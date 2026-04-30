CJNG: Audias Flores, alias “El Jardinero”, obtiene amparo contra extradición a EEUU

Audias Flores siendo trasladado por elementos de la Secretaría de Marina. Crédito: FGR

La jueza federal Azucena Lazalde Íñiguez concedió un amparo a Audias Flores Silva, también conocido como “El Jardinero”, para evitar su extradición a Estados Unidos tras ser detenido en Nayarit por autoridades federales.

El presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación fue capturado el 27 de abril, luego de un operativo encabezado por la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República.

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Dos días después del arresto se le impuso prisión preventiva como parte de su proceso penal en México y fue trasladado al penal de máxima seguridad de “El Altiplano”.

La demanda para obtener el amparo de extradición fue presentada por la defensa de Flores Silva el mismo día que se le dictaron las medidas cautelares. En el recurso, los abogados argumentaron que la orden de extradición fue emitida fuera de procedimiento y que su cliente se encontraba incomunicado.

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La FGR lo acusa de violar la Ley Federal de Armas de Fuego, situación que motivó la audiencia inicial donde el imputado solicitó el término constitucional.

Será el próximo lunes 4 de abril cuando el juez determine si existen pruebas suficientes para vincularlo a proceso en territorio nacional, sin embargo, hasta el momento ya obtuvo un freno para ser extraditado por delitos relacionados con tráfico de drogas en EEUU.

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Jueza federal ordena no entregar a Flores Silva a Estados Unidos y cesar incomunicación

Según los reportes de medios nacionales, en su resolución, la jueza Azucena Lazalde Íñiguez instruyó a las autoridades responsables a mantener a “El Jardinero” bajo resguardo y a disposición del juzgado de amparo que determinará su situación jurídica.

Cabe señalar que el presunto líder regional del CJNG pasó 48 horas en la sede de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), ubicada sobre paseo de la Reforma, en la colonia Guerrero de la CDMX.

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Elementos fuertemente armados de la FGR trasladaron a ‘El Jardinero’, líder del CJNG, a El Altiplano. (X/@MrElDiablo8)

Su audiencia inicial se realizó mediante videoconferencia y sin el acceso a medios de comunicación.

Los reportes indican que la jueza ordenó que ninguna autoridad federal ejecute la entrega de Flores Silva al gobierno de Estados Unidos mientras no exista sentencia ejecutoria en el juicio de amparo promovido por la defensa.

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La jueza consideró que la extradición inmediata podría ocasionar daños irreparables a los derechos humanos de “El Jardinero”.

Además, Lazalde ordenó el cese inmediato de la incomunicación y pidió que las autoridades responsables garanticen el acceso del detenido a su defensa legal y a la comunicación con sus familiares, mientras se resuelve su situación procesal definitiva.

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Audias se encuentra actualmente en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 “Altiplano”, ubicado en Almoloya de Juárez, Edomex.

El pasado de “El Jardinero en EEUU: cargos y una sentencia previa

Audias Flores Silva, también identificado con los alias “Comandante”, “El Bravo 2”, “Audi” y “Mata Jefes”, es requerido en Estados Unidos por tráfico de drogas.

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Un gran jurado federal del Distrito de Columbia emitió el 13 de agosto de 2020 una acusación formal contra él, señalándolo por conspirar para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína y un kilogramo o más de heroína, con la intención de importarlos a territorio estadounidense, así como por portar y utilizar armas de fuego para favorecer el tráfico de drogas.

Audias Flores Silva, "El Jardinero", uno de los líderes principales del CJNG, fue trasladado esta noche al penal federal de máxima seguridad de "El Altiplano", en Almoloya, Estado de México. (X/@vicmanolete)

El historial de Flores Silva incluye una sentencia previa en Estados Unidos. Según los reportes oficiales, cumplió una condena de cinco años en prisión estadounidense por tráfico de narcóticos.

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Además, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) lo designó como narcotraficante significativo bajo la Ley de Cabecillas Extranjeros (Kingpin Act) y como Terrorista Global Especialmente Designado, lo que implica el bloqueo de sus bienes en territorio estadounidense y la prohibición para ciudadanos estadounidenses de realizar transacciones con él.

El Departamento de Justicia de EEUU mantiene vigente una ficha de extradición para llevarlo a su territorio y que sea juzgado como ya lo han hecho con otros líderes del CJNG.