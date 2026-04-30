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Cruz Azul vs Atlas: estos son los precios para el partido de vuelta de Liguilla en el Estadio Azteca

Tras vencer a Necaxa y América en la última jornada del torneo regular, ambos equipos llegan motivados para definir su pase a la semifinal de la Liga MX

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Con cementeros y rojinegros llegando en buen momento deportivo, el partido de vuelta en cuartos de final promete intensidad y grandes emociones, mientras la afición se moviliza para llenar las gradas. REUTERS/Eloisa Sanchez
Con cementeros y rojinegros llegando en buen momento deportivo, el partido de vuelta en cuartos de final promete intensidad y grandes emociones, mientras la afición se moviliza para llenar las gradas. REUTERS/Eloisa Sanchez

El enfrentamiento entre Cruz Azul y Atlas para la vuelta de los cuartos de final del Clausura 2026 en el Estadio Azteca genera gran expectativa entre las aficiones.

La venta de boletos ya comenzó y el club detalló tanto los precios como el proceso de compra, permitiendo a los seguidores prepararse para un partido decisivo de cara al cierre del torneo.

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Jornada intensa de futbol en la Liga MX
El enfrentamiento Cruz Azul vs Atlas en la vuelta de los cuartos de final despierta entusiasmo en las aficiones por el pase a semifinales. (Foto: Cuartoscuro)

La demanda suele ser alta en instancias como estas, por lo que se recomienda estar atentos a la disponibilidad. El acceso anticipado para usuarios Pase Azul y la venta general a partir de este 2 de mayo marcan el calendario para los interesados.

Así llegan Cruz Azul y Atlas a los cuartos de final

Ambos equipos llegan con realidades distintas pero con un buen cierre de torneo regular. El formato de la Liguilla definió los cruces según la posición en la tabla.

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  • Cruz Azul terminó en la tercera posición con 33 puntos.
  • Atlas finalizó en el sexto lugar con 26 puntos.
  • Cruz Azul logró 9 victorias, 6 empates y 2 derrotas.
  • Atlas sumó 7 triunfos, 5 empates y 5 derrotas.
  • En la última jornada, bajo la dirección de Joel Huiqui, Cruz Azul venció 4-1 a Necaxa.
  • Atlas superó 1-0 al América como visitante.
  • En el duelo de fase regular, Cruz Azul ganó 2-0 ante Atlas.
Cruz Azul llega a los cuartos de final tras terminar tercero en la tabla con 33 puntos y una contundente goleada 4-1 sobre Necaxa. REUTERS/Eloisa Sanchez
Cruz Azul llega a los cuartos de final tras terminar tercero en la tabla con 33 puntos y una contundente goleada 4-1 sobre Necaxa. REUTERS/Eloisa Sanchez

De esta manera, la serie promete gran intensidad, con ambos equipos con confianza tras sus recientes resultados y buscando avanzar a semifinales.

Precios oficiales para el partido de vuelta

El club publicó la lista de precios para cada zona, ofreciendo alternativas para distintos presupuestos:

  • Alto Norte: $200
  • Alto Lateral: $250
  • Alto Sur: $250
  • 300 Preferente: $350
  • 300 Cabecera: $350
  • 300 Lateral: $400
  • 100 Cabecera: $450
  • Zona de Discapacitados: $450
  • 100 Plus Norte: $600
  • 100 Plus Sur: $600
  • 200 Platea: $900
  • Palcos Club: $1,620
Atlas se posiciona sexto en el Clausura 2026 y consiguió avanzar gracias a su victoria en la última jornada ante el América en el propio Estadio Banorte. REUTERS/Eloisa Sanchez
Atlas se posiciona sexto en el Clausura 2026 y consiguió avanzar gracias a su victoria en la última jornada ante el América en el propio Estadio Banorte. REUTERS/Eloisa Sanchez

Así, todas las zonas están sujetas a disponibilidad y la variedad de precios permite que aficionados de diferentes perfiles encuentren una opción adecuada.

Fechas y proceso de venta de boletos

El club detalló los pasos para adquirir boletos y las fechas clave para la preventa y venta general. El proceso está enfocado en facilitar el acceso y evitar aglomeraciones.

  • Preventa para Pase Azul: jueves 30 de abril a las 14:00 horas en fanki.com.mx
  • Venta general: sábado 2 de mayo a las 10:00 horas
  • Se permite la compra de hasta seis boletos por persona.
  • El partido se jugará el sábado 9 de mayo en el Estadio Banorte.
La venta de boletos para Cruz Azul vs Atlas ya está disponible con precios que van desde $200 hasta $1,620 según la zona del Estadio Azteca. REUTERS/Eloisa Sanchez
La venta de boletos para Cruz Azul vs Atlas ya está disponible con precios que van desde $200 hasta $1,620 según la zona del Estadio Azteca. REUTERS/Eloisa Sanchez

En este sentido, la recomendación es realizar la compra lo antes posible y consultar en tiempo real la disponibilidad de zonas. El club invitó a la afición celeste a llenar el estadio y acompañar al equipo en esta fase decisiva.

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