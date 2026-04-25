México

“Baby Yoda” de Star Wars: The Mandalorian & Grogu anda en Xochimilco y paseando por CDMX

El esperado spin off llega a cines mexicanos

Guardar
La marioneta de Grogu aparece en una tradicional trajinera de Xochimilco. (Star Wars)
La marioneta de Grogu aparece en una tradicional trajinera de Xochimilco. (Star Wars)

La llegada de The Mandalorian & Grogu, una de las películas más esperadas por los fans mexicanos de la saga, marca el retorno de Star Wars tras varios años fuera de la pantalla grande. La fecha de estreno en cines mexicanos es el 21 de mayo del 2026.

Grogu aparece en una trajinera de Xochimilco previo al estreno

Una figura de Grogu de Star Wars: The Mandalorian es mostrada en Xochimilco, Ciudad de México. El personaje aparece a bordo de una trajinera tradicional.

Un dato que no pasa desapercibido entre la comunidad de warsies es la presencia de Grogu—conocido en el país como Baby Yoda—en un escenario muy conocido para los mexicanos.

La marioneta del personaje realizó una aparición especial a bordo de una trajinera tradicional en los canales de Xochimilco. El video, difundido en las redes oficiales de Star Wars, muestra a la figura paseando entre flores y decoraciones típicas, conectando así la cultura mexicana con el universo de la franquicia.

Este guiño a México genera nuevas expectativas entre el público y refuerza el vínculo con los fanáticos locales, en la antesala del lanzamiento nacional. Las imágenes y el video publicados por Star Wars plasman un mensaje claro de cercanía con la audiencia nacional, aprovechando los escenarios icónicos de la Ciudad de México.

Star Wars regresa a la pantalla grande tras varios años

El Mandaloriano con armadura oscura está parado en una barra, con Grogu en su hombro derecho, en un bar oscuro con luces rojas y estantes con botellas
El Mandaloriano y Grogu se apoyan en una barra con iluminación ambiental, rodeados de botellas y objetos curiosos en un establecimiento de la galaxia. (Disney)

El anuncio de la fecha de estreno para The Mandalorian & Grogu cerró un periodo de ausencia de estrenos de Star Wars en el cine. Los seguidores mexicanos expresaron entusiasmo por el regreso de la saga, que además enfatiza la popularidad de Grogu o Baby Yoda en territorio nacional, donde el personaje se ha posicionado con fuerza entre el público de todas las edades.

La importancia de Star Wars en la cultura pop

(foto: IMDb/Captura)
(foto: IMDb/Captura)
  • Star Wars se volvió un fenómeno global desde su estreno en 1977, marcando un antes y un después en la industria del cine y la cultura popular.
  • Introdujo arquetipos y narrativas inspiradas en mitos universales, lo que permitió que varias generaciones conectaran con sus historias y personajes.
  • Influyó en la estética visual y sonora de la ciencia ficción, estableciendo nuevos estándares en efectos especiales, diseño de producción y música.
  • Generó una iconografía reconocible: sables de luz, la Fuerza, stormtroopers y naves como el Halcón Milenario formaron parte del imaginario colectivo.
  • Dio origen a una comunidad de seguidores activa que organizó convenciones, creó fan art, produjo disfraces y desarrolló teorías sobre la saga.
  • Contribuyó a la expansión del merchandising en la industria del entretenimiento: figuras, juguetes, cómics, videojuegos y ropa llegaron a públicos de todas las edades.
  • Inspiró referencias y parodias en otras películas, series, música y literatura, consolidando su presencia en distintas manifestaciones culturales.
  • Sirvió como punto de encuentro intergeneracional, ya que padres, hijos y nietos compartieron la experiencia de ver y comentar la saga.
  • Motivó el interés por la ciencia, la robótica y el espacio entre jóvenes y adultos, influyendo en carreras y vocaciones.
  • Su narrativa sobre el bien y el mal se mantuvo vigente, alimentando debates sobre ética, poder y redención en la cultura contemporánea.

Temas Relacionados

The Mandalorian and GroguGroguStar WarsPedro Pascalmexico-noticiasmexico-entretenimiento

Más Noticias

Pachuca vs Pumas EN VIVO: Tuzos y felinos disputan el subliderato en la última jornada del Clausura 2026

Sigue el minuto a minuto de la jornada 17 en el Estadio Hidalgo donde ambos equipos se juegan además el pase directo a la Concachampions

Pachuca vs Pumas EN VIVO: Tuzos y felinos disputan el subliderato en la última jornada del Clausura 2026

Esta es la calidad del aire en CDMX y Edomex este sábado 25 de abril: reporte completo por alcaldías y municipios

Una pésima calidad de aire y alta presencia de rayos Ultra Violeta puede provocar daños en la salud para las personas que realizan actividades al aire libre

Esta es la calidad del aire en CDMX y Edomex este sábado 25 de abril: reporte completo por alcaldías y municipios

Guerrero registra sismo de 4.0 de intensidad en Coyuca de Benítez

El Servicio Sismológico Nacional documentó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Guerrero registra sismo de 4.0 de intensidad en Coyuca de Benítez

Gerardo Fernández Noroña juzga a Layda Sansores por adelantarse a anunciar al candidato de Morena para 2027

La gobernadora de Campeche destapó a Pablo Gutiérrez Lazarus para la siguiente contienda

Gerardo Fernández Noroña juzga a Layda Sansores por adelantarse a anunciar al candidato de Morena para 2027

Tras 11 años de búsqueda, Ceci Flores logra acuerdo para que Fiscalía de Sinaloa atienda desaparición de su hijo Alejandro

La madre buscadora exigió al Ministerio Público cumplir acuerdos y trabajar en el caso de su hijo

Tras 11 años de búsqueda, Ceci Flores logra acuerdo para que Fiscalía de Sinaloa atienda desaparición de su hijo Alejandro
MÁS NOTICIAS

NARCO

Golpe millonario al Cártel del Golfo: catean predio ligado a “Los Escorpiones” donde almacenaban huachicol

Golpe millonario al Cártel del Golfo: catean predio ligado a “Los Escorpiones” donde almacenaban huachicol

Capturan a integrante de “Los Chuecos” en Chimalhuacán, banda dedicada a robo de autos, extorsión y narcomenudeo

Yolanda Andrade exige a Claudia Sheinbaum frenar ola de violencia y desapariciones: “¡Saque la garra!”

Golpe al crimen organizado: incineran más de 4 toneladas de cocaína en Guerrero

De ‘La Gaby’ a ‘Martita’: así es como Los Chapitos han delegado sus poderosas redes financieras y logísticas a mujeres

ENTRETENIMIENTO

Cazzu confirma que ya superó a Nodal al renunciar a canción dedicada a su ruptura: “Ya no me siento así”

Cazzu confirma que ya superó a Nodal al renunciar a canción dedicada a su ruptura: “Ya no me siento así”

“Ando que me lleva la tristeza”: Aneliz Álvarez comparte tema con mensaje que sacude a fans de Ángela Aguilar

Desmayo de Kim Shantal pone en duda su futuro en Supernova Génesis: “Médicos están evaluando”

Yolanda Andrade exige a Claudia Sheinbaum frenar ola de violencia y desapariciones: “¡Saque la garra!”

Jorge D’Alessio habría engañado a Marichelo con una amiga de ella, según Ana María Alvarado

DEPORTES

Pachuca vs Pumas EN VIVO: Tuzos y felinos disputan el subliderato en la última jornada del Clausura 2026

Pachuca vs Pumas EN VIVO: Tuzos y felinos disputan el subliderato en la última jornada del Clausura 2026

Un zapato volador y una invitación secreta: así nació la tradición más especial del Bofo Bautista

Fátima Herrera busca llevarse el oro tras avanzar a la final de la Copa del Mundo de Boxeo en Brasil

¿En dónde se encuentra la obra en honor a Gilberto Mora hecha por un muralista mexicano?

Penta Zero Miedo revela lo que Cody Rhodes le dijo hace años y hoy es realidad en WWE