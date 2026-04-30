Suegra de Carolina Flores se habría resistido al arresto en Venezuela, así fue detenida en otro departamento de lujo

Foto: Redes sociales / Fiscalía CDMX

Erika María “N” suegra de la ex reina de belleza Carolina Flores y acusada de su feminicidio, se encuentra detenida en Caracas, Venezuela.

La mujer habría sido aprehendida inicialmente por desacato a la autoridad, en espera de la alerta roja de INTERPOL solicitada por la Fiscalía de la Ciudad de México.

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Según información de N+, la Fiscalía contactó a funcionarios venezolanos a través de INTERPOL para reportar que la sospechosa podía ingresar a su territorio. Las fuentes del medio explicaron que el arresto por desacato permitió retenerla hasta 48 horas en lo que se recibía la documentación para procesarla formalmente por el presunto homicidio.

Carlos Jiménez revela detalles del crimen. (crédito: C4 Jimenez)

La acusada de feminicida llegó a Venezuela el 16 de abril, un día después del asesinato de Carolina Flores, utilizando una ruta que incluyó una escala en Panamá. El reporte añade que Alejandro Sánchez, hijo de Erika María, tardó un día en notificar a las autoridades mexicanas sobre el homicidio de su esposa, lo cual facilitó la huida de la presunta responsable.

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Durante su detención, Erika “N” alegó ante agentes venezolanos que estaba en otro país y negó los cargos, cuestionando la autoridad de los policías y rechazando haber cometido el delito. Por esta actitud, la policía venezolana la aprehendió por desacato, una figura utilizada en arrestos “callejeros”.

Actualmente, la detenida permanece en instalaciones de INTERPOL a la espera de los trámites diplomáticos para su extradición.

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La supuesta carta de Erika “N” encontrada tras su detención

Esta imagen representa el caso que involucra a Carolina Flores y Erika 'N', con un efecto de cristal roto y salpicaduras de sangre que simbolizan la violencia y el impacto del suceso. (Infobae México / Jovani Pérez)

Una supuesta carta atribuida a Erika María “N”, señalada como la principal sospechosa del homicidio de la modelo Carolina Flores Gómez, circula días después de su captura en Venezuela. La detención ocurrió el 29 de abril en un departamento ubicado en La Cigarra, municipio El Hatillo, en Caracas; autoridades mexicanas ya iniciaron el proceso de extradición para que enfrente cargos en México vinculados con el feminicidio de su nuera.

El documento, cuya autenticidad no ha sido confirmada por la Fiscalía General de la República (FGR) ni por autoridades venezolanas, revela supuestos detalles personales previos y posteriores al crimen cometido el 15 de abril en la colonia Polanco, en la Ciudad de México.

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Aquí parte del texto proveniente de la supuesta carta: “Hijo, ni yo misma sé cómo las cosas llegaron a esto. Siempre me ha tratado con sus malos modos, pero el que solo saludara a Luca y a mí ni siquiera me dijera ‘hola’ después de meses de no vernos, se me hizo una majadería... que casi lo primero que me dijera que ir por Luca y nunca iban a regresar a nuestra casa, como pasó; que tenían planeado ir estos días a Ensenada, pero que a la casa no volvería a poner un pie. Y yo ni enterada de sus planes, para variar”.

“Me reclamó que besara a Alexito aquella vez y, por más que le expliqué que fue instinto por primera vez haber sentido sin guantes y sin cubrebocas, me dijo que ella había aguantado de besarlo tres meses, que le había repateado que yo lo hiciera primero, como que se lo hice en frente de su cara a propósito”.

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