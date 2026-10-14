EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de octubre: capturan en Jalisco a líder de Los Cromos

En pocas líneas:
Detienen a dos personas por homicidio en Chiapas
Celia “N” e Iyan “N” fueron aprehendidos en Chiapas al ser señalados como presuntos responsables del homicidio calificado de Mauricio “N”. Su captura se llevó a cabo en un operativo conjunto entre la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP).
De acuerdo con las autoridades, los hechos ocurrieron el 10 de octubre de 2026 en el municipio de Huitiupán, aunque no detallaron las circunstancias en que se produjo el homicidio ni la relación entre los detenidos y la víctima.
La orden de aprehensión fue ejecutada por elementos de ambas corporaciones, que lograron la detención de los dos indiciados por el delito de homicidio calificado.
Tras su detención, Celia “N” e Iyan “N” fueron puestos a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente, instancia que determinará su situación legal en los próximos días.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) logró la detención de Feliciano “N”, alias “El Dámaso”, señalado como el segundo al mando del Cártel de Tláhuac.
Un presunto sicario del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) confesó haber incinerado los cuerpos de 250 personas en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco.
Iván “N”, alias “El Cromo”, identificado como líder de la célula de Los Cromos, fue detenido por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en el municipio de Guadalajara, Jalisco, derivado de las investigaciones por la violencia y vínculos criminales de funcionarios del Ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza, en Oaxaca.