México

Cae con armas largas y droga El Pelucas, integrante del Cártel de Sinaloa en Tijuana

El individuo fue detenido el pasado miércoles en en el fraccionamiento Natura sección Bosques, en Tijuana

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El detenido fue identificado como Arturo Zedillo Pulido, alias “El Pelucas”. (X @Eco1_LVM)
El detenido fue identificado como Arturo Zedillo Pulido, alias “El Pelucas”. (X @Eco1_LVM)

Arturo Zedillo Pulido, alias “El Pelucas”, de 34 años de edad, fue detenido por elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana el pasado miércoles 29 de abril, en el fraccionamiento Natura sección Bosques, en Tijuana.

La detención se dio sobre la calle Mirador Calles, donde el individuo, originario de Tijuana, fue interceptado cuando se encontraba a bordo de un vehículo Wolksvagen, Golf GTI, color negro, placas C56NTT9.

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El reporte oficial señaló que se le investiga por su probable responsabilidad en delitos contra la salud y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Durante la intervención, los agentes aseguraron un arma tipo fusil color negro con características de AK-47; un arma tipo fusil color negro calibre .223; un arma tipo revólver color negro con empuñadura café, calibre .22; un arma corta tipo pistola calibre .40, abastecida con un cargador metálico con siete cartuchos útiles y 30 bolsas de plástico transparente, cada una con 30 envoltorios azules sellados, que contenían una sustancia granulada con características similares a la metanfetamina.

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El detenido y lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, instancia que continuará con las investigaciones correspondientes para determinar su aituación jurídica.

De acuerdo con información dada a conocer por el semanario Zeta, de Tijuana, Arturo Zedillo Pulido está vinculado a una célula del Cártel de Sinaloa y sería quien controla el narcomenudeo y ajuste de cuentas en el área de Natura. Mantiene, en la actualidad, una disputa por la zona con otro delincuente apodado como El Pájaro, aliado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Detienen a tres presuntos sicarios con más de mil dosis de metanfetamina en Tijuana

La detención fue realizada en el municipio de Tijuana. Crédito: SSP Baja California
La detención fue realizada en el municipio de Tijuana. Crédito: SSP Baja California

Hace un par de semanas, la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana de Baja California confirmó la detención de tres presuntos sicarios luego de un operativo coordinado con la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional en la colonia Colinas de la Cruz, municipio de Tijuana.

Según los indicios de las autoridades, los sujetos son integrantes de una célula delictiva. Se trata de Jaime “N”, alias “El Negro”, de 24 años; Julio César “N”, apodado “El Pollo”, de 48 años; y Miguel Eduardo “N”, conocido como “El Cocho”, de 36 años.

El aseguramiento ocurrió la noche del pasado viernes 10 de abril, cuando agentes detectaron a los tres sujetos adoptando una actitud evasiva sobre la calle De la Luz, lo que motivó la intervención policial. De acuerdo con la información compartida por autoridades, los detenidos portaban armas de fuego y más de mil dosis de metanfetamina.

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