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Del Real Madrid al Boca Juniors: el barrio cerca del Estadio Azteca que es el paraíso para los aficionados al fútbol

México es conocido por su pasión por el futbol y esto lo refleja en su gente, los cánticos y también en las propias calles capitalinas

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La Ciudad de México esconde un lugar que es una para obligatoria para los fanáticos del balompié.
La Ciudad de México esconde un lugar que es una para obligatoria para los fanáticos del balompié. (Jovani Pérez | Infobae México)

En la Ciudad de México existe un homenaje inusual al fútbol internacional se vive cada día a través de las calles de una colonia donde el entorno urbano rinde tributo a clubes emblemáticos de América y Europa. En un sector situado justo frente al Estadio Azteca, vecinos y visitantes circulan entre avenidas que evocan la historia de equipos célebres del balompié mundial.

La colonia Arboledas del Sur ha adoptado esta peculiar identidad futbolera, integrando nombres de instituciones históricas en su nomenclatura urbana. Este fenómeno, además de distinguirlas en el panorama citadino, acerca la pasión deportiva a quienes habitan o recorren estas zonas, al convertir los nombres de las calles en referentes culturales y cotidianos.

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Este homenaje al fútbol transforma la experiencia diaria de quienes circulan por la zona. Las calles llevan el nombre de equipos que marcaron épocas, y para los aficionados representa una forma de conectarse con la historia y la cultura de este deporte dentro de la Ciudad de México.

Varios de los negocios de la zona adoptaron el nombre de las calles.
Varios de los negocios de la zona adoptaron el nombre de las calles. (Captura Google Maps)

¿Qué equipos podemos encontrar?

En las inmediaciones del Estadio Azteca, es posible hallar referencias al fútbol peruano con Sporting Cristal y Alianza Lima. Estas vías comparten protagonismo con clubes argentinos como River Plate, Boca Juniors y Racing Club. Si bien Boca y River no transcurren en trayectos paralelos, sí cruzan con la calle donde se ubica Racing Club, lo que genera puntos de referencia únicos para quienes reconocen la tradición futbolística.

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Un dato curioso es el crucero entre la calle Real Madrid y Peñarol, que remite a viejos encuentros entre ambos equipos, como la final de la Copa Intercontinental. Más allá de las referencias históricas, estos nombres de calles propician convivencia y conversación entre vecinos simpatizantes de diferentes países o clubes.

Clubes de América:

  • Brasil:Flamengo, Botafogo, Vasco da Gama y Santos
  • Chile:Colo Colo y Cobreloa.
  • Perú:Sporting Cristal y Alianza Lima
  • Paraguay:Cerro Porteño
  • Argentina:Boca Juniors, River Plate, Racing Club, San Lorenzo
  • Uruguay:Peñarol
  • Costa Rica:Saprissa

Clubes de Europa:

  • España: Real Madrid, Betis, Atlético de Bilbao,
  • Países Bajos: Ajax
  • Serbia: Partizan
  • Portugal: Benfica
Esta zona se ubica cerca de la Avenida de las Torres, al sur de la capital.
Esta zona se ubica cerca de la Avenida de las Torres, al sur de la capital. (Captura Google Maps)

Dar nombres de equipos internacionales a las calles ha fortalecido el sentido de identidad y pertenencia entre los residentes del sur de la capital. La zona se convierte en un punto de interés tanto para aficionados del fútbol local, como para visitantes atraídos por la singularidad de esta cartografía urbana.

¿Por qué adoptaron estos nombres?

El sector conformado por Arboledas del Sur surge frente al legendario Estadio Azteca, uno de los recintos más conocidos del fútbol mundial. Estas colonias participan en una iniciativa de urbanización que busca sumar referentes culturales y deportivos a la vida diaria de la comunidad, integrando a sus habitantes en el reconocimiento de equipos relevantes para distintas generaciones.

Este entorno convierte el recorrido diario en una experiencia ligada a la pasión futbolera, permitiendo que las nuevas generaciones mantengan viva la tradición deportiva a través de la geografía urbana.

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