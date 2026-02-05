México

Jersey de Diablos Rojos en colaboración con Stitch: cuándo, dónde y en cuánto se podría comprar

El Estadio Alfredo Harp Helú se transformará con ambientación temática de Stitch, productos exclusivos y actividades para todas las edades

La esperada Serie 626 reúnirá
La esperada Serie 626 reúnirá deporte y cultura pop con el lanzamiento de un exclusivo jersey temático. (Instagram: @diablosrojosfem)

La unión de los Diablos Rojos Femenil con el carismático Stitch de Disney marca un nuevo capítulo en las colaboraciones deportivas y de cultura pop en México. La Serie 626 promete una experiencia temática y un jersey conmemorativo que ya despierta gran expectativa entre aficionados al sóftbol y coleccionistas.

Según la especulación de los seguidores del conjunto, esta edición limitada no sólo destacaría por su diseño, sino también por el ambiente inmersivo y la exclusividad que rodea su lanzamiento.

El jersey conmemorativo de Stitch
El jersey conmemorativo de Stitch estará disponible únicamente del 5 al 8 de febrero en el Estadio Alfredo Harp Helú, reforzando su carácter de pieza limitada y de colección. (Instagram/ @diablosrojosfem)

El prometido jersey de Stitch se perfila como uno de los artículos más codiciados de la temporada, sumándose a una selección de colaboraciones que han incluido franquicias internacionales, y reforzando la experiencia de asistir a un partido de Diablos Rojos Femenil.

¿Cuándo estará disponible el jersey de Stitch con Diablos Rojos Femenil?

El lanzamiento está programado exclusivamente para la Serie 626, que se celebrará del 5 al 8 de febrero en el Estadio Alfredo Harp Helú. Este periodo limitado garantiza que el artículo mantenga su carácter exclusivo y de colección.

  • Fechas de venta: Del 5 al 8 de febrero.
  • Inicio de venta: 5 de febrero a partir de las 5:00 PM.
  • Disponibilidad: Sólo durante los partidos y hasta agotar existencias.
  • Requisito: Acceso a la tienda únicamente para quienes tengan boleto del partido del día.
La venta del jersey será
La venta del jersey será exclusiva para quienes tengan boleto de partido en la Serie 626, sumando valor a una pieza que no tendrá venta en línea. (Instagram/ @diablosrojosfem)

La venta limitada a las fechas de la serie y el acceso restringido refuerzan el valor de este jersey, convirtiéndolo en una pieza especial para quienes logren conseguirlo.

¿Dónde se podrá comprar el jersey y qué actividades habrá?

El jersey estará disponible sólo en el Estadio Alfredo Harp Helú, en la tienda oficial de Diablos durante los días de la Serie 626. No habrá venta en línea ni en otros puntos, lo que añadirá exclusividad al lanzamiento y motiva a los aficionados a vivir la experiencia completa en el estadio.

  • Único punto de venta: Tienda del estadio Alfredo Harp Helú.
  • Actividades temáticas: Ambientación inspirada en Stitch, activaciones, dinámicas, karaoke, invitados especiales, sesiones de autógrafos e “Invasión 626” en el campo para aficionados seleccionados.
  • Uso del jersey en el juego: Las jugadoras disputarán parte de sus encuentros utilizando este jersey especial.
  • Colección limitada: Además del jersey, habrá otros productos exclusivos disponibles solo para asistentes.
Durante la Serie 626, los
Durante la Serie 626, los aficionados podrán disfrutar de actividades temáticas inspiradas en Stitch, activaciones, karaoke, sesiones de autógrafos e invitados especiales en el estadio. (Instagram/ @diablosrojosfem)

La experiencia va más allá de la compra, ya que cada día de la Serie 626 incluirá actividades familiares y momentos pensados para seguidores de todas las edades.

¿Cuánto podría costar el jersey y cuánto cuesta asistir?

Aunque el precio final del jersey aún no se ha oficializado, por la exclusividad y la licencia Disney, además de los antecedentes por colaboraciones con Star Wars y Peanuts se espera que se encuentre en un rango de mil 900 a dos mil 100 pesos mexicanos por unidad.

Precios de boletos para acceder a la experiencia:

  • VIP: $440
  • Platea baja central: $300
  • Platea baja lateral oro: $220
  • Platea baja lateral plata: $180
  • Platea baja lateral bronce, platea alta lateral y PCD: $150
El precio de este jersey
El precio de este jersey conmemorativo se puede estimar basado en antiguas colaboraciones de los Diablos. (Zurisaddai González/Instagram Diablosrojos)

En este sentido, la compra del jersey requerirá obligatoriamente contar con boleto para cualquiera de los partidos de la Serie 626. Así, los asistentes podrán disfrutar de un espectáculo deportivo, participar en dinámicas temáticas y adquirir un artículo de colección que celebra la fusión entre el deporte y el universo Disney.

