México

Rubén Rocha Moya dice “no temer a nada” tras señalamientos de EEUU por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa

El gobernador dijo no tener ningún vínculo con grupos del crimen organizado

Guardar
Rocha Moya inaugura tramo de carretera que conectará a Badiraguato con Mocorito
El gobernador de Sinaloa es acusado de tres cargos relacionados con narcotráfico y armas en EEUU. Crédito: Especial.

Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, aseguró que "no tiene miedo" luego de la acusación emitida por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en su contra, en los que se le acusa de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Un día después de darse a conocer la investigación en su contra (en la que se integra a otros 9 funcionarios de la entidad), el mandatario estatal afirmó que no tiene nexos con el crimen organizado y que esperará el curso de las investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).

PUBLICIDAD

“No temo, no hay nada qué temer. No le temo a nada porque yo siento ser una persona limpia completamente, y no tengo temor de nada”, dijo al ser cuestionado por medios de comunicación tras un evento público en Navolato.

No respondería por los otros 9 funcionarios sinaloenses señalados por EEUU

Respecto a los otros nueve funcionarios acusados, entre los que se encuentra el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, el gobernador afirmó que no podría “dar la cara por nadie”, esto pese a que los ediles de 18 municipios del estado firmaron un documento donde expresaron su respaldo a Rocha Moya.

PUBLICIDAD

“No, por nadie, cada quien que la dé por si mismo (la cara)”, aseguró tras ser cuestionado por un periodista de N+.

Alcalde de Culiacán y Rubén Rocha Moya
El gobernador de Sinaloa con el alcalde de Culiacán. Foto: Facebook

El gobernador también se pronunció sobre las declaraciones realizadas esta mañana por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su conferencia de prensa, donde dijo haber sostenido una llamada con él.

“Ayer, en efecto, hablé con el gobernador después de que salieron estos comunicados y le manifesté lo que manifiesto aquí: si no hay nada, pues no hay nada qué temer”, comentó.

Además, Sheinbaum fue contundente al decir que no habrá ninguna extradición de funcionarios mexicanos a los Estados Unidos si no se presentan pruebas contundentes, lo cual será investigado por la FGR para que sean procesados en México en caso de comprobarse sus presuntos vínculos con el crimen organizado.

Al respecto, Rocha Moya dijo que la presidenta se enfocó en defender la soberanía del país para evitar la injerencia de autoridades extranjeras, esto luego de que EEUU pidió la detención provisional con fines de extradición de los diez funcionarios acusados en Nueva York.

“La presidenta no hace respaldos personales, la presidenta lucha por la soberanía de México. Entonces lo que ahora hizo, más que respaldos personales a alguien, lo que hizo ahora es defender la soberanía de nuestro país”, declaró.

Las acusaciones contra el gobernador

Las fuentes consultadas señalan que la medida contra Rubén Rocha Moya se mantuvo en reserva hasta su reciente divulgación, en un contexto de creciente presión internacional sobre presuntos nexos entre funcionarios mexicanos y el crimen organizado. (Infobae-Itzallana)
Las fuentes consultadas señalan que la medida contra Rubén Rocha Moya se mantuvo en reserva hasta su reciente divulgación, en un contexto de creciente presión internacional sobre presuntos nexos entre funcionarios mexicanos y el crimen organizado. (Infobae-Itzallana)

Rubén Rocha Moya fue acusado por los cargos de conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, así como por conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

Los señalamientos refieren que el gobernador habría recibido apoyo de la facción de Los Chapitos para lograr su elección a través del secuestro e intimidación de sus rivales, además de presuntamente permitir a sus miembros a operar con impunidad.

Temas Relacionados

Rubén Rocha MoyaCártel de SinaloaSinaloaEEUUDepartamento de JusticiaNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Hoy No Circula del viernes 1 de mayo en CDMX y Edomex

Recuerda que erste programa de restricción vehicular se extendió más allá de la Ciudad de México y su zona conurbada, ahora también aplica en los valles de Toluca y de Santiago Tianguistenco

Hoy No Circula del viernes 1 de mayo en CDMX y Edomex

Precio del dólar hoy en México: cotización de cierre del 30 de abril

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Precio del dólar hoy en México: cotización de cierre del 30 de abril

Chileno mató a su novia y la tiró al mar en Isla Mujeres, Quintana Roo: le dan ejemplar sentencia

Durante la madrugada del 12 de junio de 2021 en la colonia La Gloria, el sentenciado se encontraba con la víctima en la vivienda que ambos compartían, tras discutir la mató y posteriormente la subió a una embarcación para tirarla al mar

Chileno mató a su novia y la tiró al mar en Isla Mujeres, Quintana Roo: le dan ejemplar sentencia

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 30 de abril?: reestablecen servicio en la Línea B

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 30 de abril?: reestablecen servicio en la Línea B

Ursula von der Leyen anuncia visita a México para la cumbre México-UE en la CDMX

El país y la Unión Europea celebrarán su VIII Cumbre el 22 de mayo de 2026 con miras a consolidar una nueva etapa en su asociación estratégica

Ursula von der Leyen anuncia visita a México para la cumbre México-UE en la CDMX
MÁS NOTICIAS

NARCO

Juez dicta prisión preventiva a “El Güero Conta”, operador financiero de El CJNG

Juez dicta prisión preventiva a “El Güero Conta”, operador financiero de El CJNG

Cae con armas largas y droga El Pelucas, integrante del Cártel de Sinaloa en Tijuana

Guerrero instalará puestos de control en Acapulco ante guerra del CJNG y remanentes del Cártel Independiente de Acapulco

“Se acabó la impunidad para los narcoterroristas”: Senadores de Estados Unidos advierten por caso Rocha Moya

Asesinan a Marco Antonio Franco, regidor de Movimiento Ciudadano en Talpa de Allende

ENTRETENIMIENTO

Lety Calderón cierra la puerta a Juan Collado y lanza contundente mensaje tras su divorcio

Lety Calderón cierra la puerta a Juan Collado y lanza contundente mensaje tras su divorcio

Nodal sorprende al hablar del dolor ocasionado por traiciones de familiares: “A mí ya no me tumba nadie”

Celos, poder y traiciones: lo que nunca se contó del vínculo entre El Tigre Azcárraga y Rosita Arenas

“Casi la descalabran”: visita de Kenia Os a la CDMX termina en fuerte zafarrancho con la prensa y fans

Alexis Ayala confirma divorcio de Cinthia Aparicio y lanza polémica frase sobre su separación

DEPORTES

Del Real Madrid al Boca Juniors: el barrio cerca del Estadio Azteca que es el paraíso para los aficionados al fútbol

Del Real Madrid al Boca Juniors: el barrio cerca del Estadio Azteca que es el paraíso para los aficionados al fútbol

Qué necesita Toluca para avanzar a la final de la CONCACAF Champions Cup

Así lucían Checo Pérez y sus compañeros de la Fórmula 1 cuando eran niños

Jersey conmemorativo de Chivas 120 años: fecha de lanzamiento y precio oficial

CMLL confirma estrellas de NJPW para FantasticaMania México 2026: Tiger Mask dice adiós a la Arena México