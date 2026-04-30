América vs Pumas: estas son las calles alrededor del Estadio Banorte que permanecerán cerradas (REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha)

El Estadio Banorte albergará el partido entre América vs Pumas como parte de los Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX. Y para garantizar la movilidad y seguridad de los aficionados, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) implementará un operativo.

Las medidas implican el cierre de algunas calles y vialidades principales en los alrededores del Estadio Azteca, por lo que pidieron a los aficionados considerar estas afectaciones, ya que la apuesta de las autoridades es que los fanáticos opten por el transporte público.

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Sin embargo, los habitantes locales podrán acceder a las calles y vialidades cercanas a su hogar. Personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la SSC efectuará desvíos y cortes a la circulación en la calzada de Tlalpan, el Periférico y la calzada Acoxpa. Se recomienda a los automovilistas emplear vías alternas como Viaducto Tlalpan, Boulevard Gran Sur, las avenidas Santa Úrsula y Santo Tomás, y diversos tramos del Anillo Periférico.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informa sobre los cierres viales y zonas de acceso controlado en las inmediaciones del Estadio Azteca con motivo del partido de fútbol. (X/ @EstadioBanorte)

¿Cuáles son las calles cerradas por el América vs Pumas en el Estadio Banorte?

Para garantizar la seguridad de los aficionados, asistentes, trabajadores y personal de staff, la SSC desplegará más de 1,556 policías pertenecientes a las Subsecretarías de Operación Policial y Control de Tránsito el domingo 3 de mayo.

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Estos efectivos estarán presentes en las inmediaciones del estadio para realizar labores de prevención, orientación y agilización de la movilidad en las calles y avenidas cercanas. Además, mil oficiales de la Policía Auxiliar se ubicarán en los accesos al recinto para llevar a cabo revisiones y apoyar durante el registro de boletos digitales, recomendando a los asistentes su descarga anticipada para facilitar el ingreso.

El operativo incluye la utilización de 49 vehículos oficiales, nueve motopatrullas, una ambulancia del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), cuatro grúas, un autobús, así como dos drones de la Unidad Águila de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial. Un helicóptero de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores realizará sobrevuelos con fines de supervisión, disuasión y prevención.

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América recibirá a Pumas en los cuartos de final de ida (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Calles cerradas por el América vs Pumas en el Estadio Banorte

Como parte del operativo, estas son las vialidades que permanecerán cerradas antes, durante y después del partido de Liguilla en el Estadio Ciudad de México:

Calzada de Acoxpa y Las Torres

Tlalpan y Calzada del Hueso (ambos sentidos afectados)

Avenida Santa Úrsula y Calle Santo Tomás

Avenida del Imán y Gran Sur

Periférico y Avenida del Imán

San Alejandro y Cerrada de Imán

Periférico y Cozcomate

La Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Seguridad Ciudadana anunciaron rutas especiales de RTP y Trolebús para el partido de América vs Pumas en el Estadio Banorte el próximo domingo 3 de mayo. Ante el cierre de estaciones del Metro por remodelación de hoy al 3 de mayo, las autoridades de la Ciudad de México implementarán este operativo para asegurar la movilidad y la seguridad de los aficionados, según un comunicado de la Semovi.

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