pachuca este fin de semana en los cuartos de final de la Liga Mx antes de encarar su partido de vuelta contra el LAFC. (William Navarro-Imagn Images)
Los Diablos Rojos se enfrentarán a Pachuca este fin de semana en los cuartos de final de la Liga Mx antes de encarar su partido de vuelta contra el LAFC. (William Navarro-Imagn Images)

Este miércoles se llevó a cabo el enfrentamiento de ida entre el Toluca y el LAFC dentro de las semifinales de la CONCACAF Champions Cup, donde el cuadro angelino se impuso por la mínima a los Diablos por marcador 2-1.

Sin embargo, a pesar de la derrota, la eliminatoria sigue totalmente abierta para que el conjunto mexicano logre finiquitar la serie en casa y lograr su boleto a la gran final.

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Toluca necesita la victoria

Conoce lo que necesita Toluca para avanzar a la siguiente ronda. (EFE/ Omar Alonso)
Conoce lo que necesita Toluca para avanzar a la siguiente ronda. (EFE/ Omar Alonso)

El segundo tiempo comenzó cuesta arriba para los escarlatas, quienes se vieron momentáneamente con una desventaja de dos anotaciones; pero para fortuna de la causa choricera, el segundo tanto fue invalidado por una posición fuera de juego.

Posteriormente, Jesús Angulo logró igualar el marcador, pero sobre el final del encuentro, Nkosi Tafari apareció al minuto 91 para darla la venta parcial al LAFC en el marcador global.

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Con este marcador, el Toluca está obligado a ganar por un margen de un gol sin recibir anotaciones como visitante para avanzar. En caso de replicar un resultado de 2-1, la eliminatoria se definirá en tiempos extra, mientras que si el equipo recibe dos o más goles en contra, necesitará imponerse por una diferencia de al menos dos tantos para sellar su clasificación a la final.

Compromiso en liga

FOX ONE transmitirá el juego. (William Navarro-Imagn Images)
FOX ONE transmitirá el juego. (William Navarro-Imagn Images)

En medio de la intensa serie de semifinales de la Concachampions, los Diablos del Toluca afrontarán este fin de semana el inicio de su defensa al bicampeonato de Liga, recibiendo a los Tuzos del Pachuca en los cuartos de final del torneo local. El equipo mexiquense enfrenta un desafío físico y logístico considerable, obligando al plantel a equilibrar su participación en ambos frentes competitivos.

Para esta liguilla,. el estratega Antonio “El Turco” Mohamed no podrá contar con Jesús Gallardo ni Alexis Vega, quienes han reportado con la selección nacional para la concentración del Mundial 2026. Estas ausencias representan un reto importante para la reestructura táctica del equipo en una etapa tan crucial del campeonato.

A pesar de estas bajas significativas, la vasta experiencia y el temple de Mohamed en instancias de liguilla se presentan como el factor diferenciador para poder aspirar el tricampeonato pero enfrente tendrá un rival durísimo como lo es Pachuca.

Se espera que su liderazgo sea el impulso clave para que los escarlatas logren superar la serie ante Pachuca y se mantengan con firmeza en la lucha por conseguir un histórico tricampeonato.

Cuándo será el juego de vuelta de la CONCACAF Champions Cup

El encuentro que definirá a uno de los finalistas de la CONCACAF Champions Cup se llevará a cabo el próximo miércoles 6 de mayo en punto de las 19:30 horas (tiempo del centro de México) a través de las pantallas de FOX ONE.

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