Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 30 de abril

Atletas de los equipos Rojo y Azul se enfrentan en un intenso circuito acuático y de obstáculos en la batalla por la codiciada Villa 360 en Exatlón México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La disputa por la Villa 360 en Exatlón México alcanza su punto más intenso justo antes de la gran final.

Las últimas jornadas han transformado el territorio en el premio más codiciado por ambos equipos, pues la posibilidad de descansar y recuperarse plenamente puede marcar la diferencia este jueves y de cara a los decisivos duelos de eliminación.

PUBLICIDAD

En el marco del 30 de abril, algunos competidores se dirigieron a su versión de niños para mandar un mensaje a sus fans.

Spoilers apuntan a la recuperación roja de la Villa 360

La atleta Evelyn Guijarro del equipo azul de Exatlón México responde a la pregunta "¿QUÉ LE DIRÍAS A TU YO DE NIÑO?"

De acuerdo con varias filtraciones que circulan entre los seguidores y páginas especializadas, el Equipo Rojo aparece como favorito para adueñarse nuevamente de la Villa 360 este jueves 30 de abril.

PUBLICIDAD

Si se cumplen los pronósticos, los escarlatas pondrían fin al dominio reciente de los Azules sobre el espacio más cómodo y estratégico del reality.

La información que se comparte en plataformas digitales sostiene que, tras una serie de resultados divididos durante la semana 31, los Rojos podrían dar el golpe y arrebatar el beneficio a sus rivales celestes.

PUBLICIDAD

Sin embargo, la producción no ha emitido confirmación oficial y el desenlace solo se conocerá en la transmisión nocturna.

Para los aficionados que se preguntan quién gana la Villa 360 hoy, las tendencias en redes sociales y los spoilers señalan a los Rojos como posibles vencedores.

PUBLICIDAD

Azules y rojos llegan en condiciones parejas

Atletas de Exatlón México, equipos Rojo y Azul, compiten en una pista de obstáculos en una playa paradisíaca por la codiciada Villa 360, con el sol poniéndose de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En las jornadas previas, el Equipo Azul ha demostrado fortaleza mental y física, logrando éxitos como la reciente victoria en la Batalla Colosal.

Este resultado permitió al grupo disfrutar de un respiro fuera de los límites del Exatlón, un premio vital para recargar energías y fortalecer la motivación de cara a los próximos circuitos.

PUBLICIDAD

Por su parte, el Equipo Rojo viene de una racha positiva tras varias victorias que los han posicionado como favoritos para la batalla territorial.

Los escarlatas buscan dejar atrás semanas de incomodidad en la barraca metálica y retomar el control de la Villa 360, un objetivo que se ha vuelto fundamental ante la inminente definición del campeonato.

PUBLICIDAD

Ambos equipos afrontan la competencia en una etapa determinante: solo quedan ocho atletas en contienda y cualquier detalle puede definir el destino de cada uno —cuatro azules y seis rojos—.

El acceso a la Villa 360 representa no solo descanso, sino una ventaja anímica que puede inclinar la balanza en los últimos enfrentamientos.

PUBLICIDAD

Quiénes siguen en Exatlón México

Equipo rojo:

Mati Álvarez

Mario Osuna

Paulette Gallardo

Humberto Noriega

Benyamin Saracho

Equipo azul:

PUBLICIDAD

Evelyn Guijarro

Alexis Vargas

Katia Gallegos

Adrián Leo

(ExatlonMx)

Dónde y cuándo ver Exatlón México

En línea: Sitio oficial de Azteca Uno

App TV Azteca en Vivo: Disponible para Android y iOS

YouTube: Capítulos completos y fragmentos subidos horas después

Horario:

Lunes a viernes: 20:30 a 22:30 horas (Ciudad de México)

Domingos: 20:00 horas