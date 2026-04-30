Juez dicta prisión preventiva a “El Güero Conta”, operador financiero de El CJNG

La medida cautelar se ordena para asegurar su presencia en el proceso penal, mientras la autoridad judicial define su situación jurídica.

César Alejandro “N”, alias “El Güero Conta” y hombre de confianza de Audias Flores Silva, “El Jardinero”, obtuvo este jueves la prisión preventiva en el estado de Jalisco, tras enfrentar delitos federales relacionados con armas de fuego, drogas y recursos de procedencia ilícita dentro del territorio nacional.

De acuerdo con las investigaciones, el arresto ocurrió el pasado 27 e abril, el la colonia Jardines Universidad, en el municipio de Zapopán, cuando elementos de la Guardia Nacional patrullaban la zona como parte de las acciones de prevención del delito en la entidad. Durante la detención, los agentes aseguran un fusil con 60 cartuchos, clorhidrato de metanfetamina y una suma de dinero en efectivo.

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A raíz de las acusaciones, las autoridades correspondientes consideraron este jueves que el detenido tenía conocimiento de que dichos recursos provenían de actividades ilegales, por lo que solicitaron su vinculación a proceso.

Sin embargo, la defensa de “ Güero Conta” solicitó la duplicidad del término constitucional antes de que se defina su situación jurídica. De este modo, el plazo para resolver sobre su vinculación a proceso se amplía conforme a la ley.

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Foto: Ejército Mexicano

Asimismo, el Juez encargado del caso ordenó el traslado del imputado al Reclusorio Metropolitano de Puente Grande, al considerar que existen elementos suficientes para mantenerlo bajo resguardo mientras se desahogan las pruebas.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado información adicional sobre la red de operaciones que pudiera involucrar al detenido. El proceso judicial avanza y las pruebas recabadas serán determinantes para establecer la responsabilidad penal.

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¿Quién es “El Güero Conta”?

Según las autoridades, “El Güero Conta” habría dirigido el flujo de dinero y activos en los estados de Jalisco, Nayarit y Zacatecas para sostener operaciones criminales.

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, explicó que César Alejandro “N” utilizaba una red de empresas fachada, prestanombres, socios y familiares para lavar dinero procedente de narcomenudeo, secuestro, tráfico de armas, homicidio, robo de hidrocarburos, despojo de propiedades y extorsión. La prioridad, señaló el funcionario, era fortalecer la logística del CJNG y asegurar los recursos para su estructura.

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Identificado como operador financiero clave, César Alejandro “N” fue arrestado tras meses de vigilancia, en un operativo sin violencia que coincide con otros eventos recientes que han impactado al CJNG. (SSPC)

Dentro del esquema de lavado, "El Güero Conta" adquiría aeronaves, embarcaciones, ranchos, casas y participaciones en productoras de tequila, lo cual permitía al grupo trasladar cocaína desde Centroamérica y Sudamérica hacia Estados Unidos, aprovechar mecanismos de ocultamiento y diversificar sus inversiones. La estructura financiera investigada comprende una cartera de bienes que va desde aviones y barcos hasta industrias regionales.

De acuerdo con el secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, la aprehensión del operario financiero fue coordinada de manera simultánea a la de Audias Flores Silva “El Jardinero”, identificado como objetivo prioritario y buscado también por autoridades de Estados Unidos. “Ambos detenidos desempeñaban funciones clave en la logística y financiamiento del CJNG en la región occidente”, detalló Trevilla.

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Despliegue conjunto y sin violencia

La detención de El Güero Conta en Zapopan, Jalisco, involucró un operativo coordinado por la Guardia Nacional, fuerzas especiales del Ejército mexicano y apoyo aéreo con helicópteros UH-60 y drones. Tras semanas de vigilancia y reconocimiento en varias viviendas, las autoridades interceptaron a César Alejandro “N” cuando salió de su domicilio el 27 de abril.

Los mandos de la SSPC y la Defensa informaron que la operación se desarrolló sin enfrentamientos ni actos violentos en Jalisco. Todo lo incautado durante el operativo fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República en Guadalajara.

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