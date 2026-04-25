“Baby Yoda” de Star Wars: The Mandalorian & Grogu anda en Xochimilco y paseando por CDMX

La marioneta de Grogu aparece en una tradicional trajinera de Xochimilco. (Star Wars)

La llegada de The Mandalorian & Grogu, una de las películas más esperadas por los fans mexicanos de la saga, marca el retorno de Star Wars tras varios años fuera de la pantalla grande. La fecha de estreno en cines mexicanos es el 21 de mayo del 2026.

Grogu aparece en una trajinera de Xochimilco previo al estreno

Una figura de Grogu de Star Wars: The Mandalorian es mostrada en Xochimilco, Ciudad de México. El personaje aparece a bordo de una trajinera tradicional.

Un dato que no pasa desapercibido entre la comunidad de warsies es la presencia de Grogu—conocido en el país como Baby Yoda—en un escenario muy conocido para los mexicanos.

La marioneta del personaje realizó una aparición especial a bordo de una trajinera tradicional en los canales de Xochimilco. El video, difundido en las redes oficiales de Star Wars, muestra a la figura paseando entre flores y decoraciones típicas, conectando así la cultura mexicana con el universo de la franquicia.

Este guiño a México genera nuevas expectativas entre el público y refuerza el vínculo con los fanáticos locales, en la antesala del lanzamiento nacional. Las imágenes y el video publicados por Star Wars plasman un mensaje claro de cercanía con la audiencia nacional, aprovechando los escenarios icónicos de la Ciudad de México.

Star Wars regresa a la pantalla grande tras varios años

El Mandaloriano y Grogu se apoyan en una barra con iluminación ambiental, rodeados de botellas y objetos curiosos en un establecimiento de la galaxia. (Disney)

El anuncio de la fecha de estreno para The Mandalorian & Grogu cerró un periodo de ausencia de estrenos de Star Wars en el cine. Los seguidores mexicanos expresaron entusiasmo por el regreso de la saga, que además enfatiza la popularidad de Grogu o Baby Yoda en territorio nacional, donde el personaje se ha posicionado con fuerza entre el público de todas las edades.

La importancia de Star Wars en la cultura pop

(foto: IMDb/Captura)

Star Wars se volvió un fenómeno global desde su estreno en 1977, marcando un antes y un después en la industria del cine y la cultura popular.

Introdujo arquetipos y narrativas inspiradas en mitos universales, lo que permitió que varias generaciones conectaran con sus historias y personajes.

Influyó en la estética visual y sonora de la ciencia ficción, estableciendo nuevos estándares en efectos especiales, diseño de producción y música.

Generó una iconografía reconocible: sables de luz, la Fuerza, stormtroopers y naves como el Halcón Milenario formaron parte del imaginario colectivo.

Dio origen a una comunidad de seguidores activa que organizó convenciones, creó fan art, produjo disfraces y desarrolló teorías sobre la saga.

Contribuyó a la expansión del merchandising en la industria del entretenimiento: figuras, juguetes, cómics, videojuegos y ropa llegaron a públicos de todas las edades.

Inspiró referencias y parodias en otras películas, series, música y literatura, consolidando su presencia en distintas manifestaciones culturales.

Sirvió como punto de encuentro intergeneracional, ya que padres, hijos y nietos compartieron la experiencia de ver y comentar la saga.

Motivó el interés por la ciencia, la robótica y el espacio entre jóvenes y adultos, influyendo en carreras y vocaciones.

Su narrativa sobre el bien y el mal se mantuvo vigente, alimentando debates sobre ética, poder y redención en la cultura contemporánea.