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EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de octubre: capturan en Jalisco a líder de Los Cromos

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En pocas líneas:

14:05 hsHoy

Detienen a dos personas por homicidio en Chiapas

Celia “N” e Iyan “N” fueron aprehendidos en Chiapas al ser señalados como presuntos responsables del homicidio calificado de Mauricio “N”. Su captura se llevó a cabo en un operativo conjunto entre la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP).

De acuerdo con las autoridades, los hechos ocurrieron el 10 de octubre de 2026 en el municipio de Huitiupán, aunque no detallaron las circunstancias en que se produjo el homicidio ni la relación entre los detenidos y la víctima.

Detenidos homicidio Chiapas
Foto: Fiscalía de Chiapas

La orden de aprehensión fue ejecutada por elementos de ambas corporaciones, que lograron la detención de los dos indiciados por el delito de homicidio calificado.

Tras su detención, Celia “N” e Iyan “N” fueron puestos a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente, instancia que determinará su situación legal en los próximos días.

13:33 hsHoy

Cae “El Dámaso”, segundo al mando del Cártel de Tláhuac

Feliciano “N” fue detenido en un centro comercial de Tlalpan tras meses de vigilancia de la PDI

El Dámaso, Cártel de Tláhuac. (FGJCDMX)
El Dámaso, Cártel de Tláhuac. (FGJCDMX)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) logró la detención de Feliciano “N”, alias “El Dámaso”, señalado como el segundo al mando del Cártel de Tláhuac.

Leer la nota completa
13:32 hsHoy

“Yo quemé a 250 personas”: sicario del CJNG confiesa asesinatos en el Rancho Izaguirre a televisora italiana

El supuesto integrante de las cuatro letras colabora en secreto con colectivos de búsqueda

ARCHIVO - Policías vigilan la entrada del Rancho Izaguirre, donde se descubrieron restos óseos en Teuchitlán, Jalisco, México, el 13 de marzo de 2025. (Foto AP/Alejandra Leyva, Archivo)
ARCHIVO - Policías vigilan la entrada del Rancho Izaguirre, donde se descubrieron restos óseos en Teuchitlán, Jalisco, México, el 13 de marzo de 2025. (Foto AP/Alejandra Leyva, Archivo)

Un presunto sicario del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) confesó haber incinerado los cuerpos de 250 personas en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco.

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13:24 hsHoy

Marina captura a “El Cromo”, líder de una célula del CJNG en Oaxaca: ofrecían 2 millones de pesos por su arresto

Iván “N” es considerado uno de los principales generadores de violencia en la entidad, principalmente en Juchitán de Zaragoza y del Istmo de Tehuantepec

Foto: X/@OHarfuch
Foto: X/@OHarfuch

Iván “N”, alias “El Cromo”, identificado como líder de la célula de Los Cromos, fue detenido por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en el municipio de Guadalajara, Jalisco, derivado de las investigaciones por la violencia y vínculos criminales de funcionarios del Ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza, en Oaxaca.

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