Banco Santander confirma falla en aplicación móvil, usuarios no pueden realizar operaciones

El sitio web y la aplicación de Santander presentan fallas técnicas que afectan a los usuarios el 30 de abril. REUTERS/Dado Ruvic

La aplicación y el sitio web de Santander presentan fallas técnicas este 30 de abril, hecho que impide a los usuarios acceder a sus servicios digitales, de acuerdo con un comunicado difundido por el propio banco en sus redes sociales.

Para quienes requieran realizar operaciones bancarias, la institución señaló que permanecen disponibles más de 10 mil cajeros automáticos, más de mil sucursales y 41 mil corresponsales bancarios en México.

PUBLICIDAD

Santander ofreció una disculpa a sus clientes y afirma que proporcionará actualizaciones conforme avance la resolución del problema.

Este problema se agrava para los cuentahabientes debido a la coyuntura en la que ocurre. El sistema cayó este jueves 30 de abril, fecha en la que se conmemora el Día del Niño a nivel nacional, además, a muchos trabajadores les depositan la quincena y está en la puerta el puente del viernes 1 de mayo por el Día del Trabajo, tres condiciones que requieren que las personas hagan movimientos de dinero.

PUBLICIDAD

Usuarios destacan los defectos de la aplicación Santander durante la caída

Usuarios en redes sociales han demostrado su descontento en redes ante la falla. (Europa Press)

Desde el medio día hasta la redacción de esta nota, usuarios han mostrado su descontento por la falla de los sistemas bancarios en línea del Banco Santander.

Usuarios de redes sociales dijeron que “Justo en quincena, a nada del puente. Esta falla no la tienen desde hace minutos, llevan HORAS, yo desde las 12 estuve tratando de ingresar, hacer pagos URGENTES. Intente con WIFI, con DATOS y dan su estúpido aviso a 3 minutos de que cierren sus sucursales, no mmn”.

PUBLICIDAD

Otros tomaron la situación con un tono más cómico: “Señor Santander, si no pago mi luz, usted lo va a pagar? ”

“Muevelas Santander, por eso y mucho mas me voy a cambiar de nomina”, “¿y si fue un ciber ataque? y ahora todo el dinero esta desaparecido de las cuentas, bueno no hay mal que dure 100 años verdad @SantanderMx", “El trámite que quiero hacer no se puede desde un cajero !!!!” y “Otra vez …??? Que servicio tan nefasto" fueron el tipo de comentarios que criticaron las fallas en el sistema bancario de Santander.

PUBLICIDAD

Información en desarrollo