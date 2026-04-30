Florinda Meza quedó ‘con los ojos más chiquitos’ tras fallida cirugía estética: “Fue una estupidez”

Florinda Meza confiesa que una cirugía estética ocular redujo su expresividad facial y afectó su actuación en pantalla (Cuartoscuro)

Florinda Meza reveló que una cirugía estética en los ojos le provocó pérdida de expresividad facial, al dificultarle mostrar emociones en pantalla. La actriz declaró que el procedimiento tuvo como consecuencia que sus ojos quedaran más pequeños, lo que afectó directamente su trabajo.

Durante una entrevista en el podcast de Las Javis, Meza calificó como “una estupidez” haberse sometido a la operación, al señalar: “Cuando se es joven, se puede ser estúpido; la juventud es para cometer errores. Pero cuando ya no se es joven, entonces se cae en la más rotunda estupidez”.

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Al abordar su técnica para dar vida a personajes como La Chimoltrufia, Meza explicó que los actores deben priorizar la expresividad del rostro, especialmente los ojos, ya que en cine y televisión “el close up es fundamental”. Subrayó: “Siempre los ojos van antes de la cabeza. Son mecánicas que se aprenden”.

La intérprete de La Chimoltrufia detalla que eligió al mejor cirujano plástico, pero obtuvo un resultado insatisfactorio y dañino (Archivo)

La actriz, productora y directora también sostuvo que pensó que elegía al “mejor cirujano plástico”, pero el resultado no fue satisfactorio. Relata que el profesional “no lo era”, lo que derivó en el daño que ahora lamenta: “Me dejó los ojos más pequeños… y una actriz actúa mucho con los ojos”.

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En otro tramo de la charla, Florinda Meza defendió la memoria de Roberto Gómez Bolaños y descalificó la bioserie “Sin querer queriendo”, producida por Roberto Gómez Fernández. Afirmó que Chespirito “fue un hombre generoso, fue un buen padre”, en rechazo a la imagen de infidelidad presentada en la producción.

Al referirse al trato de su personaje como antagonista, Meza declara: “¿Cuándo han visto que una madrastra sea la buena de los cuentos?”.

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Las polémicas más recientes de Florinda Meza giran principalmente en torno a dos temas: sus declaraciones sobre un supuesto incidente de intoxicación y su retrato en la serie biográfica de Chespirito.

La actriz mexicana lamenta que el procedimiento le dejó los ojos más pequeños y le complicó mostrar emociones (Cuartoscuro)

Una bebida que la intoxicó en la boda de Roberto Gómez Fernández

En 2025, Florinda Meza relató que durante la boda religiosa de Chantal Andere y Roberto Gómez Fernández en 2001, sufrió una posible intoxicación. Según su testimonio, después de consumir una bebida que, asegura, solo era agua mineral con limón, comenzó a sentir taquicardia, entumecimiento y calor en el cuerpo.

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Al regresar a casa, sufrió una caída que le provocó lesiones faciales permanentes y por las que tuvo que someterse a varias cirugías reconstructivas. Meza sostiene que su bebida pudo haber sido adulterada con alguna sustancia ilícita.

Este tema volvió a los medios en enero de 2026, cuando Chantal Andere fue cuestionada por la prensa. Andere rechazó cualquier insinuación y prefirió no alimentar la controversia, señalando que no tiene interés en revivir episodios del pasado ni en responder a quienes hablan de su vida privada.

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La boda con Chantal Andere en 2001 reunió a figuras del espectáculo y fue uno de los eventos más exclusivos del año. (IG: @chanaandere/Wiki)

Niega la trama retratada en “Sin Querer Queriendo”

Otra controversia relevante involucra la serie “Chespirito, sin querer queriendo”, donde los hijos de Roberto Gómez Bolaños retratan a un personaje basado en Meza como la principal causante del divorcio entre Gómez Bolaños y su primera esposa, Graciela Fernández.

Florinda Meza criticó públicamente la producción, asegurando que no fue consultada ni autorizó el uso de su nombre y que la narrativa no es fiel a la realidad. Tras el estreno, Meza se defendió en redes sociales y entrevistas, afirmando que su imagen ha sido distorsionada con fines dramáticos y que no permitirá que se mancille la memoria de Gómez Bolaños.

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