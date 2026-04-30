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Maite Perroni: así le afectaron las críticas a su físico tras ser mamá y revela los problemas hormonales que enfrenta

La actriz de ‘Rebelde’ compartió que tras el nacimiento de su hija Lía ha enfrentado no sólo alteraciones hormonales, sino también una ola de comentarios negativos en redes sobre su peso y aspecto, afectando su ánimo y confianza

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Maite Perroni destaca el impacto físico y emocional de la maternidad tras el nacimiento de su hija Lía en mayo de 2023 (Instagram / @maiteperroni)
Maite Perroni destaca el impacto físico y emocional de la maternidad tras el nacimiento de su hija Lía en mayo de 2023 (Instagram / @maiteperroni)

Maite Perroni enfrenta secuelas físicas y emocionales desde su maternidad y rechaza las presiones para recuperar la “figura ideal”. En una conversación con el podcast de Christian Chávez, la actriz de 43 años señaló que el proceso de adaptación tras el nacimiento de su hija, Lía, involucra alteraciones hormonales y retos en su salud.

Afirmó que la recuperación está ligada a ritmos propios y pide cuestionar los estándares que esperan una transformación rápida. Perroni subrayó el valor de priorizar el bienestar emocional frente a exigencias sociales y mediáticas.

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En meses recientes, la artista detectó un aumento en los comentarios negativos sobre su cuerpo en redes sociales. La actriz relató durante el podcast que la oleada de señalamientos hacia su peso y aspecto físico no solo le molestó sino que la impulsó a fijar límites ante esta presión.

Maite Perroni
La ex RBD enfatiza la importancia de respetar los ritmos biológicos individuales durante la recuperación posparto (Archivo)

Perroni, su proceso posparto con alteraciones hormonales y la defensa del amor propio

Perroni aseguró que “el proceso está muy de la mano de temas de salud y situaciones hormonales y otras cosas que se han dado” y añade: “Ojalá me vuelvan a permitir estar con una salud al 100 por ciento”, cita dada frente a un grupo de reporteros.

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Explicó que pidió espacio y tiempo para lograr una recuperación genuina. Planteó que cada persona tiene ritmos biológicos distintos y que atender ese proceso le exige aceptación y autocuidado.

Expresó que la maternidad ha significado para ella “un gran descubrimiento en mi vida y en mi alma, pero que también ha implicado procesos hormonales, físicos que me han llevado a vivir procesos diferentes y a otros ritmos”.

Maite Perroni habló sobre su visita con RBD a Colombia en noviembre (@maiteperroni y @carasmexico/Instagram)
Perroni rechaza las presiones sociales y mediáticas por recuperar una figura ideal inmediatamente después del embarazo (@maiteperroni y @carasmexico/Instagram)

La actriz de Rebelde sostiene que ante las expectativas mediáticas —que promueven una rápida recuperación en celebridades—, se debe priorizar el respeto individual: “Lo que tal vez yo hubiera esperado es que Maite o cualquier actriz o artista después de tener un hijo a los tres meses estuviera espectacular como nos venden las revistas, pero pues Maite es una mujer de 43 años que fue mamá a los 40”.

En ese sentido, recalcó la necesidad de un enfoque basado en el amor propio y la aceptación honesta: “Eso hace que también tú interiorices, te abraces, te quieras y digas: ‘Ok, este es el proceso que estoy viviendo y lo voy a asumir con ese amor a mi persona para poder sentirme mejor y primero que nada cómoda conmigo misma’”.

Un límite frente a la violencia digital

Perroni identificó que las críticas hacia su físico en los meses posteriores al nacimiento de su hija afectaron su estado de ánimo y la obligaron a replantear su relación con la opinión pública.

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Maite Perroni denuncia el incremento de comentarios negativos sobre su cuerpo en redes sociales tras ser madre a los 40 años (Foto: Cuartoscuro)

“Empecé a ver cómo toda esta conversación iba dirigida hacia mi aspecto físico, hacia mi peso. Obviamente en ese momento me molestó, me sentí incómoda, me molestó, me provocó cosas”, afirma durante el podcast de Christian Chávez.

Respaldó su postura en el apoyo recibido por parte de su esposo, el productor Andrés Tovar. Señaló que, ante la violencia digital, decidió detenerla con claridad: “Ahí viene esto de adentro cuando dices: ‘Basta’”.

Añadió: “Creo que el respeto es muy importante y porque también creo que nadie tiene por qué vivir esta violencia digital. Y no solamente con respecto a tu apariencia física, también con muchas otras áreas de tu vida”.

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