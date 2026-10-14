EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de octubre: capturan en Jalisco a líder de Los Cromos

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Detienen a dos personas por homicidio en Chiapas

Celia “N” e Iyan “N” fueron aprehendidos en Chiapas al ser señalados como presuntos responsables del homicidio calificado de Mauricio “N”. Su captura se llevó a cabo en un operativo conjunto entre la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP).

De acuerdo con las autoridades, los hechos ocurrieron el 10 de octubre de 2026 en el municipio de Huitiupán, aunque no detallaron las circunstancias en que se produjo el homicidio ni la relación entre los detenidos y la víctima.

Foto: Fiscalía de Chiapas

La orden de aprehensión fue ejecutada por elementos de ambas corporaciones, que lograron la detención de los dos indiciados por el delito de homicidio calificado.