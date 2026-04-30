31 Minutos en el Zócalo: así fueron los ensayos y prueba de sonido en la madrugada

El popular programa infantil 31 Minutos realiza su prueba de sonido y ensayo general en el Zócalo de la Ciudad de México, con sus personajes proyectados en pantallas gigantes bajo luces de colores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Faltan pocas horas para que de inicio el concierto de 31 Minutos en el Zócalo de la CDMX, la cita es a las 19:00 horas y algunas familias ya resisten el sol para estar en primera fila.

Sin embargo, hubo personas que tuvieron la suerte de ver todo durante los preparativos, las pruebas de sonido se ralizaron en la madrugada del 29 y el 30 de abril, por lo que los habitantes de la Colonia centro y gente que paseaba por el cuadro principal se acercaron a ver.

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Los títeres, voces y algunas canciones pudieron apreciarse en estas pruebas de sonido, adelantando un escenario colorido hecho con proyecciones.

Así fueron las pruebas de sonido (TikTok/@likaark)

Estos fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

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si me ven cantando a todo pulmón y llorando, déjenme, es lo único que recuerdo de mi infancia

yo tengo 38 y sigo amando a 31 minutos y al amor de mi vida Juan Carlos bodoque

Que fomo saber que no iré y eso que soy de CDMX

Si así se ve el ensayo, no me imagino cuando estén en vivo