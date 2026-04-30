Quiénes son los GERI, el grupo de operaciones especiales de la Fiscalía CDMX

El GERI fue creado luego del mundial de 1986 en México. Crédito: FGJCDMX

El Grupo Especial de Reacción e Intervención (GERI) es la unidad táctica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), especializada en la atención de operativos de alto riesgo, rescates de personas y apoyo táctico en escenarios complejos.

Desde hace casi cuatro décadas, este grupo ha sido pieza clave en tareas donde la intervención ordinaria resultó insuficiente, de acuerdo con reportes oficiales.

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El agrupamiento élite forma parte de la Policía de Investigación (PDI).

Según declaraciones y reportes recientes tras el aniversario número 39 del grupo, el GERI intervino en cientos de operativos críticos, en los que la vida de las personas estuvo en riesgo.

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Elementos del GERI realizando exhibición. Crédito: FGJCDMX

Este agrupamiento mantiene un entrenamiento constante en tácticas de tiro, combate cercano, intervención urbana y rural, así como manejo de explosivos.

Durante la conmemoración de su aniversario número 39, realizada el pasado 29 de abril, la fiscal general Bertha Alcalde Luján rindió homenaje a las y los agentes caídos en cumplimiento de su deber.

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El GERI, la unidad táctica de la Policía de Investigación

Según información oficial, el GERI nació en 1987, tras el Mundial de Futbol México 86, para responder a la demanda de un equipo especializado capaz de operar en situaciones donde los dispositivos de seguridad regulares no bastaban.

El grupo se conforma por agentes que reciben entrenamiento permanente en disciplinas como combate en interiores, intervención rural y urbana, manejo de explosivos y transición de armamento.

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Simulacro de emergencia realizado por e GERI. Crédito: FGJCDMX

Las autoridades han destacado el alto nivel de profesionalización y los resultados obtenidos por el GERI en el rescate de víctimas de secuestro, recuperación de niñas, niños y adolescentes y en intervenciones de alto impacto.

Este grupo de operaciones especiales está a cargo de Gerardo Salazar Sainz.

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39 años de operativos de alto riesgo y exhibiciones tácticas

Durante la ceremonia por el aniversario 39, la Fiscalía CDMX reconoció que el GERI consolidó una trayectoria relevante en la intervención de escenarios donde está en juego la vida de las personas.

En el evento, el grupo realizó una exhibición operativa que incluyó la simulación de un rescate de víctimas de secuestro con tiradores selectos, descenso en rappel, intervención en inmuebles con binomios caninos y demostraciones de transición de armas.

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En la celebración por el 39 aniversario del GERI estuvo presente la fiscal general. Crédito: FGJCDMX

El director del GERI agradeció a sus compañeros los cateos ejecutados con éxito, las células criminales desarticuladas y los objetivos prioritarios asegurados sin realizar un solo disparo.

Durante la ceremonia a de reconocimiento, la fiscal general expresó: “Detrás de cada intervención hay decisiones críticas y segundos que definen resultados; ustedes hacen que lo extraordinario parezca cotidiano”.

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La Fiscalía CDMX afirmó que el GERI pasa por la mejora constante de herramientas y capacitación, con el objetivo de que la unidad mantenga su papel como pilar en la protección de los habitantes de la capital.

La corporación reiteró la importancia de los procesos de planeación y estrategia que distinguen la operatividad del grupo y garantizan resultados positivos en misiones críticas.

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