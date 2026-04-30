Rubén Rocha Moya dice “no temer a nada” tras señalamientos de EEUU por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa

El gobernador de Sinaloa es acusado de tres cargos relacionados con narcotráfico y armas en EEUU. Crédito: Especial.

Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, aseguró que "no tiene miedo" luego de la acusación emitida por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en su contra, en los que se le acusa de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Un día después de darse a conocer la investigación en su contra (en la que se integra a otros 9 funcionarios de la entidad), el mandatario estatal afirmó que no tiene nexos con el crimen organizado y que esperará el curso de las investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).

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“No temo, no hay nada qué temer. No le temo a nada porque yo siento ser una persona limpia completamente, y no tengo temor de nada”, dijo al ser cuestionado por medios de comunicación tras un evento público en Navolato.

No respondería por los otros 9 funcionarios sinaloenses señalados por EEUU

Respecto a los otros nueve funcionarios acusados, entre los que se encuentra el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, el gobernador afirmó que no podría “dar la cara por nadie”, esto pese a que los ediles de 18 municipios del estado firmaron un documento donde expresaron su respaldo a Rocha Moya.

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“No, por nadie, cada quien que la dé por si mismo (la cara)”, aseguró tras ser cuestionado por un periodista de N+.

El gobernador de Sinaloa con el alcalde de Culiacán. Foto: Facebook

El gobernador también se pronunció sobre las declaraciones realizadas esta mañana por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su conferencia de prensa, donde dijo haber sostenido una llamada con él.

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“Ayer, en efecto, hablé con el gobernador después de que salieron estos comunicados y le manifesté lo que manifiesto aquí: si no hay nada, pues no hay nada qué temer”, comentó.

Además, Sheinbaum fue contundente al decir que no habrá ninguna extradición de funcionarios mexicanos a los Estados Unidos si no se presentan pruebas contundentes, lo cual será investigado por la FGR para que sean procesados en México en caso de comprobarse sus presuntos vínculos con el crimen organizado.

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Al respecto, Rocha Moya dijo que la presidenta se enfocó en defender la soberanía del país para evitar la injerencia de autoridades extranjeras, esto luego de que EEUU pidió la detención provisional con fines de extradición de los diez funcionarios acusados en Nueva York.

“La presidenta no hace respaldos personales, la presidenta lucha por la soberanía de México. Entonces lo que ahora hizo, más que respaldos personales a alguien, lo que hizo ahora es defender la soberanía de nuestro país”, declaró.

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Las acusaciones contra el gobernador

Las fuentes consultadas señalan que la medida contra Rubén Rocha Moya se mantuvo en reserva hasta su reciente divulgación, en un contexto de creciente presión internacional sobre presuntos nexos entre funcionarios mexicanos y el crimen organizado. (Infobae-Itzallana)

Rubén Rocha Moya fue acusado por los cargos de conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, así como por conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

Los señalamientos refieren que el gobernador habría recibido apoyo de la facción de Los Chapitos para lograr su elección a través del secuestro e intimidación de sus rivales, además de presuntamente permitir a sus miembros a operar con impunidad.

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