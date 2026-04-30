Detienen a una persona extranjera en el AICM con cocaína oculta entre lienzos

Parte del material asegurado (SSPC)

Una persona de origen extranjero fue detenida en inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) debido a que agentes de seguridad hallaron lienzos que tenían droga mezclada en la pintura.

Fueron elementos de la Secretaría de Marina (Semar) los que realizaban trabajos de revisión en las instalaciones cuando identificaron una estructura y composición irregulares en los objetos mencionados.

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Es por lo anterior que fue implementada una revisión más detallada para los lienzos, a través del uso de tecnología no intrusiva y pruebas químicas para la identificación de sustancias.

El material fue revisado (SSPC)

Luego de la aplicación de las pruebas fue detenida la pronas cuyo nombre no fue difundido. En el material gráfico compartido por las autoridades pueden verse las diversas imágenes, algunas en las que parecen personas y las maletas en donde estaban.

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“Como resultado de dichas pruebas, se obtuvo una reacción positiva a una sustancia con características compatibles con posible narcótico, presuntamente cocaína, contenida en la pintura de los lienzos, por lo que de inmediato fue detenida la persona responsable del equipaje”, es parte del reporte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) el 30 de abril.

Tanto la persona arrestada como los lienzos incautados fueron puestos a disposición del Ministerio Público para que sean realizadas los dictámenes periciales para que pueda ser confirmada la naturaleza de la sustancia y su peso.

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Las acciones de la Marina fueron realizadas en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la SSPC, la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración (INM).

(SSPC)

Procesana a colombiana detenida con cocaína líquida en el AICM

Cabe recordar que el pasado 11 de abril fue informada la vinculación a proceso en contra de María “N”, una mujer originaria de Colombia que fue capturada en la Terminal 2 del AICM luego de que le fueron halladas 14 botellas con una sustancia que dio positivo a cocaína líquida.

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Luego de la detención de la mujer,la Fiscalía General de la República (FGR) identificó que en las botellas habían 2 litros 398 mililitros de droga, la sustancia quedó bajo resguardo de la institución.

El arresto de la mujer fue realizado el 2 de abril, luego de que agentes de seguridad revisaron los envases que aparentaban ser productos de cuidado personal.

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Los elementos de seguridad encontraron botellas de shampoo, lociones corporales, atomizadores y un frasco de suero facial, pero cuando los indicios fueron analizados el resultado fue positivo a clorhidrato de cocaína. Tras al detención de la mujer, fue procesada, se le dictó prisión preventiva y fue determinado un plazo de dos meses para el cierre de las averiguaciones.