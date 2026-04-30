México

Quiénes son los GERI, el grupo de operaciones especiales de la Fiscalía CDMX

El Grupo Especial de Reacción e Intervención cumple 39 años desde su creación

Guardar
El GERI fue creado luego del mundial de 1986 en México. Crédito: FGJCDMX
El GERI fue creado luego del mundial de 1986 en México. Crédito: FGJCDMX

El Grupo Especial de Reacción e Intervención (GERI) es la unidad táctica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), especializada en la atención de operativos de alto riesgo, rescates de personas y apoyo táctico en escenarios complejos.

Desde hace casi cuatro décadas, este grupo ha sido pieza clave en tareas donde la intervención ordinaria resultó insuficiente, de acuerdo con reportes oficiales.

PUBLICIDAD

El agrupamiento élite forma parte de la Policía de Investigación (PDI).

Según declaraciones y reportes recientes tras el aniversario número 39 del grupo, el GERI intervino en cientos de operativos críticos, en los que la vida de las personas estuvo en riesgo.

PUBLICIDAD

Elementos del GERI realizando exhibición. Crédito: FGJCDMX
Elementos del GERI realizando exhibición. Crédito: FGJCDMX

Este agrupamiento mantiene un entrenamiento constante en tácticas de tiro, combate cercano, intervención urbana y rural, así como manejo de explosivos.

Durante la conmemoración de su aniversario número 39, realizada el pasado 29 de abril, la fiscal general Bertha Alcalde Luján rindió homenaje a las y los agentes caídos en cumplimiento de su deber.

El GERI, la unidad táctica de la Policía de Investigación

Según información oficial, el GERI nació en 1987, tras el Mundial de Futbol México 86, para responder a la demanda de un equipo especializado capaz de operar en situaciones donde los dispositivos de seguridad regulares no bastaban.

El grupo se conforma por agentes que reciben entrenamiento permanente en disciplinas como combate en interiores, intervención rural y urbana, manejo de explosivos y transición de armamento.

Simulacro de emergencia realizado por e GERI. Crédito: FGJCDMX
Simulacro de emergencia realizado por e GERI. Crédito: FGJCDMX

Las autoridades han destacado el alto nivel de profesionalización y los resultados obtenidos por el GERI en el rescate de víctimas de secuestro, recuperación de niñas, niños y adolescentes y en intervenciones de alto impacto.

Este grupo de operaciones especiales está a cargo de Gerardo Salazar Sainz.

39 años de operativos de alto riesgo y exhibiciones tácticas

Durante la ceremonia por el aniversario 39, la Fiscalía CDMX reconoció que el GERI consolidó una trayectoria relevante en la intervención de escenarios donde está en juego la vida de las personas.

En el evento, el grupo realizó una exhibición operativa que incluyó la simulación de un rescate de víctimas de secuestro con tiradores selectos, descenso en rappel, intervención en inmuebles con binomios caninos y demostraciones de transición de armas.

En la celebración por el 39 aniversario del GERI estuvo presente la fiscal general. Crédito: FGJCDMX
En la celebración por el 39 aniversario del GERI estuvo presente la fiscal general. Crédito: FGJCDMX

El director del GERI agradeció a sus compañeros los cateos ejecutados con éxito, las células criminales desarticuladas y los objetivos prioritarios asegurados sin realizar un solo disparo.

Durante la ceremonia a de reconocimiento, la fiscal general expresó: “Detrás de cada intervención hay decisiones críticas y segundos que definen resultados; ustedes hacen que lo extraordinario parezca cotidiano”.

La Fiscalía CDMX afirmó que el GERI pasa por la mejora constante de herramientas y capacitación, con el objetivo de que la unidad mantenga su papel como pilar en la protección de los habitantes de la capital.

La corporación reiteró la importancia de los procesos de planeación y estrategia que distinguen la operatividad del grupo y garantizan resultados positivos en misiones críticas.

Temas Relacionados

GERIBertha AlcaldeFGJCDMXCDMXOperaciones Especialesmexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Diablos Rojos y Star Wars se unen: precios de boletos, jersey, actividades y todo lo que debes de saber para celebrar el May the 4th

La serie del 1 al 3 de mayo contra los Guerreros de Oaxaca, transformará el Estadio Alfredo Harp Helú en un escenario de una galaxia muy, muy lejana

Diablos Rojos y Star Wars se unen: precios de boletos, jersey, actividades y todo lo que debes de saber para celebrar el May the 4th

Activan alerta amarilla en CDMX por fuertes vientos, ¿en qué alcaldías aplica?

Protección Civil alerta a los capitalinos ante rachas de viento de hasta 59 km/h

Activan alerta amarilla en CDMX por fuertes vientos, ¿en qué alcaldías aplica?

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 30 de abril?: reestablecen servicio en la Línea B

Sigue las últimas actualizaciones del transporte público de la CDMX y Edomex este Día del Niño y la Niña

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 30 de abril?: reestablecen servicio en la Línea B

Claudia Sheinbaum dedica carta de despedida en pleno Día del Niño: “Hoy falleció mi maestra Chela”

La presidenta manifestó su aprecio y su pésame por la muerte de una educadora que tuvo

Claudia Sheinbaum dedica carta de despedida en pleno Día del Niño: “Hoy falleció mi maestra Chela”

31 Minutos en el Zócalo CDMX VIVO: sigue el concierto gratuito por el Día del Niño

El evento comenzará a las 19:00 horas, se espera que infantes, jóvenes y público de todas las edades acudan al evento

31 Minutos en el Zócalo CDMX VIVO: sigue el concierto gratuito por el Día del Niño
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a una persona extranjera en el AICM con cocaína oculta entre lienzos

Detienen a una persona extranjera en el AICM con cocaína oculta entre lienzos

CJNG: Audias Flores, alias “El Jardinero”, obtiene amparo contra extradición a EEUU

Rubén Rocha Moya dice “no temer a nada” tras señalamientos de EEUU por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa

Juez dicta prisión preventiva a “El Güero Conta”, operador financiero de El CJNG

Cae con armas largas y droga El Pelucas, integrante del Cártel de Sinaloa en Tijuana

ENTRETENIMIENTO

31 Minutos en el Zócalo CDMX VIVO: sigue el concierto gratuito por el Día del Niño

31 Minutos en el Zócalo CDMX VIVO: sigue el concierto gratuito por el Día del Niño

Diablos Rojos y Star Wars se unen: precios de boletos, jersey, actividades y todo lo que debes de saber para celebrar el May the 4th

31 Minutos en el Zócalo: así fueron los ensayos y prueba de sonido en la madrugada

Maite Perroni: así le afectaron las críticas a su físico tras ser mamá y revela los problemas hormonales que enfrenta

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 30 de abril

DEPORTES

América vs Pumas: estas son las calles alrededor del Estadio Banorte que permanecerán cerradas

América vs Pumas: estas son las calles alrededor del Estadio Banorte que permanecerán cerradas

Selección de Australia: los futbolistas a seguir en el Mundial 2026

Cruz Azul vs Atlas: estos son los precios para el partido de vuelta de Liguilla en el Estadio Azteca

Del Real Madrid al Boca Juniors: el barrio cerca del Estadio Azteca que es el paraíso para los aficionados al fútbol

Qué necesita Toluca para avanzar a la final de la CONCACAF Champions Cup