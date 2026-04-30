31 Minutos en el Zócalo: así fueron los ensayos y prueba de sonido en la madrugada

Faltan pocas horas para que de inicio el concierto de 31 Minutos en el Zócalo de la CDMX, la cita es a las 19:00 horas y algunas familias ya resisten el sol para estar en primera fila.
Sin embargo, hubo personas que tuvieron la suerte de ver todo durante los preparativos, las pruebas de sonido se ralizaron en la madrugada del 29 y el 30 de abril, por lo que los habitantes de la Colonia centro y gente que paseaba por el cuadro principal se acercaron a ver.
PUBLICIDAD
Los títeres, voces y algunas canciones pudieron apreciarse en estas pruebas de sonido, adelantando un escenario colorido hecho con proyecciones.
Así fueron las pruebas de sonido (TikTok/@likaark)
Estos fueron algunos de los comentarios en redes sociales.
PUBLICIDAD
- si me ven cantando a todo pulmón y llorando, déjenme, es lo único que recuerdo de mi infancia
- yo tengo 38 y sigo amando a 31 minutos y al amor de mi vida Juan Carlos bodoque
- Que fomo saber que no iré y eso que soy de CDMX
- Si así se ve el ensayo, no me imagino cuando estén en vivo
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Más Noticias
Diablos Rojos y Star Wars se unen: precios de boletos, jersey, actividades y todo lo que debes de saber para celebrar el May the 4th
La serie del 1 al 3 de mayo contra los Guerreros de Oaxaca, transformará el Estadio Alfredo Harp Helú en un escenario de una galaxia muy, muy lejana
Quiénes son los GERI, el grupo de operaciones especiales de la Fiscalía CDMX
El Grupo Especial de Reacción e Intervención cumple 39 años desde su creación
Activan alerta amarilla en CDMX por fuertes vientos, ¿en qué alcaldías aplica?
Protección Civil alerta a los capitalinos ante rachas de viento de hasta 59 km/h
¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 30 de abril?: reestablecen servicio en la Línea B
Sigue las últimas actualizaciones del transporte público de la CDMX y Edomex este Día del Niño y la Niña
Claudia Sheinbaum dedica carta de despedida en pleno Día del Niño: “Hoy falleció mi maestra Chela”
La presidenta manifestó su aprecio y su pésame por la muerte de una educadora que tuvo
MÁS NOTICIAS