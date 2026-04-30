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Selección de Australia: los futbolistas a seguir en el Mundial 2026

Australia llega al Mundial 2026 con una mezcla de experiencia y juventud

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Australia cuenta con jugadores que podrían diferenciar. REUTERS/Issei Kato/File Photo
Australia cuenta con jugadores que podrían diferenciar. REUTERS/Issei Kato/File Photo

La selección de Australia enfrenta el reto del Mundial 2026 con un grupo renovado y figuras que buscan consolidar al equipo en el Grupo D, donde se mide ante Estados Unidos, Paraguay y Turquía.

El conjunto dirigido por Tony Popovic apostará por la experiencia y juventud para superar una de las fases más exigentes del torneo como lo es la fase de grupos.

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Mathew Ryan y la experiencia en la portería

Mathew Ryan, arquero y capitán, encabeza la lista de jugadores con mayor experiencia. El actual portero del Levante UD en España aporta liderazgo y solidez bajo los tres palos.

Su regularidad en LaLiga lo mantiene como la referencia indiscutible del arco australiano.

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Mathew Ryan le atajó un tiro a Jude Bellingham REUTERS/Ana Beltran
Mathew Ryan le atajó un tiro a Jude Bellingham REUTERS/Ana Beltran

Al liderazgo de Ryan se suma la presencia de Harry Souttar en la defensa central. El espigado defensor del Leicester City en Inglaterra destaca por su juego aéreo y capacidad para iniciar la salida desde el fondo.

REUTERS/Molly Darlington
REUTERS/Molly Darlington

Irankunda y Circati: jóvenes promesas

La convocatoria de Nestory Irankunda responde a la necesidad de desequilibrio. El joven extremo, que milita en el Watford FC de la Championship inglesa, se ganó un lugar tras sus actuaciones decisivas y su capacidad para generar peligro por las bandas.

Nestory Irankunda es una jóven promesa. Mandatory Credit: Ron Chenoy-Imagn Images
Nestory Irankunda es una jóven promesa. Mandatory Credit: Ron Chenoy-Imagn Images

En la zona defensiva, Alessandro Circati asume un rol protagónico a pesar de su juventud. El central del Parma Calcio de la Serie A italiana ha portado el gafete de capitán, perfilándose como el pilar del sistema defensivo de Popovic para este ciclo mundialista.

El zaguero australiano Alessandro Circati es uno de los capitanes del equipo. (AP Foto/David Zalubowski)
El zaguero australiano Alessandro Circati es uno de los capitanes del equipo. (AP Foto/David Zalubowski)

El equilibrio en el mediocampo

Aiden O’Neill es el encargado de equilibrar el mediocampo. El mediocentro del Standard de Lieja en Bélgica es la pieza de contención que enlaza la defensa con el ataque, aportando la solidez táctica necesaria para el esquema de Australia.

Se medirán a la Selección Mexicana

El cuadro australiano afina detalles en la previa del torneo, con un último amistoso programado contra México este 30 de mayo en el Rose Bowl de Pasadena.

Posteriormente los australianos debutarán en la justa mundialista ante Turquía el 13 de junio.

La combinación de experiencia, juventud y equilibrio táctico configura a Australia como un equipo con aspiraciones de avanzar en el Mundial 2026.

El amistoso ante México servirá para pulir detalles y definir ajustes en la alineación, mientras la afición australiana espera el debut en el Grupo D con expectativas renovadas.

Este encuentro marca el cierre de su preparación y sirve como termómetro para definir el once titular que debutará en la Copa del Mundo.

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