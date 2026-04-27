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“¡Viva México!”: Con lágrimas y playera de la Selección Mexicana, Pedro Pascal desata la locura en la CCXP 2026

Durante el panel de The Mandalorian & Grogu, el chileno recordó cómo Star Wars marcó su infancia con los fans mexicanos

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El famoso actor desató la euforia de los fans en la convención en medio del adelanto de The Mandalorian & Grogu. (Foto: Instagram)
El famoso actor desató la euforia de los fans en la convención en medio del adelanto de The Mandalorian & Grogu. (Foto: Instagram)

El actor Pedro Pascal sorprendió esta tarde al público mexicano al aparecer en el panel de The Mandalorian and Grogu durante la última jornada de la CCXP México 2026.

Portando la playera de la Selección Mexicana y visiblemente conmovido, Pascal recibió ovaciones y gritos de cientos de fans que colman el Centro Banamex.

Los 4 Fantásticos - Pedro Pascal
Pedro Pascal emocionó al público mexicano durante el panel de The Mandalorian and Grogu en la CCXP México 2026. | Foto: Mariana Campos, Infobae México.

La emoción del público y la respuesta espontánea del actor marcaron uno de los momentos más comentados de la convención.

Pedro Pascal agradece entre lágrimas y aplausos

El regreso de Star Wars a la pantalla grande se vive con intensidad en la CDMX. Desde su llegada al escenario, Pedro Pascal fue recibido con ovaciones, celulares en alto y el coro de su nombre. El actor respondió grabando el momento y agradeciendo al público.

  • La energía en el recinto crece cuando Pascal, con la playera tricolor, mencionó: “Es un sueño que nunca me lo voy a olvidar”.
  • Durante su intervención, recordó cómo el cine marcó su niñez y cómo Star Wars influyó en sus sueños de infancia.
  • El público respondió con gritos y muestras de cariño, consolidando el vínculo entre el actor y sus seguidores en México.

De esta manera, la participación de Pascal se convirtió en uno de los momentos más comentados de la CCXP 2026, por la autenticidad de su emoción y la entrega del público.

Presentación exclusiva y ambiente de celebración

La aparición de Jon Favreau junto a Pascal y el pequeño Grogu añadió relevancia al panel, donde ambos presentaron avances exclusivos de la película The Mandalorian & Grogu.

  • El público asistió a una proyección inédita de los primeros minutos del filme, generando aún más expectativa rumbo al estreno del 22 de mayo.
  • Los asistentes disfrutaron de la interacción directa con los creadores y del ambiente festivo que se vive en la convención.
  • Grogu, también presente en la CDMX, apareció en activaciones especiales, incluso paseando en trajinera en Xochimilco como parte de la campaña de lanzamiento.

En este sentido, la combinación de exclusivas, sorpresas y cercanía convirtieron la edición 2026 en referente para el fandom de Star Wars en Latinoamérica.

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